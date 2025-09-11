Sports Illustrated Fútbol

Barcelona Femenino vs Logroño Femenino: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por la Liga F

El Barça ya es líder del campeonato después de dos jornadas
Julieta Natalutti|
FC Barcelona Femeni v Alhama CF - Liga F Moeve | Quality Sport Images/GettyImages

La Liga F sigue dando sus primeros pasos. Luego de dos primeras jornadas con emocionantes encuentros, tiene todo listo para recibir a la tercera en donde el FC Barcelona volverá a ser protagonista. Para ese encuentro, recibirá al Logroño donde buscará conseguir su tercera victoria consecutiva.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Barcelona vs Logroño?

Ciudad: Barcelona, España

Fecha: 12 de septiembre

Horario: 16:00 (EEUU), 20: 00 (ESP), 13:00 (México)

Estadio: Estadi Johan Cruyff

¿Cómo se podrá ver el Barcelona vs Logroño en TV y streaming online?

En España el partido se podrá seguir en directo a través de DAZN.

Últimos cinco partidos del Barcelona

Rival

Resultado

Competición

Athetic Club

8-1 V

Liga F

Alhama CF

8-0 V

Liga F

América

2-1 V

Amistoso

Liga MX All Star

2-2 E

Amistoso

Levante

1-0 V

Copa Cataluña

Últimos cinco partidos del Lagroño

Rival

Resultado

Competición

Real Sociedad

1-0 D

Liga F

Real Madrid

2-2 E

Liga F

Madrid

4-0 D

Amistoso

UD Tenerife

1-0 D

Amistoso

Osasuna

1-0 V

Amistoso

Últimas noticias del Barcelona

FC Barcelona Femeni v Alhama CF - Liga F Moeve | Quality Sport Images/GettyImages

El Barca comenzó esta Liga F con el pie derecho. En los dos primeros encuentros, consiguió contundentes victorias y convirtió 16 goles entre ambos partidos. En busca de seguir la racha, se enfrentará a un rival que recién se está asentando en la primera división.

Últimas noticias del Logroño

El conjunto recién ascendido necesita conseguir buenos resultados. Tras haber empezado la temporada con un empate, cayó en el último encuentro y su principal objetivo es dar la gran sorpresa enfrentándose a uno de los mejores equipos del mundo.

Posibles alineaciones

Barcelona: Coll; Battle, Paredes, Mapi, Brugts; Bonmatti, Guijarro, Nazareth; López, Pajor, Pallaruelo.

Logroño: Miralles; Leitner, Marina, Natalia, Castro Gómez; Falfán, Isina, Masferrer Cruz, Matthews; Asenjo, Partido.

Pronóstico SI

Barcelona 7-0 Logroño

Julieta Natalutti
JULIETA NATALUTTI

Periodista argentina. Me apasiona el fútbol pero me guardo un rato los fines de semana para disfrutar de la F1.

