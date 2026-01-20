Bayern Múnich vs Union Saint Gilloise: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Quedan dos fechas para culminar la fase de liga de la UEFA Champions League, por ello los equipos que están fuera de los ocho primeros puestos deben meter el acelerador o se quedarán fuera de la posibilidad de calificar directo a los octavos de final o al menos a los Playoffs. El Bayern Múnich de Alemania no pasa por esa problemática, pero no quiere dejar ir puntos, así que buscará la victoria sobre el Union Saint-Gilloise, este miércoles 21 de enero en el Allianz Arena, para la Jornada 7.



La Aplanadora de Baviera llega a este compromiso tras haber goleado 1-5 al RB Leipzig en la Bundesliga, gracias a los goles de Serge Gnabry, el inglés Harry Kane, Jonathan Tah, Aleksandar Pavlovic y el francés Michael Olise. Con respecto a la Champions, los alemanes remontaron 3-1 al Sporting Lisboa de Portugal a través de los tantos de Gnabry, Lennart Karl y Tah. El equipo del belga Vincent Kompany marcha en la segunda posición con 15 unidades.



Pasando a los Unionistas, también vienen de sumar de a tres en la Jupiler Pro League, ya que le pegaron al KV Mechelen por la mínima del canadiense Promise David, pero en la Champions, sucumbieron 2-3 frente al Olympique Marseilla, pese a un doblete del israelí Anan Khalaily. Al aparecer en el peldaño 27 con cinco unidades, La Vieja Dama está cerca de quedar eliminada.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Bayern Múnich vs Union Saint-Gilloise?

Ciudad: Múnich, Alemania

Estadio: Allianz Arena

Fecha: miércoles, 21 de enero

Horario: 15:00 horas (Estados Unidos ET), 14 h (México), 21 h (España)

¿Cómo se podrá ver el Bayern Múnich vs Union Saint-Gilloise en TV y Streaming Online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos sin transmisión Paramount+ y ViX México sin transmisión Prime Video y FOX One España sin transmisión Movistar Liga de Campeones

Últimos cinco partidos

Báyern Munich Union Saint-Gilloise RB Leipzig 1-5 Bayern Múnich 17/1/26 Union Saint-Gilloise 1-0 KV Mechelen 17/1/26 FC Cologne 1-3 Bayern Múnich 14/1/26 Cercle Brugge KSV 1-1 Union Saint-Gilloise 26/12/25 Bayern Múnich 8-1 VfL Wolfsburg 11/1/26 Union Saint-Gilloise 2-0 Zulte-Waregem 20/12/25 RB Salzburg 0-5 Bayern Múnich 6/1/2026 Royal Charleroi SC 1-1 Union Saint-Gilloise 14/12/25 1 FC Heideheim 1846 0-4 Bayern Múnich 21/12/2025 Union Saint-Gilloise 2-3 Olympique Marseilla 9/12/25

Últimas noticias del Bayern Múnich

Desde aquel país se menciona que el equipo está abierto a la idea de fichar al defensa del Manchester City de Inglaterra, John Stones, el próximo verano, incluso el británico está abierto a un posible traspaso.



Al parecer, Vincent Kompany está abierto a la idea de ficharlo gratis en el verano, sin embargo, hay otros clubes que competirían por el fichaje: el AC Milán, el Napoli y el Como, todos de Italia, además se rumorea que hay opciones desde Arabia Saudita y la MLS.

John Stones | Rene Nijhuis/MB Media/GettyImages

Últimas noticias del Union Saint-Gilloise

Hubo una lamentable baja para La Vieja Dama en el último partido de la liga belga, ya que el delantero ecuatoriano Kevin Rodríguez, quien ingresó de cambio, salió lesionado en la victoria de su escuadra.



El sudamericano apenas permaneció un cuarto de hora en el campo antes de abandonar, lo que generó inquietud en el cuerpo técnico. Hasta ahora no se ha dado a conocer el parte médico oficial, esperando que no sea algo de gravedad.

Kevin Rodríguez | Isosport/MB Media/GettyImages

Posibles alineaciones

Bayern Múnich (4-2-3-1)

Portero: Manuel Neuer

Defensas: Hiroki Ito, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Alphonso Davies

Mediocampistas: Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Serge Gnabry

Delanteros: Luis Díaz, Lennart Karl, Harry Kane

Harry Kane | picture alliance/GettyImages

Union Saint-Gilloise (3-4-3)

Portero: Kjell Scherpen

Defensas: Ross Sykes, Mamadou Barry, Kevin Mac Allister

Mediocampistas: Guilherme Smith, Adem Zorgane, Kamiel Van De Perre, Anan Khalaili

Delanteros: Promise David, Anouar Ait El Hadj, Raul Florucz

FBL-BEL-PRO LEAGUE-UNION SAINT GILLOISE-MECHELEN | TOM GOYVAERTS/GettyImages

Pronóstico SI

Con un Bayern Múnich que ha ganado por dos o más en cada uno de sus últimos cuatro partidos en todas las competiciones y un Union Saint-Gilloise cuya tendencia en la Champions muestra cinco derrotas por dos o más en sus últimos diez, el pronóstico se inclina a favor de los locales, que posiblemente podrían golear para darle una alegría a su público.

Bayern Múnich 4-1 Union Saint-Gilloise

