¿Baja para el Tri? México podría perder a un titular clave para el Mundial 2026

Faltan 94 días para el arranque del Mundial de 2026 y la selección mexicana aún tiene más dudas que certezas. Aunque Javier Aguirre tendría prácticamente definidos a los 26 futbolistas que integrarían su lista final, la convocatoria podría sufrir cambios debido a las múltiples lesiones que han afectado a jugadores importantes en los últimos meses.

A esta preocupación se suma ahora el caso de César Montes, quien se lesionó este lunes 9 de marzo durante un partido con el FC Lokomotiv Moscú, lo que enciende las alarmas a pocos meses del mundial.

El ‘Cachorro’ arrancó como titular en el duelo entre el Lokomotiv y el Ajmat. Sin embargo, las alarmas se encendieron al minuto 29, cuando el defensor mexicano tuvo que abandonar el terreno de juego tras presentar molestias físicas.

Mexico v Uruguay - International Friendly | Azael Rodriguez/GettyImages

Hasta el momento, el club ruso no ha revelado el diagnóstico oficial del zaguero, por lo que se desconoce cuánto tiempo podría permanecer fuera de las canchas. Todo apunta a que el futbolista surgido de las fuerzas básicas de Rayados de Monterrey podría perderse la Fecha FIFA de marzo, en la que el Tri se medirá ante Portugal y Bélgica.

Los lesionados de la selección mexicana rumbo al mundial

A poco más de tres meses del inicio del Mundial, Javier “Vasco” Aguirre aún no tiene plena certeza sobre los jugadores con los que podrá contar para la justa. Además de la posible baja de César Montes, otros futbolistas importantes como Edson Álvarez, Santiago Giménez, Rodrigo Huescas, César “Chino” Huerta, Luis Chávez, Gilberto Mora, Alexis Vega y Luis Romo también se encuentran en duda de cara al torneo.

Mexico v Iceland - International Friendly | Rodrigo Oropeza/GettyImages

La gran incógnita ahora es si todos ellos lograrán recuperarse a tiempo para llegar en condiciones óptimas al Mundial.