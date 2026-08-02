Balón de Oro 2026: fecha de la premiación, los favoritos y los ganadores anteriores

En la víspera del inicio de una nueva temporada, el balance de la campaña pasada todavía sigue y se resolverá de una manera extraordinaria: con la entrega del Balón de Oro, que premiará al mejor futbolista de la 2025/26. La 2026/27 ya estará en curso cuando esto suceda, pero los principales candidatos no le quitan los ojos de encima a la gala luego de un gran esfuerzo sostenido en todo el ejercicio pasado.

¿Qué período se juzga para entregar el Balón de Oro 2026?

TOPSHOT-FBL-FRA-AWARD | THOMAS SAMSON/GettyImages

La del 2026 será la quinta edición en la que los premios de la tradicional gala se entregarán en función al rendimiento de la temporada, que arrancó el 1 de agosto de 2025 y terminó el 31 de julio de 2026.

¿Cuándo y dónde se entrega el Balón de Oro 2026?

La ceremonia tendrá lugar el próximo 26 de octubre en Londres, Inglaterra. Esta será la tercera sede por fuera de Francia desde la creación del premio en 1956, sumándose a las ediciones entre 2010 y 2015 en Zúrich, Suiza, cuando el galardón se unificó con el premio al jugador del año de la FIFA.

La elección de Londres está justificada con el 70° aniversario del primer premio, que tuvo como ganador al inglés Sir Stanley Matthews.

Stanley Matthews Plays Soccer | Hulton Deutsch/GettyImages

Los favoritos al Balón de Oro 2026

De cara a esta edición del premio, está claro que el Mundial tendrá un peso específico a la hora de las votaciones de los privilegiados que tendrán la posibilidad de dar su veredicto. Uno de los máximos candidatos es Harry Kane, que tuvo una Copa del Mundo correcta y una temporada demencial con el Bayern Múnich, con más goles que partidos jugados.

Kylian Mbappé compite gracias a su Bota de Oro del Mundial con 10 goles en ocho partidos y el Pichichi de LaLiga, mientras que Lamine Yamal, figura del FC Barcelona, se consagró campeón del mundo con España.

SOCCER: JUL 11 FIFA World Cup 26 Quarter-Final - Norway v England | Icon Sportswire/GettyImages

Los últimos 10 ganadores del Balón de Oro

Año Jugador Club / Selección 2025 Ousmane Dembélé PSG y Francia 2024 Rodri Manchester City y España 2023 Leo Messi PSG y Argentina 2022 Karim Benzema Real Madrid y Francia 2021 Leo Messi FC Barcelona y Argentina 2019 Leo Messi FC Barcelona y Argentina 2018 Luka Modric Real Madrid y Croacia 2017 Cristiano Ronaldo Real Madrid y Portugal 2016 Cristiano Ronaldo Real Madrid y Portugal 2015 Leo Messi FC Barcelona y Argentina

Nota: France Football decidió no otorgar el premio en 2020 por la pandemia de COVID-19.

¿Qué otros premios se entregan en la gala del Balón de Oro?

FBL-AWARD-BALLON D'OR-2025 | FRANCK FIFE/GettyImages

Además del premio al mejor jugador masculino de la temporada, se otorgará su igual a la rama femenina y habrá reconocimientos para arqueros y entrenadores.

Trofeo Kopa (mejor futbolista y a la mejor futbolista sub-21 del mundo)

(mejor futbolista y a la mejor futbolista sub-21 del mundo) Trofeo Yashin (mejor guardameta y a la mejor guardameta del mundo)

(mejor guardameta y a la mejor guardameta del mundo) Trofeo Gerd Müller (máximo goleador y a la máxima goleadora de la temporada)

(máximo goleador y a la máxima goleadora de la temporada) Trofeo Johan Cruyff (mejor entrenador de un equipo masculino y al mejor entrenador o entrenadora de un equipo femenino)

(mejor entrenador de un equipo masculino y al mejor entrenador o entrenadora de un equipo femenino) Club del Año (mejor club masculino y al mejor club femenino de la temporada)

(mejor club masculino y al mejor club femenino de la temporada) Premio Sócrates (reconocimiento al compromiso social y la labor humanitaria realizada a través del fútbol)

