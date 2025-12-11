Atlético de Madrid vs Valencia: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Atlético de Madrid del Cholo Simeone salió ganador de una parada complicada frente al PSV y logró meterse momentáneamente entre los ocho que irán directamente a octavos de final de la UEFA Champions League. Ahora, el objetivo está puesto en el encuentro con el Valencia por LaLiga, donde buscarán sumar de a tres para no perder demasiado terreno.
A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido, en el que se enfrentan dos equipos que atraviesan momentos muy diferentes.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Atlético de Madrid vs Valencia?
Ciudad: Madrid, España
Fecha: sábado 13 de diciembre
Horario: 08:00 (costa este de EE.UU.), 07:00 (México), 14:00 (España)
Estadio: Riyadh Air Metropolitano
¿Cómo se podrá ver el Atlético de Madrid vs Valencia en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
ESPN Deportes
ESPN App
México
Sky Sports México
Sky+
España
DAZN LaLiga
DAZN
Últimos cinco partidos del Atlético de Madrid
Rival
Resultado
Competición
PSV
3-2 V
UEFA Champions League
Athletic Club
1-0 D
LaLiga
FC Barcelona
3-1 D
LaLiga
Real Oviedo
2-0 V
LaLiga
Inter de Milán
2-1 V
UEFA Champions League
Últimos cinco partidos del Valencia
Rival
Resultado
Competición
Sevilla
1-1 E
LaLiga
Cartagena
2-1 V
Copa del Rey
Levante
1-0 V
LaLiga
Real Betis
1-1 E
LaLiga
Real Madrid
4-0 D
LaLiga
Últimas noticias del Atlético de Madrid
Los dirigidos por el Cholo Simeone se recuperaron tras perder dos partidos seguidos venciendo al PSV por la UEFA Champions League, y ahora buscarán la recuperación liguera frente a un equipo Che en crisis. El Colchonero está cuarto con 31 puntos, a nueve de la cima ostentada por el FC Barcelona.
Para este encuentro, Simeone no podrá contar con Marcos Llorente, Álex Baena, Clément Lenglet y José María Giménez, todos ellos por lesión.
Últimas noticias del Valencia
El equipo dirigido por Carlos Corberán tuvo un mal arranque de temporada y de a poco busca ir levantando, con cuatro partidos sin conocer la derrota. A pesar de esto, están 16° en LaLiga y en caso de perder pueden quedar en zona de descenso a segunda.
Para este encuentro tendría una baja por sanción y cuatro por lesiones: César Tárrega acumula cinco amarillas, mientras que Javi Guerra y Stole Dimitrievski están descartados por problemas físicos. Copete y Mouctar Diakhaby están en duda.
Posibles alineaciones
Atlético de Madrid
Portero: Jan Oblak
Defensas: Matteo Ruggeri, David Hancko, Marc Pubill, Nahuel Molina
Mediocampistas: Nico González, Koke, Pablo Barrios, Giuliano Simeone
Delanteros: Julián Álvarez y Alexander Sorloth.
Valencia
Portero: Julen Agirrezabala
Defensas: José Gayà, Jesús Vázquez, Eray Cümart, Thierry Rendall
Mediocampistas: Pepelu, Javi Guerra
Volantes ofensivos: Arnaut Danjuma, André Almeida, Luis Rioja
Delantero: Hugo Duro.
Pronóstico SI
El Atlético de Madrid sacará ventaja del mal momento que atraviesa el Valencia y se impondrá sin problemas en condición de local con un contundente 2-0.
Atlético de Madrid 2-0 Valencia
MÁS NOTICIAS SOBRE LALIGA
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo