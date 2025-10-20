Barcelona vs Olympiakos: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La UEFA Champions League regresa con un duelo de necesitados en la Jornada 3. El FC Barcelona, que viene de una dolorosa derrota vs PSG, recibirá en casa al Olympiakos, un equipo que también llega con la urgencia de sumar para mantenerse con vida en el grupo.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el martes.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Barcelona vs Olympiakos?
- Ciudad: Barcelona, España
- Fecha: martes 21 de octubre
- Horario: 12:45 (hora de EE.UU.), 10:45 horas (México), 18:45 horas (España)
- Estadio: Olímpico de Montjuic
¿Cómo se podrá ver el Barcelona vs Olympiakos en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
TUDN USA
Paramount+, VIX
México
TNT Sports
HBO Max
España
Movistar Liga de Campeones
Movistar+
Últimos cinco partidos del Barcelona
Rival
Resultado
Competición
Girona
2-1 V
LaLiga
Sevilla
1-4 D
LaLiga
PSG
1-2 D
UEFA Champions League
Real Sociedad
2-1 V
LaLiga
Real Oviedo
3-1 V
LaLiga
Últimos cinco partidos del Olympiakos
Rival
Resultado
Competición
AEL
0-2 V
Superliga de Grecia
PAOK
1-2 D
Superliga de Grecia
Arsenal
0-2 D
UEFA Champions League
Levadiakos
3-2 V
Superliga de Grecia
Asteras
2-1 V
Copa de Grecia
Últimas noticias del Barcelona
El equipo de Hansi Flick llega a este compromiso europeo con la obligación de ganar. Tras la derrota en casa por 1-2 ante el PSG en la jornada anterior, los culés no pueden permitirse otro tropiezo si quieren asegurar su pase a la siguiente ronda.
Este partido llega justo después de su derbi liguero contra el Girona, por lo que la gestión del cansancio será clave para un equipo que necesita recuperar la fortaleza en Montjuic.
Últimas noticias del Olympiakos
El conjunto griego, dirigido por José Luis Mendilibar, se encuentra en una situación límite en el grupo. En la última jornada europea cayeron por 2-0 en su visita al Arsenal, un resultado que los dejó en una posición muy comprometida.
Antes de viajar a Barcelona, se medirán al AEL en la liga local, pero todas sus miradas están puestas en conseguir un resultado histórico en España que les permita seguir soñando con la clasificación.
Posibles alineaciones
FC Barcelona
- Portero: Wojciech Szczęsny
- Defensas: Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín
- Centrocampistas: Frenkie de Jong, Pedri González, Fermín
- Delanteros: Lamine Yamal, Ferran Torres, Marcus Rashford
Olympiakos
- Portero: Konstantinos Tzolakis
- Defensas: Costinha, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola, Francisco Ortega
- Centrocampistas: Santiago Hezze, David García
- Mediapuntas: Gelson Martins, Chiquinho, Daniel Podence
- Delantero: Ayoub El Kaabi.
Pronóstico SI
El Barcelona es ampliamente favorito para llevarse la victoria. Juegan en casa y tienen una necesidad imperiosa de sumar de a tres tras su última derrota. Si bien Olympiakos es un equipo aguerrido, la diferencia de calidad individual es demasiado grande. Se espera un dominio blaugrana y una victoria cómoda.
Barcelona 3-0 Olympiakos
Más noticias sobre la Champions League
