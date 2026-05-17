Barcelona vs Betis: previa, predicciones y alineaciones

Barcelona comienza a despedirse de la temporada y de su público este domingo 17 de mayo cuando reciba al Betis en el Camp Nou por la fecha N°37 de LaLiga. El partido será el último de los culés en su casa y ante su gente, antes de cerrar el curso en Mestalla el sábado 23.

Sin más objetivos que firmar un registro sin fallas jugando como local, donde acumula 18 triunfos en igual cantidad de partidos, el campeón se enfrenta a un rival frente al que no cae en casa desde diciembre de 2021.

El Betis, por su parte, llega al duelo habiendo hecho una magnífica temporada que le permitió meterse entre los mejores cinco de LaLiga por segunda vez desde 2004/05 y acceder de esa forma a la Champions League. Su única participación en el torneo más importante de Europa data de 2005/06, cuando cayó en la fase de grupos (compartió con Chelsea, Liverpool y Anderlecht).

A continuación, toda la información para disfrutar de este gran partido.

Pronóstico SI Fútbol

Por cómo llegan ambos, parece difícil imaginar un encuentro demasiado cerrado. Betis se ha converitdo en un equipo competitivo y no suele conceder partidos fácilmente, mientras que Barcelona mantiene una fortaleza evidente en casa incluso sin jugar por grandes objetivos. El hecho de que los azulgranas ya hayan celebrado el título no elimina el deseo de cerrar el curso frente a su público con otra victoria. Puede ser un partido abierto y con goles en ambas áreas, aunque con ligera ventaja local.

Pronóstico: Barcelona 2 - 1 Betis

¿A qué hora se juega el Barcelona vs Betis?

Ciudad : Barcelona, España

: Barcelona, España Estadio : Spotify Camp Nou

: Spotify Camp Nou Fecha : domingo 17 de mayo

: domingo 17 de mayo Hora : 15:15 EE.UU (Este), 13:15 MEX, 21:15 ESP

: 15:15 EE.UU (Este), 13:15 MEX, 21:15 ESP Árbitro: A confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre el Barcelona y el Betis (últimos cinco partidos)

Barcelona : 3

: 3 Empate : 2

: 2 Betis:

Último partido entre ambos: 06/12/2025 - Betis 3-5 Barcelona - La Liga, Fecha 15

Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

Últimos 5 partidos

Barcelona Betis Alavés 1-0 Barcelona 13/5/2026 Betis 2-1 Elche 12/5/2026 Barcelona 2-0 Real Madrid 10/5/2026 Real Sociedad 2-2 Betis 09/5/2026 Osasuna 1-2 Barcelona 2/5/2026 Betis 3-0 Real Oviedo 03/5/2026 Getafe 0-2 Barcelona 25/4/2026 Betis 1-1 Real Madrid 24/4/2026 Barcelona 1-0 Celta de Vigo 22/4/2026 Girona 2-3 Betis 21/4/2026

¿Cómo ver el Barcelona vs Betis por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

Últimas noticias del Barcelona

La principal ausencia sigue siendo la de Lamine Yamal, quien quedó descartado para lo que resta de la temporada por una rotura en los isquiotibiales. Andreas Christensen volvió a entrenar con normalidad tras una larga recuperación y no hubo que lamentar lesiones ni sancionados en la derrota con Alavés.

Flick podría introducir ciertas variantes en el once titular, incluyendo a futbolistas que tuvieron descanso o menos minutos recientemente, como Pedri, Gavi, Eric García, Ferran Torres o Ronald Araujo. Frenkie de Jong genera dudas después de haberse perdido el partido anterior, aunque todo apunta a una gestión de cargas más que a una lesión grave. Además, Raphinha vuelve a estar disponible tras cumplir sanción y podría sumar minutos desde el banco.

Deportivo Alaves v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Posible alineación del Barcelona (4-3-3): Joan Garcia; Eric Garcia, Ronald Araujo, Gerard Martin, Joao Cancelo; Pedri, Gavi; Marcus Rashford, Dani Olmo, Fermin López; Ferran Torres.

Últimas noticias del Betis

La baja más sensible es la de Cucho Hernández, suspendido por acumulación de tarjetas. Tampoco estará Diego Llorente por sanción, dejando al equipo con menos alternativas en la zaga para visitar al campeón. A esas ausencias se suman las lesiones de Marc Bartra, Aitor Ruibal y Ángel Ortiz, todos fuera hasta la próxima campaña.

Frente a este panorama, jugadores como Natan ganarían protagonismo atrás, mientras que Cedric Bakambu apunta a ocupar el lugar que deja libre Cucho. Entre las noticias positivas aparece el gran momento de Abde Ezzalzouli. El exjugador azulgrana llega inspirado, con cinco goles y dos asistencias en sus últimas siete apariciones.

Real Betis V Elche Cf - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Posible alineación del Betis (4-2-3-1): Álvaro Valles; Héctor Bellerin, Natan, Valentín Gómez, Júnior Firpo; Sofyan Amrabat, Pablo Fornals; Antony, Gio Lo Celso, Abdé; Cedric Bakambu.