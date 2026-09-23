Australia vs Brasil: previa, predicciones y alineaciones
El fútbol internacional de selecciones hace su regreso este fin de septiembre con varios partidos espectaculares, y las visitas de Brasil a Australia serán una de las propuestas que atraerán más adeptos para disfrutar del buen fútbol.
Pronóstico SI Fútbol
Brasil está herido en su orgullo tras quedarse afuera del Mundial 2026 en octavos de final a manos de Noruega, y buscará desde el primer minuto demostrarle a sus fanáticos que están trabajando para estar de regreso en el nivel que los llevó a ganar cinco copas del mundo.
Por su parte, Australia intentará hacerse fuerte de local para darle una alegría a su gente, aunque saben que tendrán en frente a una de las máximas potencias del planeta.
Australia 1-3 Brasil
¿A qué hora se juega Australia vs Brasil?
- Ciudad: Townsville, Australia
- Estadio: Queensland Country Bank Stadium
- Fecha: viernes 25 de septiembre
- Hora: 05:00 EE.UU, 04:00 MEX, 12:00 ESP
Historial de enfrentamientos directos entre Australia y Brasil
- Australia: 1
- Empate: 1
- Brasil: 6
- Último partido: 13/06/2017 | Australia 0-4 Brasil | Amistoso internacional
Últimos 5 partidos
Australia
Brasil
Australia 1(2)-(4)1 Egipto
Brasil 1-2 Noruega
Paraguay 0-0 Australia
Brasil 2-1 Japón
Australia 0-2 Estados Unidos
Escocia 0-3 Brasil
Australia 2-0 Turquía
Brasil 3-0 Haití
Suiza 1-1 Australia
Brasil 1-1 Marruecos
¿Cómo ver Australia vs Brasil por televisión y streaming online?
País
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
A confirmar
México
A confirmar
España
A confirmar
Últimas noticias de Australia
Los dirigidos por Tony Popovic tienen este choque por delante como una gran prueba pensando en la Copa Asiática 2027, que se disputará en Arabia Saudita. En este certamen tendrán la oportunidad de volver a la gloria, aunque el fútbol asiático viene creciendo y no la tendrán nada fácil.
De cara a esta fecha FIFA, el seleccionador dispuso de que se sumen seis futbolistas nuevos y cerró los ciclos de varios jugadores, marcando así uno de los primeros hitos de una renovación generacional.
Posible alineación de Australia contra Brasil (3-4-3): Patrick Beach; Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington; Jason Geria, Jackson Irvine, Aiden O'Neill, Aziz Behich; Connor Metcalfe, Nestory Irankunda; Mohamed Toure.
Últimas noticias de Brasil
La renovación generacional también tiene lugar en la Canarinha, donde varios históricos hay cerrado sus ciclos con la selección brasileña. El único que se mantiene es Marquinhos, mientras que ahora se alzarán como referentes jugadores como Bruno Guimarães y Raphinha.
Los objetivos de la Verdeamarela son claros: pelear por todo tras varios años de desilusiones. La Copa América del 2028, una de las principales luces al final del camino para los dirigidos por Carlo Ancelotti.
Posible alineación de Brasil contra Australia (4-2-3-1): Hugo Souza; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Andrey Santos; Raphinha, Rayan, Vinicius Junior; João Pedro.
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo