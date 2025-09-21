El Futbol Club Barcelona ganó tres goles por cero en esta Jornada 5 de LaLiga 2025/26 frente al Getafe y así llegó a 13 puntos en la campaña, con lo que se coloca como segundo lugar, pero el dato revelador es que en esta campaña, cinco jugadores culés han marcado un doblete en alguno de los partidos disputados.

Desde el arranque de la temporada en todas las competiciones en las que participa la escuadra blaugrana no ha perdido, tiene cinco triunfos y solo un empate, esto en el futbol español y en su único partido de UEFA Champions League disputado hasta el momento.

Los últimos tres encuentros han sido claves para el dato revelador con anterioridad y es que frente al Valencia y a los Getas hubo cuatro futbolistas que marcaron en dos ocasiones, sumándoseles uno más en el encuentro frente al Newcastle en la UCL.

¿Quiénes son los jugadores que han marcado doblete esta campaña para el Barcelona?

El primer partido en el que se destaparon los dobletes fue el disputado contra el Valencia en la Jornada 4 en el Estadi Johan Cruyff cuando los derrotaron seis tantos por cero, ahí Fermín López marcó en el 29' y en el 56', Raphinha siguió con dos tantos en el 53' y 66', mientras que Robert Lewandowski apareció para cerrar la cuenta con dos goles en los albores del encuentro, mismos que se dieron en el minuto 76 y en el 86.

En la primera jornada de la fase de liga de la Champions apareció Marcus Rashford para darle el triunfo a la oncena de Hansi Flick anotando al minuto 58 y al 67 en un campo que no le es para nada ajeno, el St. James Park del Newcastle, quien cayó dos por uno con las anotaciones del inglés.

Para cerrar esta quinteta hoy llegó Ferran Torres, quien le hizo dos goles a los azulones, el primero apenas a los 15 minutos del encuentro y el segundo al 34, convirtiéndose en uno de los jugadores de este selecto grupo de anotadores.