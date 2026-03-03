Barcelona vs Atlético de Madrid: previa, predicciones y alineaciones

El FC Barcelona saltará al campo del Spotify Camp Nou a dejar el alma contra el Atlético de Madrid para revertir el marcador en esta vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, mismas en las que ya cae cuatro por cero en el marcador global y en las que tendrá que remar contra corriente en todo momento.

El encuentro que tendrá cita este martes 3 de marzo será un antes y un después para los blaugranas, puesto que esta sería su primera oportunidad de llegar a una final y la situación no es nada afable, esto pese a que tienen cuatro triunfos en casa en los pasados cinco enfrentamientos contra los de Diego Simeone.

De hecho, la última vez que se vieron las caras en la Copa del Rey fue en la primera ronda de este torneo, también en territorio culé, ahí el marcador terminó empatado a cuatro tantos, esto justamente el 25 de febrero del año pasado.

¿A qué hora se juega el Barcelona vs Atlético de Madrid?

Ciudad : Barcelona, España

: Barcelona, España Estadio : Spotify Camp Nou

: Spotify Camp Nou Fecha : martes 3 de marzo

: martes 3 de marzo Hora : 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro : Ricardo De Burgos Bengoetxea

: Ricardo De Burgos Bengoetxea VAR: Trujillo Suárez

Historial de enfrentamientos directos entre Barcelona y Atlético de Madrid (últimos cinco partidos)

Barcelona : 3

: 3 Empate : 1

: 1 Atlético de Madrid: 1

Último partido entre ambos: 12/02/2026 - Atlético de Madrid 4-0 Barcelona - Semifinal ida Copa del Rey

Últimos 5 partidos

Barcelona Atlético de Madrid Barcelona 4-1 Villarreal

28/02/2026 Real Oviedo 0-1 Atlético de Madrid

28/02/2026 Barcelona 3-0 Levante

22/02/2026 Atlético de Madrid 4-1 Brujas

24/02/2026 Girona 2-1 Barcelona

16/02/2026 Atlético de Madrid 4-2 Espanyol

21/02/2026 Atlético de Madrid 4-0 Barcelona

12/02/2026 Brujas 3-3 Atlético de Madrid

18/02/2026 Barcelona 3-0 Mallorca

07/02/2026 Rayo Vallecano 3-0 Atlético de Madrid

15/02/2026

¿Cómo ver el Barcelona vs Atlético de Madrid por Televisión y Streaming online?

País Canal de TV / Streaming online Estados Unidos ESPN Select y fuboTV México Izzi, Sky Sports y Sky+ España TVE La 1, TV3, RTVE Play, Movistar+ y fuboTV

Últimas noticias de Barcelona

Las lesiones no le dan tregua al Barcelona y es que apenas habían recuperado a Pedri y ahora se dio la lesión de Frenkie de Jong, quien estará fuera de las canchas de cuatro a cinco semanas. Esto ha hecho saltar las alarmas, puesto que se viene un calendario con semis de Copa del Rey, Champions League y partidos de alto impacto en LaLiga.

COMUNICADO MÉDICO



El jugador del primer equipo Frenkie de Jong se lesionó el bíceps distal de la pierna derecha en el entrenamiento de esta mañana.



Las pruebas confirman que el tiempo del proceso de recuperación será entre 5 y 6 semanas. Redes sociales FC Barcelona

FC Barcelona v Levante UD - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Tampoco estará disponible para el choque Robert Lewandowski debido a una fractura en la cuenca del ojo que sufrió en el partido de lia frente al Villarreal. Además, Andreas Christensen continúa con su proceso de recuepración mientras que Eric García está sancionado.

Posible alineación de Barcelona contra el Atlético de Madrid (4-5-1): Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Ronald Araujo, Alejandro Balde; Lamine Yamal, Marc Casadó, Fermín López, Marcus Rashford, Raphinha; Ferran Torres

Últimas noticias de Atlético de Madrid

En las últimas semanas ha sonado con fuerza el rumor de que Antoine Griezmann podría dejar al Atlético de Madrid al terminar esta campaña, siendo el Orlando City de la Major League Soccer su próximo destino. Situación que en todo momento ha perseguido a Diego Simeone, quien afirmó que no tiene claridad sobre el asunto, pero sin negar que esta salida sería inminente en el futuro cercano.

Fui muy claro el otro día cuando me preguntaron al respecto. No voy a seguir hablando de ello... No sabemos qué va a pasar. Diego Simeone

FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-GIRONA | PIERRE-PHILIPPE MARCOU/GettyImages

Para este partido, Simeone no podrá contar con Pablo Barrios ni con Johnny Cardoso. El primero se recupera de una lesión en el muslo que lo ha mantenido de baja durante las últimas cuatro semanas, mientras que el segundo sufrió una lesión en el isquiotibial el fin de semana.

Posible alineación de Atlético de Madrid contra Barcelona (4-4-2) : Jan Oblak, Nahuel Molina, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Johnny Cardoso, Ademola Lookman; Antoine Griezmann, Julián Álvarez

Pronóstico SI Fútbol

Parece casi imposible que los blaugranas levanten este marcador adverso, pero sin lugar a dudas el encuentro estará lleno de emociones. Todo apunta a que los culés ganarán el encuentro por dos goles, pero siempre con un tanto de los rojiblancos de por medio, razón por la que quedarían fuera de la gran final.

Barcelona 3-1 Atlético de Madrid

