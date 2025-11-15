Azerbaiyán vs Francia: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La reciente jornada por las Eliminatorias Mundialistas de la UEFA, de cara al Mundial 2026, cierra su actividad en el Grupo D con un duelo de trámite. Azerbaiyán, ya eliminado, recibe en Bakú a la poderosa Francia de Didier Deschamps, que busca terminar la fase de clasificación con un paso perfecto.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el domingo.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Azerbaiyán vs Francia?
- Ciudad: Bakú, Azerbaiyán
- Fecha: domingo 16 de noviembre
- Horario: 13:00 (hora de EE.UU.), 11:00 horas (México), 19:00 horas (España)
- Estadio: Tofiq Bahramov Republican Stadium
¿Cómo se podrá ver el Azerbaiyán vs Francia en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Transmisión Online
Estados Unidos
Fox Sports
Fubo, ViX
México
Sky Sports
Sky+
España
-
UEFA.tv
Argentina
ESPN
Disney+
Últimos cinco partidos de Azerbaiyán
Rival
Resultado
Competición
Islandia
0-2 D
Eliminatorias Mund.
Ucrania
1-2 D
Eliminatorias Mund.
Francia
0-3 D
Eliminatorias Mund.
Ucrania
1-1 E
Eliminatorias Mund.
Islandia
0-5 D
Eliminatorias Mund.
Últimos cinco partidos de Francia
Rival
Resultado
Competición
Ucrania
4-0 V
Eliminatorias Mund.
Islandia
2-2 E
Eliminatorias Mund.
Azerbaiyán
3-0 V
Eliminatorias Mund.
Islandia
2-1 V
Eliminatorias Mund.
Ucrania
2-0 V
Eliminatorias Mund.
Últimas noticias de Azerbaiyán
El equipo dirigido por Arif Asadov ha tenido una eliminatoria para el olvido. Se ubican en el último lugar del Grupo D con solo 1 punto. Vienen de una racha de cinco partidos sin ganar en la clasificación (cuatro derrotas y un empate), incluyendo una derrota 0-2 ante Islandia en su último partido.
Últimas noticias de Francia
'Les Bleus' llegan a Bakú ya clasificados para la Copa del Mundo como líderes absolutos del grupo con 13 puntos. Vienen de una actuación dominante, goleando 4-0 a Ucrania, y buscarán cerrar la eliminatoria de manera invicta.
Posibles alineaciones
Azerbaiyán
- Portero: Aydin Bayramov
- Defensas: Anton Krivotsyuk, Bahlul Mustafazada, Elvin Badalov
- Centrocampistas: Abbas Huseynov, Emin Mahmudov, Abdulakh Khaybulaev, R. Abbasov
- Medios Ofensivos: Toral Bayramov, Khayal Aliyev
- Delantero: Nariman Akhundzade.
Francia
- Portero: Mike Maignan
- Defensas: Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne
- Centrocampistas: N'Golo Kanté, Manu Koné
- Medios Ofensivos: Michael Olise, Rayan Cherki, Bradley Barcola
- Delantero: Kylian Mbappé.
Pronóstico SI
La diferencia es abismal. Francia, incluso con rotaciones, es inmensamente superior a una selección de Azerbaiyán que solo ha sumado un punto. El antecedente de hace unas semanas fue un 3-0. Se espera una victoria cómoda para los visitantes.
Azerbaiyán 0-4 Francia
