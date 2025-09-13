Bellingham acelera su recuperación y podría volver antes de lo previsto con el Real Madrid

El Real Madrid empieza a ver luz al final del túnel en su enfermería. Xabi Alonso, técnico del conjunto blanco, dejó abierta la puerta a un regreso adelantado de Jude Bellingham, quien se recupera de una cirugía en el hombro derecho realizada tras la disputa del Mundial de Clubes. Aunque el plan inicial situaba al centrocampista inglés fuera de los terrenos de juego hasta, como mínimo, el mes de octubre, su evolución ha sorprendido al cuerpo técnico y médico.

“Quiero ser un poco optimista y esperar que pueda estar de vuelta antes de octubre”, confesó Alonso en rueda de prensa. El entrenador destacó el esfuerzo del futbolista durante su rehabilitación: “Ha comenzado a hacer algunas cosas con el grupo, sin contacto todavía porque debemos proteger el hombro. Jude se siente muy bien, no estará mañana, pero quizá la próxima semana pueda dar un paso más y entrenar con normalidad”.

Bellingham | AFP7/GettyImages

Bellingham seguirá ausente en el duelo liguero de este fin de semana ante la Real Sociedad y tampoco podrá participar en el debut europeo frente al Olympique de Marsella. Sin embargo, la fecha de su reaparición comienza a perfilarse en el calendario. El encuentro contra el Espanyol del 20 de septiembre podría llegar demasiado pronto, pero la visita a Levante tres días después se presenta como una opción más realista. El gran objetivo, no obstante, sería tenerlo disponible para el esperado derbi madrileño frente al Atlético el 27 de septiembre, un choque que podría marcar el rumbo liguero del club merengue.

La noticia supone un bálsamo para una plantilla que también espera la vuelta de Eduardo Camavinga, cuyo proceso de recuperación ha sufrido retrasos. “Puede estar pronto con el grupo, si no hay contratiempos”, confirmó Alonso sobre el internacional francés.

El regreso de Bellingham no solo aportaría talento y gol al mediocampo, sino también un liderazgo que el equipo ha echado en falta en los últimos encuentros. Con un calendario exigente y rivales directos en el horizonte, la vuelta anticipada del inglés podría convertirse en la mejor incorporación posible para un Real Madrid que aspira a pelear en todas las competiciones.