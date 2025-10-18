Barcelona vs Girona: momios, probabilidades de los equipos y cuotas

La Jornada nueve de LaLiga 2025/26 presenta un derbi catalán con presentes muy distintos, cuando el Barcelona reciba en el Estadio Olímpico Lluís Companys a un muy necesitado Girona.

El conjunto blaugrana llega a este compromiso en la segunda posición de la tabla con 19 puntos, solo por debajo del Real Madrid, y buscará un triunfo que le permita seguir en la lucha por la cima.

Por su parte, el panorama es desolador para el Girona, que se encuentra en el puesto 18, en plena zona de descenso, con apenas seis unidades y siendo la defensa más goleada del campeonato con 17 tantos en contra.

Con un favoritismo abrumador para el equipo local, a continuación te dejamos el análisis detallado de momios, probabilidades y recomendaciones para que tomes la mejor decisión.

Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

Momios del partido de Barcelona vs Girona:

Barcelona: -589

Empate: +650

Girona: +1350

Las casas de apuestas reflejan un dominio absoluto y esperado por parte del Barcelona. La cuota de -589 indica que una victoria blaugrana es el resultado más probable por un margen abrumador. En contraparte, un triunfo del Girona se considera una hazaña histórica, ofreciendo un pago extraordinario de +1350 para quien se incline por el batacazo.

Probabilidades de victoria

De acuerdo con el análisis de datos y los momios, las probabilidades para este encuentro son:

Barcelona: 80%

Empate: 12%

Girona: 8%

El cálculo es demoledor y confirma el estatus del Barcelona como el gran candidato a llevarse los tres puntos, con un 80% de posibilidades. El historial general favorece a los culés con diez victorias en catorce enfrentamientos, aunque en los últimos cinco duelos la balanza ha estado más equilibrada con dos triunfos por bando y un empate.

Doble Oportunidad:

Barcelona/Empate: -3300

Barcelona/Girona: -1200

Girona/Empate: +375

Las cuotas para las opciones que incluyen al Barcelona son prohibitivas y carecen de valor debido al extremo favoritismo. La única opción que ofrece un retorno interesante es el "Girona/Empate" con un +375, una apuesta de altísimo riesgo pero con una recompensa acorde a la dificultad del pronóstico.

Girona FC v Valencia CF - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

¿Ambos equipos anotan?

Sí: -154

No: +110

La tendencia se inclina a que ambos equipos lograrán marcar gol. A pesar de la crisis del Girona, se espera que en un derbi logren generar peligro. La calidad ofensiva del Barcelona, por su parte, hace pensar que su gol es casi un hecho, justificando la cuota de -154.

Total de goles:

Más de 3.5 goles: -154

Menos de 3.5 goles: +120

La línea de goles está establecida en 3.5, lo que anticipa un partido con una cantidad considerable de anotaciones. La línea de "Más de 3.5 goles" es la favorita, sugiriendo que el poder ofensivo del Barcelona podría darse un festín ante la defensa más vulnerable de LaLiga.

Pronóstico del partido de Barcelona vs Girona:

Se espera un dominio total del Barcelona, que buscará imponer su ritmo y calidad desde el primer minuto. El Girona, con poco que perder, intentará cerrar espacios y sorprender al contragolpe. Por la abismal diferencia de momentos y la calidad de los planteles, un marcador probable, según análisis de inteligencia artificial, sería un 3-0 a favor del Barcelona.