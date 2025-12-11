Atlético de Madrid vs Valencia: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Atlético de Madrid del Cholo Simeone salió ganador de una parada complicada frente al PSV y logró meterse momentáneamente entre los ocho que irán directamente a octavos de final de la UEFA Champions League. Ahora, el objetivo está puesto en el encuentro con el Valencia por LaLiga, donde buscarán sumar de a tres para no perder demasiado terreno.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido, en el que se enfrentan dos equipos que atraviesan momentos muy diferentes.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Atlético de Madrid vs Valencia?

Ciudad: Madrid, España

Fecha: sábado 13 de diciembre

Horario: 08:00 (costa este de EE.UU.), 07:00 (México), 14:00 (España)

Estadio: Riyadh Air Metropolitano

¿Cómo se podrá ver el Atlético de Madrid vs Valencia en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos ESPN Deportes ESPN App México Sky Sports México Sky+ España DAZN LaLiga DAZN

Últimos cinco partidos del Atlético de Madrid

Rival Resultado Competición PSV 3-2 V UEFA Champions League Athletic Club 1-0 D LaLiga FC Barcelona 3-1 D LaLiga Real Oviedo 2-0 V LaLiga Inter de Milán 2-1 V UEFA Champions League

Últimos cinco partidos del Valencia

Rival Resultado Competición Sevilla 1-1 E LaLiga Cartagena 2-1 V Copa del Rey Levante 1-0 V LaLiga Real Betis 1-1 E LaLiga Real Madrid 4-0 D LaLiga

Últimas noticias del Atlético de Madrid

PSV Eindhoven v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | Rene Nijhuis/MB Media/GettyImages

Los dirigidos por el Cholo Simeone se recuperaron tras perder dos partidos seguidos venciendo al PSV por la UEFA Champions League, y ahora buscarán la recuperación liguera frente a un equipo Che en crisis. El Colchonero está cuarto con 31 puntos, a nueve de la cima ostentada por el FC Barcelona.

Para este encuentro, Simeone no podrá contar con Marcos Llorente, Álex Baena, Clément Lenglet y José María Giménez, todos ellos por lesión.

Últimas noticias del Valencia

Valencia Cf V Ud Levante - La Liga Ea Sport | Europa Press Sports/GettyImages

El equipo dirigido por Carlos Corberán tuvo un mal arranque de temporada y de a poco busca ir levantando, con cuatro partidos sin conocer la derrota. A pesar de esto, están 16° en LaLiga y en caso de perder pueden quedar en zona de descenso a segunda.

Para este encuentro tendría una baja por sanción y cuatro por lesiones: César Tárrega acumula cinco amarillas, mientras que Javi Guerra y Stole Dimitrievski están descartados por problemas físicos. Copete y Mouctar Diakhaby están en duda.

Posibles alineaciones

Atlético de Madrid

Portero: Jan Oblak

Defensas: Matteo Ruggeri, David Hancko, Marc Pubill, Nahuel Molina

Mediocampistas: Nico González, Koke, Pablo Barrios, Giuliano Simeone

Delanteros: Julián Álvarez y Alexander Sorloth.

Valencia

Portero: Julen Agirrezabala

Defensas: José Gayà, Jesús Vázquez, Eray Cümart, Thierry Rendall

Mediocampistas: Pepelu, Javi Guerra

Volantes ofensivos: Arnaut Danjuma, André Almeida, Luis Rioja

Delantero: Hugo Duro.

Pronóstico SI

El Atlético de Madrid sacará ventaja del mal momento que atraviesa el Valencia y se impondrá sin problemas en condición de local con un contundente 2-0.

Atlético de Madrid 2-0 Valencia

