Aumenta la preocupación en el Manchester City tras el comunicado de la Federación Inglesa

La Federación Inglesa de Fútbol se pronunció sobre el expediente que mantiene al Manchester City bajo investigación y reconoció la importancia de la decisión adoptada esta semana por la Comisión Independiente.

El organismo considera que el fallo tiene "importantes implicaciones para la integridad del juego" y aseguró que está estudiando detenidamente tanto la resolución como sus posibles consecuencias.

El comunicado oficial de la Federación Inglesa

A través de un breve comunicado, la FA dejó en claro que no permanecerá ajena a lo que ocurra con el expediente, aunque por ahora optó por mantener la cautela. "Estamos analizando detenidamente la decisión y sus consecuencias, y tomaremos las medidas oportunas", señaló el organismo inglés.

FA statement on Manchester City: — The FA (@FA) October 2, 2026

En esa línea, la Federación también explicó por qué no profundizará públicamente sobre el asunto; el procedimiento entre la Premier League y el City todavía está en curso, por lo que la FA considera que no corresponde realizar mayores comentarios mientras no finalicen las instancias previstas. "Seguiremos de cerca la evolución de la situación", agregó en su comunicado.

114 infracciones consideradas probadas

La comisión independiente que analiza el expediente determinó que la institución cometió 114 de las 115 infracciones por las que había sido acusado. Los cargos corresponden al período comprendido entre 2009 y 2018, durante el cual la investigación sostiene que existieron irregularidades relacionadas con la información financiera presentada por el club.

De acuerdo con las conclusiones del expediente, durante ese período el conjunto inglés habría presentado contratos considerados inflados por un valor superior a 1.000 millones de euros. El caso abarca casi una década y coincide con un período de fuerte crecimiento deportivo y económico del City.

Un proceso que todavía no terminó

Pese al alcance de la resolución, el caso todavía no tiene una sanción definitiva. El club mantiene su postura de inocencia y tiene hasta este viernes para presentar su apelación contra las conclusiones de la Comisión Independiente. La decisión sobre el castigo llegará en una instancia posterior y confidencial.

Manchester City Newspaper Headlines | Visionhaus/GettyImages

Entre las posibilidades contempladas dentro del proceso aparecen una multa económica, una deducción de puntos o incluso la expulsión de la Premier League. Ninguna de estas sanciones está confirmada y su aplicación dependerá de las próximas etapas del procedimiento.

Por ahora, la Federación Inglesa no anticipó qué medidas podría adoptar y su comunicado se limita a señalar que analiza las consecuencias del fallo y que actuará "cuando proceda".

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