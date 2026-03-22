Barcelona vs Rayo Vallecano: previa, predicciones y alineaciones

El conjunto blaugrana busca mantener el liderato de LaLIga
Benjamín Guerra|
La previa de Barcelona vs Rayo Vallecano en LaLiga
Esta semana se disputará la Jornada 29 de LaLiga entre el FC Barcelona y el Rayo Vallecano desde casa del cuadro blaugrana, tras la actividad internacional en las competencias europeas en la Champions League y Conference League.

A continuación, te damos toda la información sobre este enfrentamiento que será muy importante para ambos clubes en la lucha por sus objetivos en el campeonato doméstico.

Pronóstico SI Fútbol

El conjunto blaugrana quiere mantener la mayor ventaja posible sobre el cuadro merengue rumbo a la recta final en donde los últimos enfrentamientos serán los más compliados para definir el campeonato español.

Los locales no han perdido en sus últimos cinco enfrentamientos disputados, por lo que tienen una tendencia superior a conseguir el triunfo, luego de ganar tres de sus últimos cinco juegos entremismi.

Barcelona 3-1 Rayo Vallecano.

¿A qué hora se juega el Barcelona vs Rayo Vallecano?

  • Ciudad: Barcelona, España
  • Estadio: Spotify Camp Nou
  • Fecha: domingo 22 de marzo
  • Hora: 09:00 EE.UU (Este), 07:00 MEX, 14:00 ESP
La sede el juego será el Spotify Camp Nou | Quality Sport Images/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Barcelona y el Rayo Vallecano (últimos 5 partidos)

  • Barcelona: 3
  • Empate: 2
  • Rayo Vallecano: 0
  • Último partido entre ambos: 31/08/25 - Rayo Vallecano 1-1 Barcelona - LaLiga

Últimos 5 partidos

Barcelona

Rayo Vallecano

Barcelona vs Newcastle 18/03/26

Rayo Vallecano vs Samsunspor 19/03/26

Barcelona vs Sevilla 15/03/26

Rayo Vallecano vs Levante 16/03/26

Newcastle 1-1 Barcelona 10/03/26

Samsunsport 1-3 Rayo Vallecano 12/03/26

Athletic 0-1 Barcelona 07/03/26

Sevilla 1-1 Rayo Vallecano 08/03/26

Barcelona 3-0 Atlético de Madrid 03/03/26

Rayo Vallecano 3-0 Real Oviedo 03/03/26

¿Cómo ver el Barcelona vs Rayo Vallecano por Televisión y Streaming online?

País

Canal TV / Streaming Online

Estados Unidos

ESPN Select, fuboTV y ESPN App

México

Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi

España

DAZN Spain y LaLiga TV Bar HD

Posible alineación de Barcelona(4-3-3): Joan García; Joao Cancelo, Pau Cubarsí, Eric García, Gerard Martín; Pedri, Marc Bernal, Dani Olmo; Lamine Yamal, Ferran Torres, Marcus Rashford.

Posible alineación de Rayo Vallecano (4-2-3-1): Augusto Batalla; Andrei Rațiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Alfonso Espino; Óscar Valentín, Gerard Gumbau; Carlos Martín, Isi Palazon, Fran Pérez; Jorge De Frutos.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

