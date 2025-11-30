Barcelona vs Atlético de Madrid: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El partido adelantado de la jornada 19 de LaLiga nos trae un choque de trenes en la parte alta de la tabla, justo a mitad de semana. El FC Barcelona recibe al Atlético de Madrid en un partido que podría ser determinante en la lucha por el título.
Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar de a tres en una semana de doble jornada que pondrá a prueba la profundidad de sus plantillas. Recordemos que este partido se adelanta porque ambos jugarán la Supercopa de España en el mes de enero.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará hoy.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Barcelona vs Atlético de Madrid?
- Ciudad: Barcelona, España
- Fecha: martes 2 de diciembre
- Horario: 15:00 (hora de EE.UU. ET), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
- Estadio: Spotify Camp Nou
¿Cómo se podrá ver el Barcelona vs Atlético de Madrid en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
ESPN Deportes
ESPN+, Fubo
México
Sky Sports
Sky+
España
Movistar LaLiga
Movistar+
Últimos cinco partidos del Barcelona
Rival
Resultado
Competición
Alavés
3-1 V
LaLiga
Chelsea
0-3 D
UEFA Champions League
Athletic Club
4-0 V
LaLiga
Club Brujas
3-3 E
UEFA Champions League
Elche
3-1 V
LaLiga
Últimos cinco partidos del Atlético de Madrid
Rival
Resultado
Competición
Real Oviedo
2-0 D
LaLiga
Inter
2-1 V
UEFA Champions League
Getafe
1-0 V
LaLiga
Levante
3-1 V
LaLiga
Union Saint-Gilloise
3-1 V
UEFA Champions League
Últimas noticias del Barcelona
El equipo de Hansi Flick llega con sed de revancha ante algún rival de peso tras la dura derrota europea ante el Chelsea. A pesar de ese tropiezo, en LaLiga se han mostrado sólidos, especialmente en casa, donde recientemente golearon 4-0 al Athletic Club en el regreso al Camp Nou.
Ubicados en la primera posición con 34 puntos, los blaugranas saben que no pueden ceder puntos ante un rival directo si quieren mantener el liderato.
Últimas noticias del Atlético de Madrid
Los Colchoneros de Diego Simeone atraviesan un momento dulce. Han encadenado una racha de victorias importantes, incluyendo un triunfo clave en Champions contra el Inter y victorias en liga ante Getafe, Levante y Oviedo.
Se encuentran en el cuarto lugar, muy cerca de la cima y peleando también con el Villarreal y el Real Madrid. El Atleti buscará aprovechar su solidez defensiva y el buen momento de sus delanteros para asaltar el feudo barcelonista.
Posibles alineaciones
Barcelona
- Portero: Joan García
- Defensas: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde
- Centrocampistas: Frenkie de Jong, Marc Casadó, Olmo
- Delanteros: Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha.
Atlético de Madrid
- Portero: Jan Oblak
- Defensas: Nahuel Molina, José María Giménez, David Hancko, Matteo Ruggeri
- Centrocampistas: Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Conor Gallagher
- Delanteros: Julián Álvarez, Álex Baena.
Pronóstico SI
Se espera un partido muy táctico y disputado. El Barcelona tendrá la posesión y buscará abrir la defensa rival con la velocidad de Raphinha y Yamal, mientras que el Atlético intentará hacer daño al contragolpe con Julián Álvarez. El buen momento de forma de los visitantes podría complicarle la vida a un Barça que ha mostrado ciertas dudas en defensa.
Barcelona 1-1 Atlético de Madrid
