Bayern Múnich vs Bayer Leverkusen: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Allianz Arena será el escenario del esperado duelo entre el Bayern Múnich y el Bayer Leverkusen este sábado 1° de noviembre. Ambos equipos llegan en gran momento: el conjunto bávaro encadena cinco victorias consecutivas entre Bundesliga, Copa y Champions, destacando su contundente 4-1 ante Colonia y el liderazgo ofensivo de Harry Kane.
Por su parte, el Leverkusen, vigente campeón alemán, también acumula buenos resultados, aunque mostró ciertas dudas tras su ajustada clasificación en la Copa de Alemania ante el Paderborn. Con figuras como Grimaldo y Aleix García en gran nivel, los de Hjulmand buscarán frenar la racha perfecta del Bayern. El partido promete intensidad, calidad técnica y un duelo táctico clave entre los dos equipos más potentes de Alemania.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Bayern Múnich vs Bayer Leverkusen?
- Ciudad: Múnich, Alemania
- Fecha: sábado 1° de noviembre
- Horario: 13:30 (hora de EE.UU.), 11:30 horas (México), 18:30 horas (España)
- Estadio: Allianz Arena
¿Cómo se podrá ver el Bayern Múnich vs Bayer Leverkusen en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Transmisión Online
Estados Unidos
ESPN
ESPN+ y Fubo
México
ESPN 2
Disney+
España
Gol Stadium
Movistar+ y Gol Play
Últimos 5 partidos del Bayern Múnich
Rival
Resultado
Competición
Colonia
1-4 V
DFB Pokal
Borussia Mönchengladbach
0-3 V
Bundesliga
Club Brujas
4-0 V
UCL
Borussia Dortmund
2-1 V
Bundesliga
Frankfurt
0-3 V
Bundesliga
Últimos 5 partidos del Bayer Leverkusen
Rival
Resultado
Competición
SC Paderborn 07
2-4 V
DFB Pokal
Friburgo
2-0 V
Bundesliga
PSG
2-7 D
UCL
Mainz 05
3-4 V
Bundesliga
FC Union Berlín
2-0 V
Bundesliga
Últimas noticias del Bayern Múnich
El Bayern Múnich avanzó a los octavos de final de la Copa de Alemania tras vencer 4-1 al Colonia. El equipo bávaro, sin el sancionado Manuel Neuer y con Jonas Urbig en el arco, sufrió al inicio ante un rival que se adelantó al minuto 31 con un cabezazo de Ache.
Sin embargo, el Bayern remontó antes del descanso con goles de Luis Díaz (36’) y Harry Kane (38’). En la segunda mitad, Kane amplió la ventaja con un tanto de cabeza al 64, y Michael Olise cerró la goleada al 72. Pese a un disparo al poste de Maina, el marcador quedó sellado y el Bayern continúa firme en su objetivo doméstico.
Últimas noticias del Bayer Leverkusen
El Bayer Leverkusen evitó una eliminación sorpresiva al vencer 2-4 al Paderborn, de segunda división, en la prórroga de la segunda ronda de la Copa de Alemania. El vigente campeón, dirigido por Kasper Hjulmand, sufrió pese a jugar con superioridad numérica desde el minuto 58 tras la expulsión de Felix Götze.
Grimaldo abrió el marcador al 60, pero Stefano Mariño empató y Sven Michel puso el 2-1 en la prórroga. El inglés Jarrel Quansah igualó nuevamente antes de que Ibrahim Maza y Aleix García sentenciaran el triunfo en los minutos 122 y 124. Con esta agónica victoria, el Leverkusen avanzó y disipó dudas sobre su rendimiento.
Posibles alineaciones del Bayer Múnich vs Bayer Leverkusen
Bayern Múnich
- Portero: Jonas Urbig
- Defensas: Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Raphaël Guerreiro
- Centrocampistas: Konrad Laimer, Aleksandar Pavlović
- Mediapuntas: Serge Gnabry, Harry Kane, Luis Díaz
- Delantero: Nicolas Jackson
Bayer Leverkusen
- Portero: M. Flekken
- Defensas: E. Tapsoba, L. Bade y J. Quansah
- Mediocampistas: A. Grimaldo, A. García, E. Fernández y L. Vázquez
- Volantes ofensivos: E. Poku y M. Tillman
- Delantero: C. Kofane
Pronóstico de SI
En conclusión, el Bayern Múnich llega con una racha imponente y un ataque sólido liderado por Harry Kane, lo que lo posiciona como favorito en el Allianz Arena. Aunque el Bayer Leverkusen ha mostrado calidad y capacidad de reacción, sus recientes titubeos defensivos podrían pesar ante un rival tan efectivo. Considerando el momento de ambos equipos y el respaldo de su afición, el pronóstico más probable es una victoria del Bayern Múnich, consolidando su dominio en la Bundesliga.
Bayern Múnich 2-0 Bayer Leverkusen
