Bayern Múnich vs Wolfsburg: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Bayern Múnich vuelve de manera oficial a la disputa por el título de la Bundesliga este domingo al recibir al Wolfsburg en el Allianz Arena, partido de la Jornada 16 que podría ser el primer empujón para que los de Vincent Kompany se mantengan en todo lo alto y los de Daniel Bauer puedan salir del fondo de la clasificación.
Los bávaros ya tuvieron un primer encuentro en este 2026 y es que previo a la reanudación del certamen alemán, disputaron un partido amistoso frente al RB Salzburg, equipo al que golearon cinco por cero. Hoy llegan afinados y con la firme convicción de sumar tres puntos para seguir como superlíderes con más de 8 puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund.
Por su parte los 'Lobos' llegan como décimo cuartos de la tabla general y si bien no tienen una racha tan complicada, perdieron su último duelo antes del parón invernal de la mano de su nuevo estratega, así que se espera que puedan salir de esto lo antes posible para buscar posicionarse de mejor manera.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Bayern Múnich vs Wolfsburg?
Ciudad: Múnich, Alemania
Fecha: domingo 11 de enero
Horario: 11:30 horas (Estados Unidos), 10:30 horas (México), 17:30 horas (España)
Estadio: Allianz Arena
¿Cómo se podrá ver el Bayern Múnich vs Wolfsburg en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
ESPN
ESPN app y fuboTV
México
Sky Sports
Sky+
España
DAZN España
DAZN España
Últimos cinco partidos del Bayern Múnich
Rival
Resultado
Competición
RB Salzburg
0-5 V
Amistoso
Heidenheim
0-4 V
Bundesliga
Mainz
2-2 E
Bundesliga
Sporting
3-1 V
Champions League
Stuttgart
0-5 V
Bundesliga
Últimos cinco partidos del Wolfsburg
Rival
Resultado
Competición
Freiburg
3-4 D
Bundesliga
Borussia Mönchengladbach
1-3 V
Bundesliga
Unión Berlín
3-1 V
Bundesliga
Frankfurt
1-1 E
Bundesliga
Bayer Leverkusen
1-3 D
Bundesliga
Últimas noticias del Bayern Múnich
En su pasado encuentro de UEFA Champions League frente al Sporting los aficionados del Bayern Múnich decidieron recibir al equipo entrando al campo con una numerosa cantidad de pirotecnia, situación que provocó que la confederación los multara económicamente y también cerrando una zona del estadio, por lo que la escuadra bávara tendrá que ver cómo colocará a sus abonados para la siguiente jornada del torneo europeo.
El Comité Disciplinario de la UEFA ha multado con 50,000 euros al FC Bayern y ha cerrado parcialmente el Allianz Arena (sectores 111 a 114) para el próximo partido de competición de clubes de la UEFA en casa, tras el uso reiterado de pirotecnia en la grada sur durante los partidos de la UEFA Champions League en casa.Comunicado oficial UEFA
Últimas noticias del Wolfsburg
Daniel Bauer es el nuevo entrenador del conjunto de 'Los Lobos' y ya tuvo su primera afrenta en la pasada jornada previo al parón invernal, ahí cayó cuatro por tres frente al Friburgo y en épocas de recambio se espera de parte de la directiva que funcione tal y como se tiene estipulado para que el equipo salga de la zona baja de la clasificación general.
Posibles alineaciones
Bayern Múnich
Portero: Manuel Neuer
Defensas: Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanisic
Centrocampistas: Michael Olise, Aleksandar Pavlovic, León Goretzka, Luis Díaz
Delanteros: Lennart Karl, Harry Kane
Wolfsburg
Portero: Kamil Grabara
Defensas: Säel Kumbedi, Jenson Seelt, Konstantinos Koulierakis, Aaron Zehnter
Centrocampistas: Christian Eriksen, Yannick Gerhardt, Maximilian Arnold, Patrick Wimmer
Delanteros: Lavro Majer, Dzenan Pejcinovic
Pronóstico SI
La diferencia de niveles entre estos equipos actualmente es abismal, uno domina el futbol germano y el otro está en la pelea por no meterse en puestos de descenso, razón suficiente para creer que los tres puntos se quedarán en manos del Bayern por un marcador abultado.
Bayern Múnich 3-1 Wolfsburg
