Australia vs Brasil: previa, predicciones y alineaciones

El fútbol internacional de selecciones hace su regreso este fin de septiembre con varios partidos espectaculares, y las visitas de Brasil a Australia serán una de las propuestas que atraerán más adeptos para disfrutar del buen fútbol.

Pronóstico SI Fútbol

Brasil está herido en su orgullo tras quedarse afuera del Mundial 2026 en octavos de final a manos de Noruega, y buscará desde el primer minuto demostrarle a sus fanáticos que están trabajando para estar de regreso en el nivel que los llevó a ganar cinco copas del mundo.

Por su parte, Australia intentará hacerse fuerte de local para darle una alegría a su gente, aunque saben que tendrán en frente a una de las máximas potencias del planeta.

Australia 1-3 Brasil

¿A qué hora se juega Australia vs Brasil?

Ciudad : Townsville, Australia

: Townsville, Australia Estadio : Queensland Country Bank Stadium

: Queensland Country Bank Stadium Fecha : viernes 25 de septiembre

: viernes 25 de septiembre Hora: 05:00 EE.UU, 04:00 MEX, 12:00 ESP

Australia v New Zealand | Ian Hitchcock/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Australia y Brasil

Australia : 1

: 1 Empate : 1

: 1 Brasil: 6

Último partido: 13/06/2017 | Australia 0-4 Brasil | Amistoso internacional

Últimos 5 partidos

Australia Brasil Australia 1(2)-(4)1 Egipto

03/07/26 Brasil 1-2 Noruega

05/07/26 Paraguay 0-0 Australia

25/06/26 Brasil 2-1 Japón

29/06/26 Australia 0-2 Estados Unidos

19/06/26 Escocia 0-3 Brasil

24/06/26 Australia 2-0 Turquía

14/06/26 Brasil 3-0 Haití

19/06/26 Suiza 1-1 Australia

06/06/26 Brasil 1-1 Marruecos

13/06/26

¿Cómo ver Australia vs Brasil por televisión y streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos A confirmar México A confirmar España A confirmar

Últimas noticias de Australia

Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026 | Dean Mouhtaropoulos/GettyImages

Los dirigidos por Tony Popovic tienen este choque por delante como una gran prueba pensando en la Copa Asiática 2027, que se disputará en Arabia Saudita. En este certamen tendrán la oportunidad de volver a la gloria, aunque el fútbol asiático viene creciendo y no la tendrán nada fácil.

De cara a esta fecha FIFA, el seleccionador dispuso de que se sumen seis futbolistas nuevos y cerró los ciclos de varios jugadores, marcando así uno de los primeros hitos de una renovación generacional.

Posible alineación de Australia contra Brasil (3-4-3): Patrick Beach; Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington; Jason Geria, Jackson Irvine, Aiden O'Neill, Aziz Behich; Connor Metcalfe, Nestory Irankunda; Mohamed Toure.

Últimas noticias de Brasil

Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Jean Catuffe/GettyImages

La renovación generacional también tiene lugar en la Canarinha, donde varios históricos hay cerrado sus ciclos con la selección brasileña. El único que se mantiene es Marquinhos, mientras que ahora se alzarán como referentes jugadores como Bruno Guimarães y Raphinha.

Los objetivos de la Verdeamarela son claros: pelear por todo tras varios años de desilusiones. La Copa América del 2028, una de las principales luces al final del camino para los dirigidos por Carlo Ancelotti.

Posible alineación de Brasil contra Australia (4-2-3-1): Hugo Souza; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Andrey Santos; Raphinha, Rayan, Vinicius Junior; João Pedro.

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