Barcelona vs Atlético de Madrid: previa, predicciones y alineaciones

El fútbol es uno de los grandes ejemplos de que las segundas, terceras y hasta cuartas oportunidades existen, y este cruce entre el Barcelona y el Atlético de Madrid por la ida de los cuartos de final de la Champions League lo demuestra. Ambos equipos vuelven a verse las caras apenas cuatro días después de su último enfrentamiento por LaLiga, con victoria azulgrana en la capital española.

No solo eso, también pasó poco más de un mes desde el duelo por la Copa del Rey, en el que el equipo de Diego Simeone se quedó con la serie y el pase a la final. El partido de este miércoles aparece como el de mayor importancia hasta ahora y los dos van a buscar irse con una ventaja que les permita encarar la vuelta con otro margen.

Pronóstico SI Fútbol

Los dos equipos van a salir con lo mejor que tienen y con la intención, claro está, de imponer sus propias condiciones desde el inicio. Se espera un partido abierto, con situaciones en las dos áreas. Aun así, sacar mayor diferencia no será sencillo y todo apunta a que la serie se definirá en la vuelta.

Barcelona 2-2 Atlético de Madrid

¿A qué hora se juega el Barcelona vs Atlético de Madrid?

Ciudad : Barcelona, España

: Barcelona, España Estadio : Spotify Camp Nou

: Spotify Camp Nou Fecha : miércoles 8 de abril

: miércoles 8 de abril Hora : 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro : Istvan Kovacs (ROU)

: Istvan Kovacs (ROU) VAR: Christian Dingert (GER)

Historial de enfrentamientos directos entre el Barcelona y el Atlético de Madrid (últimos cinco partidos)

Atlético de Madrid : 1

: 1 Empate : 0

: 0 Barcelona: 4

Último partido entre ambos: 4/3/2026 - Atlético de Madrid 1-2 Barcelona - LaLiga, fecha 30

Últimos 5 partidos

Barcelona Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1-2 Barcelona 4/4/2026 Atlético de Madrid 1-2 Barcelona 4/4/2026 Barcelona 1-0 Rayo Vallecano 22/3/2026 Real Madrid 3-2 Atlético de Madrid 22/3/2026 Barcelona vs Newcastle 18/3/2026 Tottenham 3-2 Atlético de Madrid 18/3/2026 Barcelona vs Sevilla 15/3/2026 Atlético de Madrid 1-0 Getafe 14/3/2026 Newcastle 1-1 Barcelona 10/3/2026 Atlético de Madrid 5-2 Tottenham 10/3/2026

¿Cómo ver el Barcelona vs Atlético de Madrid por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Barcelona

Los de Hansi Flick llegan con confianza post triunfo del fin de semana, aunque con la necesidad de sostener una mayor solidez defensiva. El propio entrenador hizo hincapie en ese aspecto en la previa del partido y pidió compromiso a sus jugadores. "Todo el mundo tiene que dar su parte en la defensa. Necesitamos estar compactos, con buena estructura y bien posicionados", expresó.

El técnico alemán también remarcó la importancia del inicio del partido y la presión como herramienta para limitar al rival. "Cuando no presionamos, para el rival es más fácil encontrar los espacios y marcarnos. Tenemos que hacerlo mucho mejor", afirmó.

Hansi Flick, FC Barcelona | Soccrates Images/GettyImages

En cuanto a los nombres, Lamine Yamal sigue siendo una de las principales referencias ofensivas del equipo. De hecho, Joao Cancelo, también en conferencia, destacó su impacto dentro de la cancha y su crecimiento. "Si no es el jugador con más talento del mundo, está entre los mejores. Es un honor compartir equipo con él", señaló.

Además, desde el cuerpo técnico también apuntan a generar una fuerte conexión con los hinchas en el Camp Nou, entendiendo el valor de jugar la ida en casa y poder generar ventaja de entrada. "Los necesitamos porque nos empujan y nos dan energía", agregó Flick en conferencia.

Posible alineación del Barcelona contra el Atlético de Madrid (4-3-3): Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Marcus Rashford; Robert Lewandowski

Últimas noticias del Atlético de Madrid

Del lado del Colchonero, las miradas se posaron en Antoine Griezmann, quien atraviesa sus últimos meses en el club. El Cholo aprovechó la conferencia previa para reconocer su recorrido y su impacto en el equipo. "Gracias por todo lo que nos diste, lo que nos das y todo lo que te voy a obligar a que nos sigas dando", expresó el entrenador argentino.

El técnico también destacó su valor dentro y fuera del campo, y lo consideró uno de los jugadores más importantes que tuvo en su carrera. Griezmann, máximo goleador histórico del club, afronta este tramo final con la intención de cerrar su etapa con el trofeo de la Champions.

Diego Simeone, Atletico de Madrid | NurPhoto/GettyImages

En lo futbolístico, el Atlético llega condicionado por varias ausencias en el mediocampo, entre ellas las de Pablo Barrios y Johnny Cardoso. A eso se suma la situación del arco, donde todavía no se decide si Juan Musso continuaría como titular ante la falta de ritmo competitivo de Jan Oblak.

Simeone, por su parte, analizó el desafío que representa el Barça. "Tiene la capacidad de marcar muchos goles. Tenemos que llevar el partido a donde podamos hacerle daño", afirmó.

Además, el entrenador reconoció una evolución en su equipo en la forma de encarar los partidos. "Estamos en un proceso en el que atacamos mejor de lo que defendemos", explicó, marcando una tendencia en el juego del conjunto de Madrid.

Posible alineación del Atlético de Madrid contra el Barcelona (4-4-2): Juan Musso; Marc Pubill, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Marcos Llorente, Koke, Giuliano Simeone, Antoine Griezmann, Ademola Lookman; Julián Álvarez

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