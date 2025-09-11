Barcelona Femenino vs Logroño Femenino: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por la Liga F
La Liga F sigue dando sus primeros pasos. Luego de dos primeras jornadas con emocionantes encuentros, tiene todo listo para recibir a la tercera en donde el FC Barcelona volverá a ser protagonista. Para ese encuentro, recibirá al Logroño donde buscará conseguir su tercera victoria consecutiva.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Barcelona vs Logroño?
Ciudad: Barcelona, España
Fecha: 12 de septiembre
Horario: 16:00 (EEUU), 20: 00 (ESP), 13:00 (México)
Estadio: Estadi Johan Cruyff
¿Cómo se podrá ver el Barcelona vs Logroño en TV y streaming online?
En España el partido se podrá seguir en directo a través de DAZN.
Últimos cinco partidos del Barcelona
Rival
Resultado
Competición
Athetic Club
8-1 V
Liga F
Alhama CF
8-0 V
Liga F
América
2-1 V
Amistoso
Liga MX All Star
2-2 E
Amistoso
Levante
1-0 V
Copa Cataluña
Últimos cinco partidos del Lagroño
Rival
Resultado
Competición
Real Sociedad
1-0 D
Liga F
Real Madrid
2-2 E
Liga F
Madrid
4-0 D
Amistoso
UD Tenerife
1-0 D
Amistoso
Osasuna
1-0 V
Amistoso
Últimas noticias del Barcelona
El Barca comenzó esta Liga F con el pie derecho. En los dos primeros encuentros, consiguió contundentes victorias y convirtió 16 goles entre ambos partidos. En busca de seguir la racha, se enfrentará a un rival que recién se está asentando en la primera división.
Últimas noticias del Logroño
El conjunto recién ascendido necesita conseguir buenos resultados. Tras haber empezado la temporada con un empate, cayó en el último encuentro y su principal objetivo es dar la gran sorpresa enfrentándose a uno de los mejores equipos del mundo.
Posibles alineaciones
Barcelona: Coll; Battle, Paredes, Mapi, Brugts; Bonmatti, Guijarro, Nazareth; López, Pajor, Pallaruelo.
Logroño: Miralles; Leitner, Marina, Natalia, Castro Gómez; Falfán, Isina, Masferrer Cruz, Matthews; Asenjo, Partido.
Pronóstico SI
Barcelona 7-0 Logroño
