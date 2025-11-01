Barcelona vs Elche: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

LaLiga continúa su marcha con la Jornada 11, y el Olímpico de Montjuic es el escenario de un duelo de necesidades.

El FC Barcelona, que llega herido tras caer en el Clásico ante el Real Madrid, buscará recuperar la senda del triunfo para no perderle pisada al líder. Enfrente tendrá al Elche, un equipo que, si bien cayó en su último partido de liga, llega con la moral renovada tras golear en la Copa del Rey a mitad de semana.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el domingo.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Barcelona vs Elche?

Ciudad : Barcelona, España

: Barcelona, España Fecha : domingo 2 de noviembre

: domingo 2 de noviembre Horario : 13:30 (hora de EE.UU.), 11:30 horas (México), 18:30 horas (España)

: 13:30 (hora de EE.UU.), 11:30 horas (México), 18:30 horas (España) Estadio: Olímpico de Montjuic

Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | David Ramos/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Barcelona vs Elche en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos ESPN Deportes ESPN+, Fubo México Sky Sports Sky+ España DAZN LaLiga DAZN Argentina ESPN 2 Disney+

Últimos cinco partidos del Barcelona

Rival Resultado Competición Real Madrid 1-2 D LaLiga Olympiacos 6-1 V UEFA Champions League Girona 2-1 V LaLiga Sevilla 1-4 D LaLiga PSG 1-2 D UEFA Champions League

Últimos cinco partidos del Elche

Rival Resultado Competición UD Los Garres 4-0 V Copa del Rey RCD Espanyol 0-1 D LaLiga Athletic 0-0 E LaLiga Alavés 1-3 D LaLiga Celta de Vigo 2-1 V LaLiga

RCD Espanyol de Barcelona v Elche CF - LaLiga EA Sports | Pedro Salado/GettyImages

Últimas noticias del Barcelona

El equipo de Hansi Flick llega con la obligación de ganar tras la dolorosa derrota 2-1 en el Clásico contra el Real Madrid. Esa caída los dejó en el segundo puesto de la tabla, a cinco puntos del líder.

Para este partido, los culés tendrán una baja fundamental: Pedri, quien fue expulsado en el Bernabéu y deberá cumplir un partido de sanción.

Últimas noticias del Elche

El conjunto Franjiverde, dirigido por Eder Sarabia, llega con dos caras. En LaLiga, cayeron 1-0 en su visita al Espanyol, un resultado que los mantiene en la octava posición de la tabla con 14 puntos.

Sin embargo, a mitad de semana, el equipo recuperó la confianza al golear 4-0 a Los Garres en su debut en la Copa del Rey.

Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | David Ramos/GettyImages

Posibles alineaciones

Barcelona

Portero : Wojciech Szczęsny

: Wojciech Szczęsny Defensas : Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde

: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde Centrocampistas : Frenkie de Jong, Fermín López

: Frenkie de Jong, Fermín López Mediapuntas : Lamine Yamal, Dani Olmo, Marcus Rashford

: Lamine Yamal, Dani Olmo, Marcus Rashford Delantero: Ferran Torres.

Elche

Portero : Iñaki Peña

: Iñaki Peña Defensas : David Affengruber, Pedro Bigas, Loïc Pétrot

: David Affengruber, Pedro Bigas, Loïc Pétrot Centrocampistas : Alvaro Nunez, Aleix Febas, Marc Aguado, Martim Neto, German Valera

: Alvaro Nunez, Aleix Febas, Marc Aguado, Martim Neto, German Valera Delanteros: Rafa Mir y Andre Silva.

Pronóstico SI

El Barcelona es claro favorito. A pesar de la derrota en el Clásico y la importante baja de Pedri, juegan en casa y son muy superiores en calidad de plantilla. Elche es un equipo ordenado que compite bien, pero sufrirá para contener el ataque blaugrana en el Camp Nou.

Barcelona 3-0 Elche