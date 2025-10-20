Barcelona vs Olympiakos: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La UEFA Champions League regresa con un duelo de necesitados en la Jornada 3. El FC Barcelona, que viene de una dolorosa derrota vs PSG, recibirá en casa al Olympiakos, un equipo que también llega con la urgencia de sumar para mantenerse con vida en el grupo.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el martes.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Barcelona vs Olympiakos?

Ciudad : Barcelona, España

: Barcelona, España Fecha : martes 21 de octubre

: martes 21 de octubre Horario : 12:45 (hora de EE.UU.), 10:45 horas (México), 18:45 horas (España)

: 12:45 (hora de EE.UU.), 10:45 horas (México), 18:45 horas (España) Estadio: Olímpico de Montjuic

FC Barcelona v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | David Ramos/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Barcelona vs Olympiakos en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos TUDN USA Paramount+, VIX México TNT Sports HBO Max España Movistar Liga de Campeones Movistar+

Últimos cinco partidos del Barcelona

Rival Resultado Competición Girona 2-1 V LaLiga Sevilla 1-4 D LaLiga PSG 1-2 D UEFA Champions League Real Sociedad 2-1 V LaLiga Real Oviedo 3-1 V LaLiga

Últimos cinco partidos del Olympiakos

Rival Resultado Competición AEL 0-2 V Superliga de Grecia PAOK 1-2 D Superliga de Grecia Arsenal 0-2 D UEFA Champions League Levadiakos 3-2 V Superliga de Grecia Asteras 2-1 V Copa de Grecia

Arsenal FC v Olympiacos FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Michael Steele/GettyImages

Últimas noticias del Barcelona

El equipo de Hansi Flick llega a este compromiso europeo con la obligación de ganar. Tras la derrota en casa por 1-2 ante el PSG en la jornada anterior, los culés no pueden permitirse otro tropiezo si quieren asegurar su pase a la siguiente ronda.

Este partido llega justo después de su derbi liguero contra el Girona, por lo que la gestión del cansancio será clave para un equipo que necesita recuperar la fortaleza en Montjuic.

Últimas noticias del Olympiakos

El conjunto griego, dirigido por José Luis Mendilibar, se encuentra en una situación límite en el grupo. En la última jornada europea cayeron por 2-0 en su visita al Arsenal, un resultado que los dejó en una posición muy comprometida.

Antes de viajar a Barcelona, se medirán al AEL en la liga local, pero todas sus miradas están puestas en conseguir un resultado histórico en España que les permita seguir soñando con la clasificación.

UEFA Champions League | Justin Setterfield/GettyImages

Posibles alineaciones

FC Barcelona

Portero : Wojciech Szczęsny

: Wojciech Szczęsny Defensas : Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín

: Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín Centrocampistas : Frenkie de Jong, Pedri González, Fermín

: Frenkie de Jong, Pedri González, Fermín Delanteros: Lamine Yamal, Ferran Torres, Marcus Rashford

Olympiakos

Portero : Konstantinos Tzolakis

: Konstantinos Tzolakis Defensas : Costinha, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola, Francisco Ortega

: Costinha, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola, Francisco Ortega Centrocampistas : Santiago Hezze, David García

: Santiago Hezze, David García Mediapuntas : Gelson Martins, Chiquinho, Daniel Podence

: Gelson Martins, Chiquinho, Daniel Podence Delantero: Ayoub El Kaabi.

Pronóstico SI

El Barcelona es ampliamente favorito para llevarse la victoria. Juegan en casa y tienen una necesidad imperiosa de sumar de a tres tras su última derrota. Si bien Olympiakos es un equipo aguerrido, la diferencia de calidad individual es demasiado grande. Se espera un dominio blaugrana y una victoria cómoda.

Barcelona 3-0 Olympiakos

Más noticias sobre la Champions League