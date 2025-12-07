Barcelona vs Eintracht Frankfurt: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Jornada 6 de la UEFA Champions League presenta un partido fundamental para las aspiraciones de ambos equipos. El FC Barcelona, que viene de una dura derrota europea en Londres, recibe en el Spotify Camp Nou al Eintracht Frankfurt.
Los dos equipos llegan con dudas en la competición continental y necesitan sumar para no comprometer su clasificación a la siguiente fase.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el martes.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Barcelona vs Eintracht Frankfurt?
- Ciudad: Barcelona, España
- Fecha: martes 9 de diciembre
- Horario: 16:00 (hora de EE.UU. ET), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
- Estadio: Spotify Camp Nou
¿Cómo se podrá ver el Barcelona vs Eintracht Frankfurt en TV y streaming online?
Pais
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
Univision
VIX, Paramount+
México
TNT Sports
HBO Max
España
Movistar
Movistar+
Argentina
ESPN 2
Disney+
Últimos cinco partidos del Barcelona
Rival
Resultado
Competición
Real Betis
3-5 V
LaLiga
Atlético de Madrid
3-1 V
LaLiga
Alavés
3-1 V
LaLiga
Chelsea
0-3 D
Champions League
Athletic Club
4-0 V
LaLiga
Últimos cinco partidos del Eintracht Frankfurt
Rival
Resultado
Competición
RB Leipzig
6-0 D
Bundesliga
Wolfsburg
1-1 E
Bundesliga
Atalanta
0-3 D
Champions League
Mainz 05
1-0 V
Bundesliga
Heidenheim
1-1 E
Bundesliga
Últimas noticias del Barcelona
El equipo de Hansi Flick mostró dos caras en las últimas semanas. En LaLiga, han sido contundentes, con victorias importantes ante Atlético de Madrid (3-1) y Athletic Club (4-0), consolidándose en la parte alta de la tabla.
Sin embargo, su última presentación en Champions fue una dolorosa derrota 3-0 ante el Chelsea en Stamford Bridge. Con 7 puntos en la tabla general, el Barça necesita ganar en casa para mantenerse en la zona de clasificación y evitar complicaciones.
Últimas noticias del Eintracht Frankfurt
Las Águilas de Dino Toppmöller atraviesan un bache preocupante. En la Bundesliga han sumado empates recientes y en la Champions vienen de ser goleados 0-3 en casa por el Atalanta.
Se ubican en la posición 28 de la tabla general con solo 4 puntos, lo que los deja al borde de la eliminación. Necesitan urgentemente un resultado positivo en Barcelona para seguir con vida en Europa.
Posibles alineaciones
Barcelona
- Portero: Joan García
- Defensas: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde
- Centrocampistas: Frenkie de Jong, Marc Casadó, Fermín López
- Delanteros: Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha.
Eintracht Frankfurt
- Portero: Michael Zetterer
- Defensas: Nnamdi Collins, Robin Koch, Arthur Theate, Nathaniel Brown
Centrocampistas: Mahmoud Dahoud, Farès Chaïbi
- Medios Ofensivos: Ritsu Doan, Mario Götze, Ansgar Knauff
- Delantero: Jonathan Burkardt.
Pronóstico SI
El Barcelona es claro favorito. Juega en casa, donde ha mostrado un gran nivel ofensivo recientemente, y enfrenta a un Frankfurt que llega golpeado y con problemas defensivos. La necesidad de los alemanes podría dejar espacios que los delanteros culés sabrán aprovechar.
Barcelona 3-1 Eintracht Frankfurt
Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.