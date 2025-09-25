Atlético de Madrid vs Real Madrid: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Tras la jornada que tuvo lugar entresemana, los dos gigantes de Madrid se enfrentarán en el primer derbi de la campaña 2025/26. El Atlético Madrid del Cholo Simeone recibirá en el Metropolitano al Real Madrid de Xabi Alonso, en un apasionante choque entre dos de los candidatos al título de LaLiga.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Atlético de Madrid vs Real Madrid?
Ciudad: Madrid, España
Fecha: sábado 27 de septiembre
Horario: 10:15 (hora de EE.UU.), 08:15 horas (México), 16:15 horas (España)
Estadio: Riyadh Air Metropolitano
¿Cómo se podrá ver el Atlético de Madrid vs Real Madrid en TV y streaming online?
- Estados Unidos: ESPN
- México: Sky Sports
- España: DAZN
Últimos cinco partidos del Atlético de Madrid
Rival
Fecha
Competición
Rayo Vallecano
3-2 V
LaLiga
RCD Mallorca
1-1 E
LaLiga
Liverpool
3-2 D
UEFA Champions League
Villarreal
2-0 V
LaLiga
Alavés
1-1 E
LaLiga
Últimos cinco partidos del Real Madrid
Rival
Fecha
Competición
Levante
4-1 V
LaLiga
Espanyol
2-0 V
LaLiga
Olympique Marsella
2-1 V
UEFA Champions League
Real Sociedad
1-2 V
LaLiga
Mallorca
2-1 V
LaLiga
Últimas noticias del Atlético de Madrid
El Colchonero arrancó la temporada liguera de manera irregular: ganó uno, empató tres y perdió en una oportunidad, lo que le representa, al menos en este tramo de la campaña, estar en mitad de tabla. Por supuesto que la temporada será larga, y ganar este derbi podría ser clave para empezar la levantada.
Últimas noticias del Real Madrid
El Merengue viene de ganarle al Levante en condición de visitante y mantuvo su condición de líder con puntaje ideal en LaLiga, ya que ganó los seis encuentros que disputó en lo que va de la campaña. Además, triunfó en su encuentro por la UEFA Champions League frente al Olympique Marsella en el Bernabéu.
Posibles alineaciones
Atlético de Madrid
Portero: Jan Oblak
Defensas: Javier Galán, Clément Lenglet, Robin Le Normand, Marcos Llorente
Centrocampistas: Nico González, Conor Gallagher, Pablo Barrios, Giuliano Simeone
Delanteros: Antoine Griezmann y Julián Álvarez.
Real Madrid
Portero: Thibaut Courtois
Defensas: Dani Carvajal, Dean Huijsen, Eder Militao, Álvaro Carreras
Centrocampistas: Franco Mastantuono, Federico Valverde, Aurelien Tchouaméni, Arda Güler
Delanteros: Kylian Mbappé y Vinícius
Pronóstico SI
El Real Madrid logrará imponerse desde la brutal jerarquía de su plantilla, aunque los de Simeone están vendiendo realmente cara la derrota.
Atlético Madrid 1-2 Real Madrid
