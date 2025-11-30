Barcelona vs Atlético de Madrid: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Jornada 15 de LaLiga nos trae un choque de trenes en la parte alta de la tabla, justo a mitad de semana.

El FC Barcelona recibe al Atlético de Madrid en un partido que podría ser determinante en la lucha por el título. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar de a tres en una semana de doble jornada que pondrá a prueba la profundidad de sus plantillas.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el martes.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Barcelona vs Atlético de Madrid?

Ciudad : Barcelona, España

: Barcelona, España Fecha : martes 2 de diciembre

: martes 2 de diciembre Horario : 15:00 (hora de EE.UU. ET), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)

: 15:00 (hora de EE.UU. ET), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España) Estadio: Spotify Camp Nou

FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Barcelona vs Atlético de Madrid en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos ESPN Deportes ESPN+, Fubo México Sky Sports Sky+ España Movistar LaLiga Movistar+ Argentina ESPN Disney+

Últimos cinco partidos del Barcelona

Rival Resultado Competición Alavés 3-1 V LaLiga Chelsea 0-3 D UEFA Champions League Athletic Club 4-0 V LaLiga Club Brujas 3-3 E UEFA Champions League Elche 3-1 V LaLiga

Últimos cinco partidos del Atlético de Madrid

Rival Resultado Competición Real Oviedo 2-0 D LaLiga Inter 2-1 V UEFA Champions League Getafe 1-0 V LaLiga Levante 3-1 V LaLiga Union Saint-Gilloise 3-1 V UEFA Champions League

FBL-EUR-C1-ATLETICO-INTER | PIERRE-PHILIPPE MARCOU/GettyImages

Últimas noticias del Barcelona

El equipo de Hansi Flick llega con sed de revancha ante algún rival de peso tras la dura derrota europea ante el Chelsea. A pesar de ese tropiezo, en LaLiga se han mostrado sólidos, especialmente en casa, donde recientemente golearon 4-0 al Athletic Club en el regreso al Camp Nou.

Ubicados en la segunda posición con 25 puntos, los blaugranas saben que no pueden ceder puntos ante un rival directo si quieren mantener la presión sobre el Real Madrid.

Últimas noticias del Atlético de Madrid

Los Colchoneros de Diego Simeone atraviesan un momento dulce. Han encadenado una racha de victorias importantes, incluyendo un triunfo clave en Champions contra el Inter y victorias en liga ante Getafe y Levante.

Se encuentran en el cuarto lugar, muy cerca de la cima y peleando también con el Villarreal. El Atleti buscará aprovechar su solidez defensiva y el buen momento de sus delanteros para asaltar el feudo barcelonista.

Atletico de Madrid v FC Barcelona - La Liga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Posibles alineaciones

Barcelona

Portero : Joan García

: Joan García Defensas : Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde

: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde Centrocampistas : Frenkie de Jong, Marc Casadó, Olmo

: Frenkie de Jong, Marc Casadó, Olmo Delanteros: Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha.

Atlético de Madrid

Portero : Jan Oblak

: Jan Oblak Defensas : Nahuel Molina, José María Giménez, David Hancko, Matteo Ruggeri

: Nahuel Molina, José María Giménez, David Hancko, Matteo Ruggeri Centrocampistas : Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Conor Gallagher

: Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Conor Gallagher Delanteros: Julián Álvarez, Álex Baena.

Pronóstico SI

Se espera un partido muy táctico y disputado. El Barcelona tendrá la posesión y buscará abrir la defensa rival con la velocidad de Raphinha y Yamal, mientras que el Atlético intentará hacer daño al contragolpe con Julián Álvarez. El buen momento de forma de los visitantes podría complicarle la vida a un Barça que ha mostrado ciertas dudas en defensa.

Barcelona 1-1 Atlético de Madrid