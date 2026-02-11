Atlético de San Luis se arrepiente de su postura tras el interés de Cruz Azul por Joao Pedro

El cierre de mercado dejó una historia de tensión entre Cruz Azul y Atlético de San Luis. Cuando parecía que la negociación por Joao Pedro estaba completamente descartada, el club potosino intentó reactivar el acuerdo en el último momento, pero en La Noria ya habían tomado una decisión definitiva.

Durante varios días, la directiva celeste buscó fórmulas para concretar el fichaje del delantero. Sin embargo, San Luis se mantuvo firme en sus condiciones iniciales y rechazó flexibilizar el pago de la cláusula. Esa postura terminó por desgastar el diálogo entre ambas instituciones.

El lunes, día de cierre de registros, todo cambió. Desde la Huasteca potosina llamaron nuevamente a Cruz Azul para plantear una alternativa distinta. Ahora sí estaban dispuestos a aceptar el pago de la cláusula en plazos diferidos, algo que días antes había sido negado tajantemente.

Según se reveló en la columna de #ElBolero, el giro fue demasiado tardío. “Cuando la Maquinola decidió ya no ir más por el jugador de los potosinos y que el Presi tomó las riendas de la negociación con Nico Ibáñez, los de la huasteca potosina hablaron a La Noria para decirles que siempre sí, que sí querían sus abonos chiquitos”, se detalló.



La respuesta desde la capital fue contundente. “No es cuando tú quieras papito lindo”, fue la frase que marcó el fin de cualquier posibilidad de retomar la operación. Para ese momento, Cruz Azul ya había redirigido todos sus esfuerzos hacia otra opción ofensiva.

El enfoque cambió completamente hacia Nicolás Ibáñez. La directiva celeste aceleró gestiones, tomó el control directo de la negociación y logró cerrar el fichaje del delantero argentino en las últimas horas del mercado. La determinación evitó que el club quedara atrapado en indecisiones ajenas.

En San Luis quedó un sabor amargo. El intento por acomodar a Joao Pedro de última hora evidenció un arrepentimiento por no haber aceptado antes condiciones más flexibles. El tren ya había pasado y en La Noria no estaban dispuestos a volver sobre sus pasos.

Así, Cruz Azul dio un golpe de autoridad en el mercado. Cerró la puerta sin titubeos, apostó por Ibáñez y concretó su llegada a la capital del país. El episodio deja una lección clara: en el futbol moderno, la oportunidad no espera, y quien duda demasiado puede quedarse sin nada.