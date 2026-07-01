Bélgica vs Senegal - Mundial 2026: resultado en vivo y estadísticas del partido

Tras clasificarse a duras penas para la fase eliminatoria como uno de los mejores terceros de grupo, Senegal ahora aspira a superar a Bélgica y alcanzar los octavos de final.

Se esperaba que los campeones destronados de la Copa Africana de Naciones (AFCON) llegaran lejos en el Mundial de este verano , a pesar de la dificultad de su grupo. Las derrotas ante Francia y Noruega en los dos primeros partidos dejaron a Senegal con una tarea titánica contra Irak en la tercera jornada

Sin embargo, una tarjeta roja en el minuto 13 perjudicó al equipo de Graham Arnold, y Senegal arrasó en la segunda mitad. Una victoria por 5-0 le bastó para clasificarse, y fue el único equipo que avanzó con solo tres puntos.

El equipo de Pape Thiaw sigue siendo tremendamente peligroso y tiene poco que temer ante esta versión de Bélgica. Los Diablos Rojos, una vez más, han defraudado mientras aún persisten los vestigios de su época dorada, pero la contundente victoria sobre Nueva Zelanda les ha asegurado el pase a dieciseisavos de final.

Una mejor diferencia de goles permitió a Bekgium superar a Egipto y hacerse con el primer puesto del Grupo G, pero un enfrentamiento con Senegal en la primera ronda eliminatoria no es precisamente una recompensa.

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