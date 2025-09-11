Barcelona Femenino vs Logroño Femenino: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por la Liga F

La Liga F sigue dando sus primeros pasos. Luego de dos primeras jornadas con emocionantes encuentros, tiene todo listo para recibir a la tercera en donde el FC Barcelona volverá a ser protagonista. Para ese encuentro, recibirá al Logroño donde buscará conseguir su tercera victoria consecutiva.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Barcelona vs Logroño?

Ciudad: Barcelona, España

Fecha: 12 de septiembre

Horario: 16:00 (EEUU), 20: 00 (ESP), 13:00 (México)

Estadio: Estadi Johan Cruyff

¿Cómo se podrá ver el Barcelona vs Logroño en TV y streaming online?

En España el partido se podrá seguir en directo a través de DAZN.

Últimos cinco partidos del Barcelona

Rival Resultado Competición Athetic Club 8-1 V Liga F Alhama CF 8-0 V Liga F América 2-1 V Amistoso Liga MX All Star 2-2 E Amistoso Levante 1-0 V Copa Cataluña

Últimos cinco partidos del Lagroño

Rival Resultado Competición Real Sociedad 1-0 D Liga F Real Madrid 2-2 E Liga F Madrid 4-0 D Amistoso UD Tenerife 1-0 D Amistoso Osasuna 1-0 V Amistoso

Últimas noticias del Barcelona

FC Barcelona Femeni v Alhama CF - Liga F Moeve | Quality Sport Images/GettyImages

El Barca comenzó esta Liga F con el pie derecho. En los dos primeros encuentros, consiguió contundentes victorias y convirtió 16 goles entre ambos partidos. En busca de seguir la racha, se enfrentará a un rival que recién se está asentando en la primera división.

Últimas noticias del Logroño

El conjunto recién ascendido necesita conseguir buenos resultados. Tras haber empezado la temporada con un empate, cayó en el último encuentro y su principal objetivo es dar la gran sorpresa enfrentándose a uno de los mejores equipos del mundo.

Posibles alineaciones

Barcelona: Coll; Battle, Paredes, Mapi, Brugts; Bonmatti, Guijarro, Nazareth; López, Pajor, Pallaruelo.

Logroño: Miralles; Leitner, Marina, Natalia, Castro Gómez; Falfán, Isina, Masferrer Cruz, Matthews; Asenjo, Partido.

Pronóstico SI

Barcelona 7-0 Logroño

