Sports Illustrated Fútbol

Barcelona vs Olympiakos: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El conjunto blaugrana busca recuperarse en Europa de la derrota frente el PSG, ante un equipo griego que necesita sumar en condición de visita en la Champions League
Carlos García|
FC Barcelona UEFA Champions League
FC Barcelona UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

La UEFA Champions League regresa con un duelo de necesitados en la Jornada 3. El FC Barcelona, que viene de una dolorosa derrota vs PSG, recibirá en casa al Olympiakos, un equipo que también llega con la urgencia de sumar para mantenerse con vida en el grupo.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el martes.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Barcelona vs Olympiakos?

  • Ciudad: Barcelona, España
  • Fecha: martes 21 de octubre
  • Horario: 12:45 (hora de EE.UU.), 10:45 horas (México), 18:45 horas (España)
  • Estadio: Olímpico de Montjuic
Lamine Yamal, Vitinha, Bradley Barcola
FC Barcelona v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | David Ramos/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Barcelona vs Olympiakos en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming online

Estados Unidos

TUDN USA

Paramount+, VIX

México

TNT Sports

HBO Max

España

Movistar Liga de Campeones

Movistar+

Últimos cinco partidos del Barcelona

Rival

Resultado

Competición

Girona

2-1 V

LaLiga

Sevilla

1-4 D

LaLiga

PSG

1-2 D

UEFA Champions League

Real Sociedad

2-1 V

LaLiga

Real Oviedo

3-1 V

LaLiga

Últimos cinco partidos del Olympiakos

Rival

Resultado

Competición

AEL

0-2 V

Superliga de Grecia

PAOK

1-2 D

Superliga de Grecia

Arsenal

0-2 D

UEFA Champions League

Levadiakos

3-2 V

Superliga de Grecia

Asteras

2-1 V

Copa de Grecia

Daniel Podence, Ben White
Arsenal FC v Olympiacos FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Michael Steele/GettyImages

Últimas noticias del Barcelona

El equipo de Hansi Flick llega a este compromiso europeo con la obligación de ganar. Tras la derrota en casa por 1-2 ante el PSG en la jornada anterior, los culés no pueden permitirse otro tropiezo si quieren asegurar su pase a la siguiente ronda.

Este partido llega justo después de su derbi liguero contra el Girona, por lo que la gestión del cansancio será clave para un equipo que necesita recuperar la fortaleza en Montjuic.

Últimas noticias del Olympiakos

El conjunto griego, dirigido por José Luis Mendilibar, se encuentra en una situación límite en el grupo. En la última jornada europea cayeron por 2-0 en su visita al Arsenal, un resultado que los dejó en una posición muy comprometida.

Antes de viajar a Barcelona, se medirán al AEL en la liga local, pero todas sus miradas están puestas en conseguir un resultado histórico en España que les permita seguir soñando con la clasificación.

Borussia Dortmund v Real Madrid CF - UEFA Champions League Final 2023/24
UEFA Champions League | Justin Setterfield/GettyImages

Posibles alineaciones

FC Barcelona

  • Portero: Wojciech Szczęsny
  • Defensas: Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín
  • Centrocampistas: Frenkie de Jong, Pedri González, Fermín
  • Delanteros: Lamine Yamal, Ferran Torres, Marcus Rashford

Olympiakos

  • Portero: Konstantinos Tzolakis
  • Defensas: Costinha, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola, Francisco Ortega
  • Centrocampistas: Santiago Hezze, David García
  • Mediapuntas: Gelson Martins, Chiquinho, Daniel Podence
  • Delantero: Ayoub El Kaabi.

Pronóstico SI

El Barcelona es ampliamente favorito para llevarse la victoria. Juegan en casa y tienen una necesidad imperiosa de sumar de a tres tras su última derrota. Si bien Olympiakos es un equipo aguerrido, la diferencia de calidad individual es demasiado grande. Se espera un dominio blaugrana y una victoria cómoda.

Barcelona 3-0 Olympiakos

Más noticias sobre la Champions League

Published | Modified
Carlos García
CARLOS GARCÍA

Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.

Home/Futbol