Balón de Oro 2025: ¿Quién debería ganar el premio según Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Rodri y otras estrellas?

El premio individual más grande del fútbol se entregará el lunes cuando se anuncie el ganador del Balón de Oro 2025.

A medida que se acerca la ceremonia, dos jugadores parecen consolidarse como claros favoritos. El extremo del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, viene de tener el mejor año de su carrera, pero se encuentra con el fenómeno del Barcelona, ​​Lamine Yamal, en su camino.

La carrera está abierta y algunos de los nombres más importantes del mundo han opinado sobre quién será el ganador del Balón de Oro de 2025.

Cristiano Ronaldo

Al Nassr v Al Riyadh - Saudi Pro League | Abdullah Ahmed/GettyImages

"Los premios individuales han perdido cierto consenso; no puedo decir nada sobre quién debería ganar", dijo el delantero del Al Nassr a los periodistas en junio.

En mi opinión, quienes destacan y ganan la Champions League deberían ganar. Pero no hay consenso. No creo mucho en los premios individuales porque sé lo que ocurre entre bastidores. Lamine podría ganar, como Dembélé o Vitinha , y otros jugadores emergentes... Pero los premios individuales son irrelevantes.

Kylian Mbappé

Real Madrid CF v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

“Se habla de Lamine Yamal y Dembélé, pero mi elección es clara: voto por Dembélé ”, declaró Mbappé en julio .

A principios de este mes, el delantero del Real Madrid reiteró su apoyo a su compatriota francés: "Espero que Dembélé gane. Lo apoyé desde el principio. También espero que Achraf [ Hakimi ] esté bien clasificado; sería bueno para los defensas; tuvo una temporada histórica".

Rodri

Arsenal v Manchester City - Premier League | Justin Setterfield/GettyImages

El ganador del año pasado, el centrocampista del Manchester City, Rodri, está dispuesto a dejar de lado sus lealtades españolas y respaldar a un ganador de la Liga de Campeones para llevarse a casa el premio.

“El Balón de Oro es difícil”, confesó Rodri . “El PSG ha sido el equipo de la temporada, y sería difícil no dárselo a alguien de ese equipo. Me alegro por Luis Enrique [el entrenador del club].

“Me gustaría que fuera Lamine o Pedri, pero por méritos deportivos, es Dembélé o Vitinha ”.

Casemiro

Manchester United v Chelsea - Premier League | Alex Livesey/GettyImages

Aunque Yamal y Dembélé son los claros favoritos, el centrocampista del Manchester United, Casemiro, tiene otras ideas.

"Es muy difícil, pero en mi opinión, [Mohamed] Salah ", declaró a GQ . "Es el mejor jugador por su impacto en el juego. Marca muchísimos goles y da muchísimas asistencias".

Creo que el Liverpool no ganará este trofeo, por ejemplo, la Champions League u otro, porque bajó un poco su nivel en la segunda parte de la temporada. Pero, para mí, el jugador más equilibrado de la temporada es Salah.

Harry Kane

TSG Hoffenheim v FC Bayern München - Bundesliga | Alex Grimm/GettyImages

El delantero del Bayern Munich, Harry Kane, co-ganador del Trofeo Gerd Müller del año pasado, es otro de los que respaldan al PSG para producir un ganador.

«Quizás algún jugador del PSG», dijo en agosto. «Quizás Dembélé ... Hakimi tuvo un gran año».

Gavi

Levante v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

"Espero que gane Yamal ", dijo el centrocampista del Barcelona Gavi a AS, sin sorprenderle demasiado.

Si no lo hace este año, tiene 18 años y es muy joven. Estar entre los favoritos es algo único. Estoy contento con lo que está haciendo con nosotros.

José Mourinho

AVS v SL Benfica - Primeira Liga | Eurasia Sport Images/GettyImages

Mientras aún era entrenador del Fenerbahçe, José Mourinho fue otro de los que se negó a nombrar un favorito, pero el actual entrenador del Benfica cree que una de las superestrellas portuguesas del PSG debería llevarse a casa el premio.

“El fútbol, ​​por mucho que queramos que los jugadores o entrenadores sean personas especiales, para mí siempre es un juego de equipo”, declaró a Canal 11. “Y para mí, cualquier premio individual siempre debería estar vinculado directamente a los títulos”.

Me encantan Nuno Mendes y Vitinha , no puedo decidirme entre ellos. Lo único que puedo decir es que solo hay unos pocos buenos centrocampistas, y ahora también laterales izquierdos, como ellos. Me gustaría que alguno de ellos ganara, claro, pero entonces Jorge Mendes se enfadaría conmigo porque cree que solo Yamal, su jugador, debería ganar.

Lautaro Martínez

Juventus FC v FC Internazionale - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

El delantero del Inter, Lautaro Martínez, designado como el legítimo ganador del torneo de 2024 por Lionel Messi, dejó a Yamal fuera de su lista de posibles ganadores.

“Muchos han tenido temporadas excelentes, con numerosos títulos en su haber”, declaró a France Football . “París tiene bastantes nominados y uno de ellos podría ganarlo: Hakimi , Dembélé ...

Por lo demás, me gusta mucho Mohamed Salah . Pero depende de cómo se evalúe todo, porque tuvo una excelente temporada en la Premier League, que ganó, y es un jugador realmente interesante.

Luis Enrique

Paris Saint-Germain v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Franco Arland/GettyImages

El triunfo del PSG en la Liga de Campeones es una parte clave del argumento a favor de Dembélé, y el técnico del equipo francés cree que debería ser imposible pasarlo por alto.

“Todo el mundo habla del Balón de Oro, pero yo se lo daría a Ousmane Dembélé simplemente porque si pensamos en cómo defendió hoy, demostró de qué está hecho”, dijo Enrique inmediatamente después de la final de la Liga de Campeones.

Fue un líder, humilde, bajó al campo y defendió, y creo que, sin lugar a dudas, se lo merece, no solo por los goles que marcó, sino también por la presión que se le vio. Hemos visto una temporada así, pero estuvo excepcional en esta final.

Raphinha

Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El extremo del Barcelona, ​​Raphinha, ofreció alegremente cinco posibles ganadores, pero no hubo ninguna mención a Dembélé en su lista.

“ Lamine , Salah , Mbappé también”, empezó . “ Pedri , para mí, es uno de los mejores del mundo. Vinicius [Junior], para mí, siempre es un candidato, aunque sus números estén ligeramente por debajo de los del año pasado”.