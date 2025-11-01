Barcelona vs Elche: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
LaLiga continúa su marcha con la Jornada 11, y el Olímpico de Montjuic es el escenario de un duelo de necesidades.
El FC Barcelona, que llega herido tras caer en el Clásico ante el Real Madrid, buscará recuperar la senda del triunfo para no perderle pisada al líder. Enfrente tendrá al Elche, un equipo que, si bien cayó en su último partido de liga, llega con la moral renovada tras golear en la Copa del Rey a mitad de semana.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el domingo.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Barcelona vs Elche?
- Ciudad: Barcelona, España
- Fecha: domingo 2 de noviembre
- Horario: 13:30 (hora de EE.UU.), 11:30 horas (México), 18:30 horas (España)
- Estadio: Olímpico de Montjuic
¿Cómo se podrá ver el Barcelona vs Elche en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
ESPN Deportes
ESPN+, Fubo
México
Sky Sports
Sky+
España
DAZN LaLiga
DAZN
Argentina
ESPN 2
Disney+
Últimos cinco partidos del Barcelona
Rival
Resultado
Competición
Real Madrid
1-2 D
LaLiga
Olympiacos
6-1 V
UEFA Champions League
Girona
2-1 V
LaLiga
Sevilla
1-4 D
LaLiga
PSG
1-2 D
UEFA Champions League
Últimos cinco partidos del Elche
Rival
Resultado
Competición
UD Los Garres
4-0 V
Copa del Rey
RCD Espanyol
0-1 D
LaLiga
Athletic
0-0 E
LaLiga
Alavés
1-3 D
LaLiga
Celta de Vigo
2-1 V
LaLiga
Últimas noticias del Barcelona
El equipo de Hansi Flick llega con la obligación de ganar tras la dolorosa derrota 2-1 en el Clásico contra el Real Madrid. Esa caída los dejó en el segundo puesto de la tabla, a cinco puntos del líder.
Para este partido, los culés tendrán una baja fundamental: Pedri, quien fue expulsado en el Bernabéu y deberá cumplir un partido de sanción.
Últimas noticias del Elche
El conjunto Franjiverde, dirigido por Eder Sarabia, llega con dos caras. En LaLiga, cayeron 1-0 en su visita al Espanyol, un resultado que los mantiene en la octava posición de la tabla con 14 puntos.
Sin embargo, a mitad de semana, el equipo recuperó la confianza al golear 4-0 a Los Garres en su debut en la Copa del Rey.
Posibles alineaciones
Barcelona
- Portero: Wojciech Szczęsny
- Defensas: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde
- Centrocampistas: Frenkie de Jong, Fermín López
- Mediapuntas: Lamine Yamal, Dani Olmo, Marcus Rashford
- Delantero: Ferran Torres.
Elche
- Portero: Iñaki Peña
- Defensas: David Affengruber, Pedro Bigas, Loïc Pétrot
- Centrocampistas: Alvaro Nunez, Aleix Febas, Marc Aguado, Martim Neto, German Valera
- Delanteros: Rafa Mir y Andre Silva.
Pronóstico SI
El Barcelona es claro favorito. A pesar de la derrota en el Clásico y la importante baja de Pedri, juegan en casa y son muy superiores en calidad de plantilla. Elche es un equipo ordenado que compite bien, pero sufrirá para contener el ataque blaugrana en el Camp Nou.
Barcelona 3-0 Elche
Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.