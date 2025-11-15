Sports Illustrated Fútbol

Azerbaiyán vs Francia: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

'Les Bleus' ya están clasificados al Mundial 2026
Carlos García|
France v Azerbaijan - FIFA World Cup 2026 Qualifier
France v Azerbaijan - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Xavier Laine/GettyImages

La reciente jornada por las Eliminatorias Mundialistas de la UEFA, de cara al Mundial 2026, cierra su actividad en el Grupo D con un duelo de trámite. Azerbaiyán, ya eliminado, recibe en Bakú a la poderosa Francia de Didier Deschamps, que busca terminar la fase de clasificación con un paso perfecto.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el domingo.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Azerbaiyán vs Francia?

  • Ciudad: Bakú, Azerbaiyán
  • Fecha: domingo 16 de noviembre
  • Horario: 13:00 (hora de EE.UU.), 11:00 horas (México), 19:00 horas (España)
  • Estadio: Tofiq Bahramov Republican Stadium
Kylian Mbappe, Didier Deschamps
France v Ukraine - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Xavier Laine/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Azerbaiyán vs Francia en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Transmisión Online

Estados Unidos

Fox Sports

Fubo, ViX

México

Sky Sports

Sky+

España

-

UEFA.tv

Argentina

ESPN

Disney+

Últimos cinco partidos de Azerbaiyán

Rival

Resultado

Competición

Islandia

0-2 D

Eliminatorias Mund.

Ucrania

1-2 D

Eliminatorias Mund.

Francia

0-3 D

Eliminatorias Mund.

Ucrania

1-1 E

Eliminatorias Mund.

Islandia

0-5 D

Eliminatorias Mund.

Últimos cinco partidos de Francia

Rival

Resultado

Competición

Ucrania

4-0 V

Eliminatorias Mund.

Islandia

2-2 E

Eliminatorias Mund.

Azerbaiyán

3-0 V

Eliminatorias Mund.

Islandia

2-1 V

Eliminatorias Mund.

Ucrania

2-0 V

Eliminatorias Mund.

Azerbaijan v Iceland - FIFA World Cup 2026 Qualifier
Azerbaijan v Iceland - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Aziz Karimov/GettyImages

Últimas noticias de Azerbaiyán

El equipo dirigido por Arif Asadov ha tenido una eliminatoria para el olvido. Se ubican en el último lugar del Grupo D con solo 1 punto. Vienen de una racha de cinco partidos sin ganar en la clasificación (cuatro derrotas y un empate), incluyendo una derrota 0-2 ante Islandia en su último partido.

Últimas noticias de Francia

'Les Bleus' llegan a Bakú ya clasificados para la Copa del Mundo como líderes absolutos del grupo con 13 puntos. Vienen de una actuación dominante, goleando 4-0 a Ucrania, y buscarán cerrar la eliminatoria de manera invicta.

Adrien Rabiot
France v Azerbaijan - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Xavier Laine/GettyImages

Posibles alineaciones

Azerbaiyán

  • Portero: Aydin Bayramov
  • Defensas: Anton Krivotsyuk, Bahlul Mustafazada, Elvin Badalov
  • Centrocampistas: Abbas Huseynov, Emin Mahmudov, Abdulakh Khaybulaev, R. Abbasov
  • Medios Ofensivos: Toral Bayramov, Khayal Aliyev
  • Delantero: Nariman Akhundzade.

Francia

  • Portero: Mike Maignan
  • Defensas: Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne
  • Centrocampistas: N'Golo Kanté, Manu Koné
  • Medios Ofensivos: Michael Olise, Rayan Cherki, Bradley Barcola
  • Delantero: Kylian Mbappé.

Pronóstico SI

La diferencia es abismal. Francia, incluso con rotaciones, es inmensamente superior a una selección de Azerbaiyán que solo ha sumado un punto. El antecedente de hace unas semanas fue un 3-0. Se espera una victoria cómoda para los visitantes.

Azerbaiyán 0-4 Francia

Published | Modified
Carlos García
CARLOS GARCÍA

Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.

Home/Futbol