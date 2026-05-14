La guía de Australia para el Mundial 2026: los ‘Socceroos’ están decididos a superar las expectativas

La fase de clasificación suele estar cargada de estrés para Australia, pero el camino a Norteamérica fue relativamente tranquilo.

Los ‘Socceroos’ disputarán su séptima Copa del Mundo en el Mundial 2026; la sexta de forma consecutiva, tras demostrar un buen nivel en Catar 2022.

El fútbol es un deporte en pleno crecimiento en este país y hay motivos para pensar que este año los australianos pueden mejorar sus resultados de ediciones anteriores.

El camino hacia el Mundial 2026

Récord en las eliminatorias: 11V-4E-1D

Goles a favor / en contra: 38 / 7

Máximo goleador: Kusini Yengi (6)

Máximo asistidor: Craig Goodwin (6)

El largo camino hacia la clasificación comenzó con una segunda ronda perfecta, en la que los australianos ganaron sus partidos sin recibir goles. La tercera ronda fue más difícil, con Japón adueñándose del liderato en el grupo. Aún así, los australianos sellaron su boleto al Mundial 2026.

El calendario

Rival Fecha Estadio TURQUÍA 13/6 BC Place ESTADOS UNIDOS 19/6 Lumen Field PARAGUAY 25/6 Levi’s Stadium

Entrenador: Tony Popovic

Australia v Cameroon - FIFA Series 2026 | Andy Cheung/GettyImages

Experiencia en Mundiales: debutante

Tiempo a cargo del equipo: desde 2024

El hombre al frente del equipo australiano pregona la disciplina por encima de todo. Es miembro de la venerada generación que disputó la Copa del Mundo 2006. Popovic fue elegido tres veces Entrenador del Año en la Liga Australiana. Sus equipos no son vistosos, pero saben qué hacer para conseguir resultados.

¿Cómo juega Australia?

Formación preferida: 3-4-2-1

Estilo: contragolpe

Fortalezas: identidad clara, organización y esfuerzo colectivo

Debilidades: capacidad técnica limitada y falta de recambio

Popovic mejoró el nivel del equipo desde su llegada al cargo en 2024 y sus jugadores están convencidos del plan que tiene para lograr sus objetivos. Fue un cambio total con respecto a la etapa anterior. Los ‘Socceroos’ se sienten cómodos cediendo el balón, esperando al rival y saliendo rápido de contra.

Los jugadores a seguir

Australia v Curacao - FIFA Series | Morgan Hancock - FIFA/GettyImages

Factor X: conocido por su paso por muchas ligas del continente europeo, Mathey Ryan es un gran portero y se destaca especialmente en definiciones desde los once metros.

Revelación: formado en la academia del Bayern Múnich, el rapidísimo Nestory Irankunda es la vía de ataque ideal para una selección cuyo éxito bajo Popovic se ha basado en una defensa compacta y en maximizar sus limitadas oportunidades ofensivas. También es una amenaza en jugadas a balón parado.

La equipación que usará el conjunto australiano

La última colaboración de los ‘Socceroos’ con Nike combina lo viejo y lo nuevo.

Equipación de Australia para la Copa del Mundo | Nik

La camiseta titular es un guiño a la era ‘Total 90’ que caracterizó a Nike a principios de siglo. La equipación alternativa tiene un diseño más futurista.

Posible alineación titular

Posible XI de Australia | FootballUser

Hay varios veteranos en esta selección. Entre ellos se encuentran el portero Ryan, el defensor Cameron Burgess y el carrilero Aziz Behich, que marcó un gol decisivo en los últimos minutos contra Japón durante las eliminatorias.

Una de las cartas ganadores de los ‘Socceroos’ es Irankunda. El futbolista del Watford es un arma letal en el contragolpe gracias a su juventud y velocidad. Aunque no está claro si el entrenador dará la titularidad al joven de 20 años o si preferirá tenerlo como opción clave en el banco.

Australia espera poder contar con Harry Souttar, futbolista de gran rendimiento en el Mundial de Catar. Una lesión en el talón de Aquiles lo alejó de los terrenos de juego por mucho tiempo y no es seguro que llegue en su mejor versión. Kyle Rowles puede ser la alternativa si Souttar no llega en condiciones.

Estado de forma actual

Después de terminar el 2025 con tres derrotas seguidas ante Estados Unidos, Venezuela y Colombia, este año arrancó mucho mejor para los australianos. Dos triunfos ante Camerún y Curazao permiten llegar a la cita de este verano con más confianza.

¿Qué podemos esperar de los aficionados australianos?

La campaña en Catar 2022 dió un gran impulso al fútbol en el país de Oceanía. Quienes viajen a Norteamérica vestirán de dorado y verde con mucho orgullo.

El fútbol sigue siendo un deporte emergente para ellos y no hay una cultura de hinchada como en otros países, pero los simpáticos aficionados australianos no pasarán desapercibidos al entonar el famoso "Aussie, Aussie, Aussie... Oi, Oi, Oi!"

Lo que el país espera

Los aficionados australianos no son tan exigentes con el fútbol como lo son con el cricket o el rugby. Aún así, la sensación es que el equipo puede competir incluso con los rivales más poderosos.

En la fase inicial se verá las caras contra rivales difíciles, pero de ninguna manera invencibles. Es un grupo parejo en el que cualquiera tiene opciones de clasificar.

Alcanzar los octavos, como en 2006 o 2022, sería un gran resultado.

Y finalmente...

A quién no quieren enfrentar: Sudáfrica

La estadística que los define: marcó 38 goles en la fase de clasificación

Si las cosas van mal: será por exceso de cautela

¿Qué dirán todos si Australia queda eliminada pronto? Los ‘Socceroos’ se estancan.