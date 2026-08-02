Balón de Oro 2026: fecha de la premiación, los favoritos y los ganadores anteriores
En la víspera del inicio de una nueva temporada, el balance de la campaña pasada todavía sigue y se resolverá de una manera extraordinaria: con la entrega del Balón de Oro, que premiará al mejor futbolista de la 2025/26. La 2026/27 ya estará en curso cuando esto suceda, pero los principales candidatos no le quitan los ojos de encima a la gala luego de un gran esfuerzo sostenido en todo el ejercicio pasado.
¿Qué período se juzga para entregar el Balón de Oro 2026?
La del 2026 será la quinta edición en la que los premios de la tradicional gala se entregarán en función al rendimiento de la temporada, que arrancó el 1 de agosto de 2025 y terminó el 31 de julio de 2026.
¿Cuándo y dónde se entrega el Balón de Oro 2026?
La ceremonia tendrá lugar el próximo 26 de octubre en Londres, Inglaterra. Esta será la tercera sede por fuera de Francia desde la creación del premio en 1956, sumándose a las ediciones entre 2010 y 2015 en Zúrich, Suiza, cuando el galardón se unificó con el premio al jugador del año de la FIFA.
La elección de Londres está justificada con el 70° aniversario del primer premio, que tuvo como ganador al inglés Sir Stanley Matthews.
Los favoritos al Balón de Oro 2026
De cara a esta edición del premio, está claro que el Mundial tendrá un peso específico a la hora de las votaciones de los privilegiados que tendrán la posibilidad de dar su veredicto. Uno de los máximos candidatos es Harry Kane, que tuvo una Copa del Mundo correcta y una temporada demencial con el Bayern Múnich, con más goles que partidos jugados.
Kylian Mbappé compite gracias a su Bota de Oro del Mundial con 10 goles en ocho partidos y el Pichichi de LaLiga, mientras que Lamine Yamal, figura del FC Barcelona, se consagró campeón del mundo con España.
Los últimos 10 ganadores del Balón de Oro
Año
Jugador
Club / Selección
2025
Ousmane Dembélé
PSG y Francia
2024
Rodri
Manchester City y España
2023
Leo Messi
PSG y Argentina
2022
Karim Benzema
Real Madrid y Francia
2021
Leo Messi
FC Barcelona y Argentina
2019
Leo Messi
FC Barcelona y Argentina
2018
Luka Modric
Real Madrid y Croacia
2017
Cristiano Ronaldo
Real Madrid y Portugal
2016
Cristiano Ronaldo
Real Madrid y Portugal
2015
Leo Messi
FC Barcelona y Argentina
Nota: France Football decidió no otorgar el premio en 2020 por la pandemia de COVID-19.
¿Qué otros premios se entregan en la gala del Balón de Oro?
Además del premio al mejor jugador masculino de la temporada, se otorgará su igual a la rama femenina y habrá reconocimientos para arqueros y entrenadores.
- Trofeo Kopa (mejor futbolista y a la mejor futbolista sub-21 del mundo)
- Trofeo Yashin (mejor guardameta y a la mejor guardameta del mundo)
- Trofeo Gerd Müller (máximo goleador y a la máxima goleadora de la temporada)
- Trofeo Johan Cruyff (mejor entrenador de un equipo masculino y al mejor entrenador o entrenadora de un equipo femenino)
- Club del Año (mejor club masculino y al mejor club femenino de la temporada)
- Premio Sócrates (reconocimiento al compromiso social y la labor humanitaria realizada a través del fútbol)
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo