Bellingham regresó a Madrid y entrenó por su cuenta en Valdebebas

El regreso de Jude Bellingham a Madrid marca un nuevo paso en su recuperación. El mediocampista inglés volvió a la ciudad deportiva de Valdebebas y este domingo realizó una sesión de trabajo individual sobre el césped, mientras continúa con el proceso para dejar atrás la lesión muscular que lo mantiene fuera de las canchas.

Según informó la prensa española, el futbolista completó una jornada de tareas de recuperación y trabajo físico en el campo de entrenamiento del Real Madrid. Durante parte de la sesión también coincidió con otros jugadores lesionados del plantel, entre ellos David Alaba y Éder Militão.

Bellingham había viajado recientemente fuera de España para realizarse estudios médicos y seguir un plan específico de tratamiento y rehabilitación, el club suele aplicar esta práctica con frecuencia para optimizar la recuperación de sus futbolistas. El mediocampista sufrió una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda durante el partido frente al Rayo Vallecano el pasado 1 de febrero y desde entonces trabaja para volver a la competencia.

En paralelo, el club también monitorea la evolución de Kylian Mbappé, quien atraviesa un proceso similar tras una molestia en la rodilla izquierda. Ambos jugadores realizaron parte de su recuperación en el exterior con especialistas, siempre bajo la supervisión del departamento médico del club.

Kylian Mbappe, Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

La intención del cuerpo técnico que encabeza Álvaro Arbeloa es que ninguno de los dos regrese antes de tiempo. Por esa razón, tanto Bellingham como Mbappé están descartados para el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City, que se disputará en el Santiago Bernabéu.

Dentro del club, el objetivo es que ambos puedan completar su recuperación sin riesgos y llegar en condiciones al encuentro de vuelta, programado en el Etihad Stadium. La evolución del inglés ha sido positiva y el hecho de que ya haya vuelto a trabajar sobre el campo en Valdebebas es una señal alentadora.