Atlético de Madrid vs Real Madrid: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Tras la jornada que tuvo lugar entresemana, los dos gigantes de Madrid se enfrentarán en el primer derbi de la campaña 2025/26. El Atlético Madrid del Cholo Simeone recibirá en el Metropolitano al Real Madrid de Xabi Alonso, en un apasionante choque entre dos de los candidatos al título de LaLiga.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Atlético de Madrid vs Real Madrid?

Ciudad: Madrid, España

Fecha: sábado 27 de septiembre

Horario: 10:15 (hora de EE.UU.), 08:15 horas (México), 16:15 horas (España)

Estadio: Riyadh Air Metropolitano

A general view of Civitas Metropolitano stadium is seen... | Nicolò Campo/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Atlético de Madrid vs Real Madrid en TV y streaming online?

Estados Unidos : ESPN

: ESPN México: Sky Sports

Sky Sports España: DAZN

Últimos cinco partidos del Atlético de Madrid

Rival Fecha Competición Rayo Vallecano 3-2 V LaLiga RCD Mallorca 1-1 E LaLiga Liverpool 3-2 D UEFA Champions League Villarreal 2-0 V LaLiga Alavés 1-1 E LaLiga

Últimos cinco partidos del Real Madrid

Rival Fecha Competición Levante 4-1 V LaLiga Espanyol 2-0 V LaLiga Olympique Marsella 2-1 V UEFA Champions League Real Sociedad 1-2 V LaLiga Mallorca 2-1 V LaLiga

Últimas noticias del Atlético de Madrid

FBL-ESP-LIGA-REAL MALLORCA-ATLETICO MADRID | JAIME REINA/GettyImages

El Colchonero arrancó la temporada liguera de manera irregular: ganó uno, empató tres y perdió en una oportunidad, lo que le representa, al menos en este tramo de la campaña, estar en mitad de tabla. Por supuesto que la temporada será larga, y ganar este derbi podría ser clave para empezar la levantada.

Últimas noticias del Real Madrid

FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MARSEILLE | OSCAR DEL POZO/GettyImages

El Merengue viene de ganarle al Levante en condición de visitante y mantuvo su condición de líder con puntaje ideal en LaLiga, ya que ganó los seis encuentros que disputó en lo que va de la campaña. Además, triunfó en su encuentro por la UEFA Champions League frente al Olympique Marsella en el Bernabéu.

Posibles alineaciones

Atlético de Madrid

Portero: Jan Oblak

Defensas: Javier Galán, Clément Lenglet, Robin Le Normand, Marcos Llorente

Centrocampistas: Nico González, Conor Gallagher, Pablo Barrios, Giuliano Simeone

Delanteros: Antoine Griezmann y Julián Álvarez.

Real Madrid

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Dani Carvajal, Dean Huijsen, Eder Militao, Álvaro Carreras

Centrocampistas: Franco Mastantuono, Federico Valverde, Aurelien Tchouaméni, Arda Güler

Delanteros: Kylian Mbappé y Vinícius

Pronóstico SI

El Real Madrid logrará imponerse desde la brutal jerarquía de su plantilla, aunque los de Simeone están vendiendo realmente cara la derrota.

Atlético Madrid 1-2 Real Madrid

