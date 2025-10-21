Barcelona vs Olympiacos: momios, probabilidades de los equipos y cuotas

Esta semana se llevará a cabo la Jornada 3 de la UEFA Champions League y uno de los enfrentamientos más interesantes será el FC Barcelona recibiendo al Olympiacos de Grecia en el Olímpico de Montjuic el martes 21 de octubre a las 12:45 horas (EE. UU.), 10:45 horas (México), 18:00 horas (España).

El cuadro culé es dieciseisavo de la clasificación con tres puntos tras un triunfo y una derrota; mientras que el conjunto griego está en el lugar 29 con un punto producto de un empate y una derrota.

Basado en datos actuales de casas de apuestas, el cuadro blaugrana es claro favorito por su localía y forma reciente.

A continuación, te dejamos el análisis detallado de momios, probabilidades y recomendaciones para que puedas tomar una mejor opción.

Momios del partido de Barcelona vs Olympiacos

Barcelona: -500

Empate: +600

Olympiacos: +1200

La victoria de Barcelona está en un 83.33% siendo un favorito claro, gracias gran plantilla y localía. Mientras que, el empate puede darse en un 14.29% si es que Olympiacos sorprende y mantiene un juego competitivo. Y la victoria de Olympiacos en un 7.69% es baja probabilidad, dada inferioridad futbolística y nivel de juego.

Probabilidades de victoria (estimadas)

Tomando como referencia los momios, las probabilidades aproximadas son:

Barcelona: 83.33%

Empate: 14.29%

Olympiacos: 7.69%

Con estas probabilidades el cuadro local es el favorito con casi 3/4 del total del porcentaje.

Doble oportunidad

Barcelona o Empate: -2500

Barcelona o Olympiacos: -1000

Olympiacos o Empate: +333

La opción de "Olympiacos o Empate" con un momio de +333 se presenta como la de mayor valor para quienes confían en una sorpresa. Si crees que el Olympiacos puede darle la sorpresa al Barça, esta apuesta cubre dos de los tres resultados posibles. Las alternativas que incluyen a Barcelona tienen cuotas muy castigadas por su alto favoritismo.

¿Ambos equipos anotan?

FC Barcelona ha tenido problemas defensivos en la presente campaña | David Ramos/GettyImages

Sí: -105

No: -123

Este mercado está muy parejo debido al rendimiento de ambos clubes que suelen hacerse presentes en el marcador muy constantemente, pero a la vez, es probable que Barça deje en blanco a los griegos a pesar de que han recibido 9 goles en sus últimos cinco partidos.

Total de goles

Más de 2.5 goles: -250

Menos de 2.5 goles: +200

Barça en casa y en Champions League se hace un equipo poderoso y con mucho poder hacía el frente, por lo que suelen tocar mucho la puerta y eso incrementa la posibilidad de goles.

Tiros de esquina

Más de 9.5: -125

Menos de 9.5: -110

Se pronostica un partido con un buen número de tiros de esquina. La línea de "Más de 9.5" es la favorita, esperando un encuentro dominado por Barcelona, con constantes llegadas por las bandas que generen múltiples oportunidades desde el saque de esquina.

Pronóstico del partido de Barcelona vs Olympiacos

FC Barcelona es favorito por plantilla y localía | Alex Caparros/GettyImages

Debido a la tendencia reciente se pronostica un triunfo para Barcelona por 3-1 frente a Olympiacos. Hay riesgo latente de anotación del conjunto visitante debido a los problemas recientes en defensa del equipo culé con cinco partidos en fila recibiendo goles.

Más noticias sobre la Champions League