Sports Illustrated Fútbol

Barcelona vs Atlético de Madrid: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Camp Nou se viste de gala para un duelo directo en la cima de LaLiga entre culés y colchoneros
Carlos García|
TOPSHOT-FBL-ESP-CUP-BARCELONA-ATLETICO MADRID
TOPSHOT-FBL-ESP-CUP-BARCELONA-ATLETICO MADRID | MANAURE QUINTERO/GettyImages

La Jornada 15 de LaLiga nos trae un choque de trenes en la parte alta de la tabla, justo a mitad de semana.

El FC Barcelona recibe al Atlético de Madrid en un partido que podría ser determinante en la lucha por el título. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar de a tres en una semana de doble jornada que pondrá a prueba la profundidad de sus plantillas.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el martes.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Barcelona vs Atlético de Madrid?

  • Ciudad: Barcelona, España
  • Fecha: martes 2 de diciembre
  • Horario: 15:00 (hora de EE.UU. ET), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
  • Estadio: Spotify Camp Nou
Ferran Torres, Lamine Yamal
FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Barcelona vs Atlético de Madrid en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

ESPN Deportes

ESPN+, Fubo

México

Sky Sports

Sky+

España

Movistar LaLiga

Movistar+

Argentina

ESPN

Disney+

Últimos cinco partidos del Barcelona

Rival

Resultado

Competición

Alavés

3-1 V

LaLiga

Chelsea

0-3 D

UEFA Champions League

Athletic Club

4-0 V

LaLiga

Club Brujas

3-3 E

UEFA Champions League

Elche

3-1 V

LaLiga

Últimos cinco partidos del Atlético de Madrid

Rival

Resultado

Competición

Real Oviedo

2-0 D

LaLiga

Inter

2-1 V

UEFA Champions League

Getafe

1-0 V

LaLiga

Levante

3-1 V

LaLiga

Union Saint-Gilloise

3-1 V

UEFA Champions League

FBL-EUR-C1-ATLETICO-INTER
FBL-EUR-C1-ATLETICO-INTER | PIERRE-PHILIPPE MARCOU/GettyImages

Últimas noticias del Barcelona

El equipo de Hansi Flick llega con sed de revancha ante algún rival de peso tras la dura derrota europea ante el Chelsea. A pesar de ese tropiezo, en LaLiga se han mostrado sólidos, especialmente en casa, donde recientemente golearon 4-0 al Athletic Club en el regreso al Camp Nou.

Ubicados en la segunda posición con 25 puntos, los blaugranas saben que no pueden ceder puntos ante un rival directo si quieren mantener la presión sobre el Real Madrid.

Últimas noticias del Atlético de Madrid

Los Colchoneros de Diego Simeone atraviesan un momento dulce. Han encadenado una racha de victorias importantes, incluyendo un triunfo clave en Champions contra el Inter y victorias en liga ante Getafe y Levante.

Se encuentran en el cuarto lugar, muy cerca de la cima y peleando también con el Villarreal. El Atleti buscará aprovechar su solidez defensiva y el buen momento de sus delanteros para asaltar el feudo barcelonista.

Robert Lewandowski
Atletico de Madrid v FC Barcelona - La Liga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Posibles alineaciones

Barcelona

  • Portero: Joan García
  • Defensas: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde
  • Centrocampistas: Frenkie de Jong, Marc Casadó, Olmo
  • Delanteros: Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha.

Atlético de Madrid

  • Portero: Jan Oblak
  • Defensas: Nahuel Molina, José María Giménez, David Hancko, Matteo Ruggeri
  • Centrocampistas: Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Conor Gallagher
  • Delanteros: Julián Álvarez, Álex Baena.

Pronóstico SI

Se espera un partido muy táctico y disputado. El Barcelona tendrá la posesión y buscará abrir la defensa rival con la velocidad de Raphinha y Yamal, mientras que el Atlético intentará hacer daño al contragolpe con Julián Álvarez. El buen momento de forma de los visitantes podría complicarle la vida a un Barça que ha mostrado ciertas dudas en defensa.

Barcelona 1-1 Atlético de Madrid

Published | Modified
Carlos García
CARLOS GARCÍA

Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.

Home/Futbol