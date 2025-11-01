Sports Illustrated Fútbol

Barcelona vs Elche: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El conjunto blaugrana, herido tras el Clásico, busca recuperarse en casa ante un cuadro ilicitano que llega con confianza
Carlos García|
LaLiga continúa su marcha con la Jornada 11, y el Olímpico de Montjuic es el escenario de un duelo de necesidades.

El FC Barcelona, que llega herido tras caer en el Clásico ante el Real Madrid, buscará recuperar la senda del triunfo para no perderle pisada al líder. Enfrente tendrá al Elche, un equipo que, si bien cayó en su último partido de liga, llega con la moral renovada tras golear en la Copa del Rey a mitad de semana.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el domingo.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Barcelona vs Elche?

  • Ciudad: Barcelona, España
  • Fecha: domingo 2 de noviembre
  • Horario: 13:30 (hora de EE.UU.), 11:30 horas (México), 18:30 horas (España)
  • Estadio: Olímpico de Montjuic
¿Cómo se podrá ver el Barcelona vs Elche en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

ESPN Deportes

ESPN+, Fubo

México

Sky Sports

Sky+

España

DAZN LaLiga

DAZN

Argentina

ESPN 2

Disney+

Últimos cinco partidos del Barcelona

Rival

Resultado

Competición

Real Madrid

1-2 D

LaLiga

Olympiacos

6-1 V

UEFA Champions League

Girona

2-1 V

LaLiga

Sevilla

1-4 D

LaLiga

PSG

1-2 D

UEFA Champions League

Últimos cinco partidos del Elche

Rival

Resultado

Competición

UD Los Garres

4-0 V

Copa del Rey

RCD Espanyol

0-1 D

LaLiga

Athletic

0-0 E

LaLiga

Alavés

1-3 D

LaLiga

Celta de Vigo

2-1 V

LaLiga

Últimas noticias del Barcelona

El equipo de Hansi Flick llega con la obligación de ganar tras la dolorosa derrota 2-1 en el Clásico contra el Real Madrid. Esa caída los dejó en el segundo puesto de la tabla, a cinco puntos del líder.

Para este partido, los culés tendrán una baja fundamental: Pedri, quien fue expulsado en el Bernabéu y deberá cumplir un partido de sanción.

Últimas noticias del Elche

El conjunto Franjiverde, dirigido por Eder Sarabia, llega con dos caras. En LaLiga, cayeron 1-0 en su visita al Espanyol, un resultado que los mantiene en la octava posición de la tabla con 14 puntos.

Sin embargo, a mitad de semana, el equipo recuperó la confianza al golear 4-0 a Los Garres en su debut en la Copa del Rey.

Posibles alineaciones

Barcelona

  • Portero: Wojciech Szczęsny
  • Defensas: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde
  • Centrocampistas: Frenkie de Jong, Fermín López
  • Mediapuntas: Lamine Yamal, Dani Olmo, Marcus Rashford
  • Delantero: Ferran Torres.

Elche

  • Portero: Iñaki Peña
  • Defensas: David Affengruber, Pedro Bigas, Loïc Pétrot
  • Centrocampistas: Alvaro Nunez, Aleix Febas, Marc Aguado, Martim Neto, German Valera
  • Delanteros: Rafa Mir y Andre Silva.

Pronóstico SI

El Barcelona es claro favorito. A pesar de la derrota en el Clásico y la importante baja de Pedri, juegan en casa y son muy superiores en calidad de plantilla. Elche es un equipo ordenado que compite bien, pero sufrirá para contener el ataque blaugrana en el Camp Nou.

Barcelona 3-0 Elche

