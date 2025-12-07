Sports Illustrated Fútbol

Barcelona vs Eintracht Frankfurt: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El conjunto blaugrana busca revivir en Europa ante unas 'Águilas' heridas; el Camp Nou espera una noche clave.
Carlos García|
Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5
Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

La Jornada 6 de la UEFA Champions League presenta un partido fundamental para las aspiraciones de ambos equipos. El FC Barcelona, que viene de una dura derrota europea en Londres, recibe en el Spotify Camp Nou al Eintracht Frankfurt.

Los dos equipos llegan con dudas en la competición continental y necesitan sumar para no comprometer su clasificación a la siguiente fase.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el martes.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Barcelona vs Eintracht Frankfurt?

  • Ciudad: Barcelona, España
  • Fecha: martes 9 de diciembre
  • Horario: 16:00 (hora de EE.UU. ET), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
  • Estadio: Spotify Camp Nou
FBL-EUR-C1-FRANKFURT-ATALANTA
FBL-EUR-C1-FRANKFURT-ATALANTA | KIRILL KUDRYAVTSEV/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Barcelona vs Eintracht Frankfurt en TV y streaming online?

Pais

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

Univision

VIX, Paramount+

México

TNT Sports

HBO Max

España

Movistar

Movistar+

Argentina

ESPN 2

Disney+

Últimos cinco partidos del Barcelona

Rival

Resultado

Competición

Real Betis

3-5 V

LaLiga

Atlético de Madrid

3-1 V

LaLiga

Alavés

3-1 V

LaLiga

Chelsea

0-3 D

Champions League

Athletic Club

4-0 V

LaLiga

Últimos cinco partidos del Eintracht Frankfurt

Rival

Resultado

Competición

RB Leipzig

6-0 D

Bundesliga

Wolfsburg

1-1 E

Bundesliga

Atalanta

0-3 D

Champions League

Mainz 05

1-0 V

Bundesliga

Heidenheim

1-1 E

Bundesliga

Lamine Yamal
Club Brugge KV v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Catherine Steenkeste/GettyImages

Últimas noticias del Barcelona

El equipo de Hansi Flick mostró dos caras en las últimas semanas. En LaLiga, han sido contundentes, con victorias importantes ante Atlético de Madrid (3-1) y Athletic Club (4-0), consolidándose en la parte alta de la tabla.

Sin embargo, su última presentación en Champions fue una dolorosa derrota 3-0 ante el Chelsea en Stamford Bridge. Con 7 puntos en la tabla general, el Barça necesita ganar en casa para mantenerse en la zona de clasificación y evitar complicaciones.

Últimas noticias del Eintracht Frankfurt

Las Águilas de Dino Toppmöller atraviesan un bache preocupante. En la Bundesliga han sumado empates recientes y en la Champions vienen de ser goleados 0-3 en casa por el Atalanta.

Se ubican en la posición 28 de la tabla general con solo 4 puntos, lo que los deja al borde de la eliminación. Necesitan urgentemente un resultado positivo en Barcelona para seguir con vida en Europa.

FBL-EUR-C1-FRANKFURT-ATALANTA
FBL-EUR-C1-FRANKFURT-ATALANTA | KIRILL KUDRYAVTSEV/GettyImages

Posibles alineaciones

Barcelona

  • Portero: Joan García
  • Defensas: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde
  • Centrocampistas: Frenkie de Jong, Marc Casadó, Fermín López
  • Delanteros: Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha.

Eintracht Frankfurt

  • Portero: Michael Zetterer
  • Defensas: Nnamdi Collins, Robin Koch, Arthur Theate, Nathaniel Brown
    Centrocampistas: Mahmoud Dahoud, Farès Chaïbi
  • Medios Ofensivos: Ritsu Doan, Mario Götze, Ansgar Knauff
  • Delantero: Jonathan Burkardt.

Pronóstico SI

El Barcelona es claro favorito. Juega en casa, donde ha mostrado un gran nivel ofensivo recientemente, y enfrenta a un Frankfurt que llega golpeado y con problemas defensivos. La necesidad de los alemanes podría dejar espacios que los delanteros culés sabrán aprovechar.

Barcelona 3-1 Eintracht Frankfurt

Published | Modified
Carlos García
CARLOS GARCÍA

Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.

