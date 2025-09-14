Bayern Múnich vs Chelsea: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico en la Champions League 2025-26

El partido estelar de la primera jornada de la UEFA Champions League se juega en Alemania. El Bayern Múnich, uno de los máximos favoritos al título, comienza su andadura europea recibiendo en el Allianz Arena al Chelsea, otro de los gigantes del continente que busca volver a la cima de Europa.

El conjunto bávaro, dirigido por Vincent Kompany, llega a este encuentro con dudas importantes, principalmente por la sensible baja por lesión de su estrella, Jamal Musiala. Vienen de un disputado duelo en casa contra el Hamburgo, tras el parón de selecciones.

Enfrente estará el Chelsea de Enzo Maresca, un equipo que llega a Múnich con la confianza a tope. Los Blues cerraron su actividad en la Premier League con una sólida y convincente victoria por 2-0 sobre el Fulham, y después visitaron al Brentford en un juego complicado.

A continuación, te dejamos todos los detalles de este partidazo entre dos excampeones de Europa.

FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga | Alexander Hassenstein/GettyImages

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Bayern Múnich vs Chelsea?

El Allianz Arena se viste de gala para una noche de futbol espectacular. Aquí están todos los detalles confirmados:

Ciudad : Múnich, Alemania

: Múnich, Alemania Estadio : Allianz Arena

: Allianz Arena Fecha : miércoles 17 de septiembre de 2025

: miércoles 17 de septiembre de 2025 Horario: 15:00 horas (Este de Estados Unidos), 13:00 horas (Centro de México), 21:00 horas (Europa Central).

¿Cómo se podrá ver el Bayern Múnich vs Chelsea en TV y streaming online?

La transmisión en México para este partido de la Champions League es a través de Caliente TV, por lo que lo podrás ver también a través de Amazon Prime Video, con el paquete seleccionado.

En Estados Unidos, el torneo se puede ver en vivo por CBS Sports Network y, principalmente, por la plataforma de streaming Paramount+.

Por su parte, en Argentina y Sudamérica la transmisión va por Disney+; mientras que en España irá por Movistar+.

Últimos 5 partidos del Bayern Múnich:

Rival Resultado Competición Hamburgo 5-0 V Bundesliga Augsburgo 2-3 V Bundesliga Wehen Wiesbaden 2-3 V DFB Pokal Leipzig 6-0 V Bundesliga Stuttgart 1-2 V Supercopa

Últimos 5 partidos del Chelsea:

Rival Resultado Competición Brentford 2-2 Premier League Fulham 2-0 V Premier League West Ham 1-5 V Premier League Crystal Palace 0-0 E Premier League Milán 4-1 V Amistoso

Chelsea v Fulham - Premier League | Mike Hewitt/GettyImages

Posibles alineaciones de Bayern Múnich vs Chelsea:

Estas son las posibles alineaciones que ambos equipos podrán utilizar en el debut de la Champions League.

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Josip Stanišić, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Konrad Laimer; Leon Goretzka, Joshua Kimmich; Luis Díaz, Serge Gnabry, Michael Olise; y Harry Kane.

Chelsea: Robert Sánchez; Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella; Moisés Caicedo, Enzo Fernández; Estêvão, João Pedro, Pedro Neto; y Liam Delap.

Pronóstico SI

El Bayern Múnich en casa siempre es favorito, pero la ausencia de una pieza tan fundamental como Jamal Musiala podría equilibrar la balanza más de lo esperado. Chelsea llega en un gran momento anímico y con un bloque defensivo que parece haber encontrado la solidez. Se espera que el Bayern domine la posesión, pero si los Blues logran ser efectivos en la contra, pueden hacer mucho daño. Será un duelo más cerrado de lo que muchos anticipan.

Bayern Múnich 2-1 Chelsea