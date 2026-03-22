Barcelona vs Rayo Vallecano: previa, predicciones y alineaciones
Esta semana se disputará la Jornada 29 de LaLiga entre el FC Barcelona y el Rayo Vallecano desde casa del cuadro blaugrana, tras la actividad internacional en las competencias europeas en la Champions League y Conference League.
A continuación, te damos toda la información sobre este enfrentamiento que será muy importante para ambos clubes en la lucha por sus objetivos en el campeonato doméstico.
Pronóstico SI Fútbol
El conjunto blaugrana quiere mantener la mayor ventaja posible sobre el cuadro merengue rumbo a la recta final en donde los últimos enfrentamientos serán los más compliados para definir el campeonato español.
Los locales no han perdido en sus últimos cinco enfrentamientos disputados, por lo que tienen una tendencia superior a conseguir el triunfo, luego de ganar tres de sus últimos cinco juegos entremismi.
Barcelona 3-1 Rayo Vallecano.
¿A qué hora se juega el Barcelona vs Rayo Vallecano?
- Ciudad: Barcelona, España
- Estadio: Spotify Camp Nou
- Fecha: domingo 22 de marzo
- Hora: 09:00 EE.UU (Este), 07:00 MEX, 14:00 ESP
Historial de enfrentamientos directos entre el Barcelona y el Rayo Vallecano (últimos 5 partidos)
- Barcelona: 3
- Empate: 2
- Rayo Vallecano: 0
- Último partido entre ambos: 31/08/25 - Rayo Vallecano 1-1 Barcelona - LaLiga
Últimos 5 partidos
Barcelona
Rayo Vallecano
Barcelona vs Newcastle 18/03/26
Rayo Vallecano vs Samsunspor 19/03/26
Barcelona vs Sevilla 15/03/26
Rayo Vallecano vs Levante 16/03/26
Newcastle 1-1 Barcelona 10/03/26
Samsunsport 1-3 Rayo Vallecano 12/03/26
Athletic 0-1 Barcelona 07/03/26
Sevilla 1-1 Rayo Vallecano 08/03/26
Barcelona 3-0 Atlético de Madrid 03/03/26
Rayo Vallecano 3-0 Real Oviedo 03/03/26
¿Cómo ver el Barcelona vs Rayo Vallecano por Televisión y Streaming online?
País
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
ESPN Select, fuboTV y ESPN App
México
Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi
España
DAZN Spain y LaLiga TV Bar HD
Últimas noticias de Barcelona
Posible alineación de Barcelona(4-3-3): Joan García; Joao Cancelo, Pau Cubarsí, Eric García, Gerard Martín; Pedri, Marc Bernal, Dani Olmo; Lamine Yamal, Ferran Torres, Marcus Rashford.
Últimas noticias de Rayo Vallecano
Posible alineación de Rayo Vallecano (4-2-3-1): Augusto Batalla; Andrei Rațiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Alfonso Espino; Óscar Valentín, Gerard Gumbau; Carlos Martín, Isi Palazon, Fran Pérez; Jorge De Frutos.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.