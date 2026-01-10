Bayern Múnich vs Wolfsburg: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Bayern Múnich vuelve de manera oficial a la disputa por el título de la Bundesliga este domingo al recibir al Wolfsburg en el Allianz Arena, partido de la Jornada 16 que podría ser el primer empujón para que los de Vincent Kompany se mantengan en todo lo alto y los de Daniel Bauer puedan salir del fondo de la clasificación.

Los bávaros ya tuvieron un primer encuentro en este 2026 y es que previo a la reanudación del certamen alemán, disputaron un partido amistoso frente al RB Salzburg, equipo al que golearon cinco por cero. Hoy llegan afinados y con la firme convicción de sumar tres puntos para seguir como superlíderes con más de 8 puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund.

Por su parte los 'Lobos' llegan como décimo cuartos de la tabla general y si bien no tienen una racha tan complicada, perdieron su último duelo antes del parón invernal de la mano de su nuevo estratega, así que se espera que puedan salir de esto lo antes posible para buscar posicionarse de mejor manera.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Bayern Múnich vs Wolfsburg?

Ciudad: Múnich, Alemania

Fecha: domingo 11 de enero

Horario: 11:30 horas (Estados Unidos), 10:30 horas (México), 17:30 horas (España)

Estadio: Allianz Arena

¿Cómo se podrá ver el Bayern Múnich vs Wolfsburg en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos ESPN ESPN app y fuboTV México Sky Sports Sky+ España DAZN España DAZN España

Últimos cinco partidos del Bayern Múnich

Rival Resultado Competición RB Salzburg 0-5 V Amistoso Heidenheim 0-4 V Bundesliga Mainz 2-2 E Bundesliga Sporting 3-1 V Champions League Stuttgart 0-5 V Bundesliga

Últimos cinco partidos del Wolfsburg

Rival Resultado Competición Freiburg 3-4 D Bundesliga Borussia Mönchengladbach 1-3 V Bundesliga Unión Berlín 3-1 V Bundesliga Frankfurt 1-1 E Bundesliga Bayer Leverkusen 1-3 D Bundesliga

Últimas noticias del Bayern Múnich

En su pasado encuentro de UEFA Champions League frente al Sporting los aficionados del Bayern Múnich decidieron recibir al equipo entrando al campo con una numerosa cantidad de pirotecnia, situación que provocó que la confederación los multara económicamente y también cerrando una zona del estadio, por lo que la escuadra bávara tendrá que ver cómo colocará a sus abonados para la siguiente jornada del torneo europeo.

El Comité Disciplinario de la UEFA ha multado con 50,000 euros al FC Bayern y ha cerrado parcialmente el Allianz Arena (sectores 111 a 114) para el próximo partido de competición de clubes de la UEFA en casa, tras el uso reiterado de pirotecnia en la grada sur durante los partidos de la UEFA Champions League en casa. Comunicado oficial UEFA

Últimas noticias del Wolfsburg

Daniel Bauer es el nuevo entrenador del conjunto de 'Los Lobos' y ya tuvo su primera afrenta en la pasada jornada previo al parón invernal, ahí cayó cuatro por tres frente al Friburgo y en épocas de recambio se espera de parte de la directiva que funcione tal y como se tiene estipulado para que el equipo salga de la zona baja de la clasificación general.

Posibles alineaciones

Bayern Múnich

Portero: Manuel Neuer

Defensas: Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanisic

Centrocampistas: Michael Olise, Aleksandar Pavlovic, León Goretzka, Luis Díaz

Delanteros: Lennart Karl, Harry Kane

Wolfsburg

Portero: Kamil Grabara

Defensas: Säel Kumbedi, Jenson Seelt, Konstantinos Koulierakis, Aaron Zehnter

Centrocampistas: Christian Eriksen, Yannick Gerhardt, Maximilian Arnold, Patrick Wimmer

Delanteros: Lavro Majer, Dzenan Pejcinovic

Pronóstico SI

La diferencia de niveles entre estos equipos actualmente es abismal, uno domina el futbol germano y el otro está en la pelea por no meterse en puestos de descenso, razón suficiente para creer que los tres puntos se quedarán en manos del Bayern por un marcador abultado.

Bayern Múnich 3-1 Wolfsburg

