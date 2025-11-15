Azerbaiyán vs Francia: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La reciente jornada por las Eliminatorias Mundialistas de la UEFA, de cara al Mundial 2026, cierra su actividad en el Grupo D con un duelo de trámite. Azerbaiyán, ya eliminado, recibe en Bakú a la poderosa Francia de Didier Deschamps, que busca terminar la fase de clasificación con un paso perfecto.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el domingo.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Azerbaiyán vs Francia?

Ciudad : Bakú, Azerbaiyán

: Bakú, Azerbaiyán Fecha : domingo 16 de noviembre

: domingo 16 de noviembre Horario : 13:00 (hora de EE.UU.), 11:00 horas (México), 19:00 horas (España)

: 13:00 (hora de EE.UU.), 11:00 horas (México), 19:00 horas (España) Estadio: Tofiq Bahramov Republican Stadium

France v Ukraine - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Xavier Laine/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Azerbaiyán vs Francia en TV y streaming online?

País Canal de TV Transmisión Online Estados Unidos Fox Sports Fubo, ViX México Sky Sports Sky+ España - UEFA.tv Argentina ESPN Disney+

Últimos cinco partidos de Azerbaiyán

Rival Resultado Competición Islandia 0-2 D Eliminatorias Mund. Ucrania 1-2 D Eliminatorias Mund. Francia 0-3 D Eliminatorias Mund. Ucrania 1-1 E Eliminatorias Mund. Islandia 0-5 D Eliminatorias Mund.

Últimos cinco partidos de Francia

Rival Resultado Competición Ucrania 4-0 V Eliminatorias Mund. Islandia 2-2 E Eliminatorias Mund. Azerbaiyán 3-0 V Eliminatorias Mund. Islandia 2-1 V Eliminatorias Mund. Ucrania 2-0 V Eliminatorias Mund.

Azerbaijan v Iceland - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Aziz Karimov/GettyImages

Últimas noticias de Azerbaiyán

El equipo dirigido por Arif Asadov ha tenido una eliminatoria para el olvido. Se ubican en el último lugar del Grupo D con solo 1 punto. Vienen de una racha de cinco partidos sin ganar en la clasificación (cuatro derrotas y un empate), incluyendo una derrota 0-2 ante Islandia en su último partido.

Últimas noticias de Francia

'Les Bleus' llegan a Bakú ya clasificados para la Copa del Mundo como líderes absolutos del grupo con 13 puntos. Vienen de una actuación dominante, goleando 4-0 a Ucrania, y buscarán cerrar la eliminatoria de manera invicta.

France v Azerbaijan - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Xavier Laine/GettyImages

Posibles alineaciones

Azerbaiyán

Portero : Aydin Bayramov

: Aydin Bayramov Defensas : Anton Krivotsyuk, Bahlul Mustafazada, Elvin Badalov

: Anton Krivotsyuk, Bahlul Mustafazada, Elvin Badalov Centrocampistas : Abbas Huseynov, Emin Mahmudov, Abdulakh Khaybulaev, R. Abbasov

: Abbas Huseynov, Emin Mahmudov, Abdulakh Khaybulaev, R. Abbasov Medios Ofensivos : Toral Bayramov, Khayal Aliyev

: Toral Bayramov, Khayal Aliyev Delantero: Nariman Akhundzade.

Francia

Portero : Mike Maignan

: Mike Maignan Defensas : Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne

: Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne Centrocampistas : N'Golo Kanté, Manu Koné

: N'Golo Kanté, Manu Koné Medios Ofensivos : Michael Olise, Rayan Cherki, Bradley Barcola

: Michael Olise, Rayan Cherki, Bradley Barcola Delantero: Kylian Mbappé.

Pronóstico SI

La diferencia es abismal. Francia, incluso con rotaciones, es inmensamente superior a una selección de Azerbaiyán que solo ha sumado un punto. El antecedente de hace unas semanas fue un 3-0. Se espera una victoria cómoda para los visitantes.

Azerbaiyán 0-4 Francia