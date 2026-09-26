Bélgica vs Francia: previa, predicciones y alineaciones

La Nations League 2026/27 sigue su curso en el Grupo A1. Este lunes 28 de septiembre, Bélgica recibe a Francia en el Stade Roi Baudouin de Bruselas, en un cruce entre dos selecciones que arrancaron con el pie derecho su participación en el torneo.

Les Blues debutaron con un ajustado triunfo 1-0 ante Turquía gracias a un gol de Kylian Mbappé en el complemento. Sin embargo, la alegría duró poco: el capitán galo sufrió una lesión de rodilla izquierda en la misma jugada del gol y fue reemplazado. Regresó a Madrid para comenzar con la recuperación y no será de la partida. Zinedine Zidane deberá manejar su segundo partido al mando sin su gran estrella, que también se perderá el duelo ante Italia y la revancha ante los propios belgas la semana próxima.

Bélgica, por su parte, dio la sorpresa al vencer 2-0 a Italia como visitante, con goles de Mika Godts y Dodi Lukébakio en un resultado que marcó el arranque de Mark van Bommel al frente de los Diablos Rojos. El neerlandés reemplazó a Rudi García tras la eliminación en cuartos de final del Mundial ante España.

Pronóstico SI Fútbol

Francia pierde a su máxima figura por lesión, lo que le resta variantes ofensivas de cara a este partido, aunque el plantel galo sigue teniendo jerarquía de sobra para hacer daño. Bélgica, en cambio, llega envalentonada tras dar la sorpresa en Roma y con jugadores en un gran momento de forma, lo que puede convertir este cruce en un partido mucho más parejo de lo esperado.

Pronóstico: Bélgica 1-2 Francia

¿A qué hora se juega Bélgica vs Francia?

Ciudad: Bruselas, Bélgica

Estadio: Stade Roi Baudouin

Fecha: domingo 27 de septiembre

Hora: 14:45 EE.UU (Este), 12:45 MEX, 20:45 ESP

Árbitro: a confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre Bélgica vs Francia (últimos 5 partidos)

Bélgica : 0

: 0 Empates : 0

: 0 Francia: 5

Último partido entre ambos: 14/10/2024 - Bélgica 1-2 Francia- Nations League 24/25

Belgium v France - UEFA Nations League 2024/25 League A Group A2 | Rene Nijhuis/MB Media/GettyImages

Últimos 5 partidos

Bélgica Francia Italia 0-2 Bélgica 25/09/26 Turquía 0-1 Francia 25/09/26 Bélgica 1-2 España 10/7/26 Francia 4-6 Inglaterra 18/07/26 Bélgica 4-1 Estados Unidos 06/7/26 Francia 0-2 España 14/07/26 Bélgica 3-2 Senegal 01/07/26 Francia 2-0 Marruecos 09/07/26 Bélgica 5-1 Nueva Zelanda 27/6/26 Francia 1-0 Paraguay 04/07/26

¿Cómo ver el Bélgica vs Francia por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Estados Unidos Fox Sports 2, fuboTV, ViX, FOX One México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España DAZN Spain

Últimas noticias de Bélgica

Tras haber quedado fuera de la lista para el Mundial 2026 bajo el mando de Rudi García, Mika Godts recibió la confianza de Van Bommel para ser titular y la devolvió con una gran jugada individual para marcar su primer gol con la absoluta. El extremo llegó al PSG este verano procedente del Ajax por 45 millones de euros y empieza a mostrar en la selección el nivel que todavía no encontró de manera regular en el club parisino.

Del lado de las bajas, Thibaut Courtois está ausente de común acuerdo y Jérémy Doku continúa lesionado, por lo que Youri Tielemans lleva la cinta de capitán.

Italy v Belgium - UEFA Nations League 2026 | Photonews/GettyImages

Posible alineación de Bélgica (4-2-3-1): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin, Tielemans; Lukébakio, De Bruyne, Godts; De Ketelaere.

Últimas noticias de Francia

Kylian Mbappé sufrió una lesión tendinosa en la rodilla izquierda tras anotar el gol del triunfo enTurquía y fue desafectado de la convocatoria por decisión de Zidane. "No vamos a correr ningún riesgo", aseguró el entrenador

La estrella del Real Madrid se perderá los tres partidos restantes de esta ventana de selecciones (ante Bélgica, Italia y nuevamente Bélgica) y regresará a la capital española para continuar su recuperación bajo la supervisión del cuerpo médico merengue. Désiré Doué es la principal opción para reemplazar al capitán.

Türkiye v France - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD1 | Yagiz Gurtug/MB Media/GettyImages

Posible alineación de Francia (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Lacroix, Truffert; Koné, Camavinga, Cherki; Olise, Dembélé, Doué.