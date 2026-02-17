Sports Illustrated

Benfica vs Real Madrid: previa, predicciones y alineaciones

Los portugueses han ganado sus últimos dos duelos contra los merengues
Carlos Reyes|
SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8
SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | MB Media/GettyImages

El Real Madrid no pudo clasificarse entre los mejores equipos de la UEFA Champions League y es por eso que tendrá que jugar los playoffs de esta temporada 2025/26 y lo hará justo contra el equipo que le propinó la derrota que los dejó sin esta posibilidad: el Benfica de José Mourinho, partido que se llevará a cabo este martes 17 de febrero en Lisboa.

Los recuerdos no son del todo lindos para la escuadra dirigida por Álvaro Arbeloa ya que el pasado 28 de enero se vieron la cara contra los de José Mourinho y les propinaron una derrota de cuatro goles por dos, haciendo más grande la racha de partidos en los que los lusos han derrotado a los merengues.

Pocas veces se han visto las caras estos equipo, pero comienzan a ser un clásico estos duelos y aunque sea un partido parejero, el Madrid ha ganado diez de sus últimos doce enfrentamientos a doble partido en la Champions League, así que no será nada sencillo avanzar para los portugueses.

Georgiy Sudakov, Kylian Mbappe
SL Benfica vs Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 | Gualter Fatia/GettyImages

¿A qué hora se juega el Benfica vs Real Madrid?

  • Ciudad: Lisboa, Portugal
  • Estadio: Do Sport Lisboa
  • Fecha: martes 17 de febrero
  • Hora: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP
  • Árbitro: François Letexier
  • VAR: Jarred Gillett

Historial de enfrentamientos directos entre Benfica y Real Madrid (últimos cinco partidos)

  • Benfica: 4
  • Empate: 0
  • Real Madrid: 1
  • Último partido entre ambos: 28/01/2026 - Benfica 4-2 Real Madrid - Champions League Fase de Liga

Últimos 5 partidos

Benfica

Real Madrid

Santa Clara 1-2 Benfica
13/02/2026

Real Madrid 4-1 Real Sociedad
14/02/2026

Benfica 2-1 Alverca
08/02/2026

Valencia 0-2 Real Madrid
08/02/2026

Tondela 0-0 Benfica
01/02/2026

Real Madrid 2-1 Rayo Vallecano
01/02/2026

Benfica 4-2 Real Madrid
28/01/2026

Benfica 4-2 Real Madrid
28/01/2026

Benfica 4-0 Estrela da Amadora
25/01/2026

Villarreal 0-2 Real Madrid
24/01/2026

¿Cómo ver el Benfica vs Real Madrid por Televisión y Streaming online?

País

Canal de TV / Streaming online

Estados Unidos

Paramount+, TUDN USA, UniMás y TUDN.com

México

TNT Sports y Max México

España

Movistar y Movistar+

Últimas noticias del Benfica

Para el Benfica también han sido semanas difíciles en cuanto a lesiones, aunque de a poco comienzan a recuperar jugadores, como es el caso de Richard Ríos quien ya regresó a los entrenamientos y podría ver actividad frente a los merengues por algunos minutos, aunque todavía no hay una postura oficial de su club.

Samuel Soares y João Veloso también están cerca de regresar de sus lesiones musculares y de hombro respectivamente, pero probablemente no a tiempo para el partido de hoy.

De igual manera, quien entró al hospital el pasado fin de semana, fue José Mourinho. El estratega sufrió un fuerte dolor en el oído que no lo dejó tranquilo y fue así que, según informes del diario A Bola, el técnico acudió por su propio pie para realizar las pruebas pertinentes y dentro del hospital estuvo menos de una hora, donde los médicos le trataron y medicaron.

Jose Mourinho
SL Benfica v FC Alverca - Primeira Liga | Carlos Rodrigues/GettyImages

Posible alineación del Benfica contra Real Madrid (4-5-1): Anatoliy Trubin; Amar Dedic, Tomás Araujo, Nicolás Otamendi, Samuel Dahl; Gianluca Prestianni, Leandro Barreiro, Enzo Barrenechea, Andreas Schjelderup, Georgiy Sudakov; Vangelis Pavlidis

Últimas noticias del Real Madrid

Paraciera que por fin está por terminar la sequía de partidos sin jugar para Kylian Mbappé y es que luego de la victoria frente a la Real Sociedad, el francés ya entrenó al parejo de sus compañeros para la preparación del encuentro contra el Benfica en Champions League.

El goleador merengue estuvo en la banca en el encuentro pasado y Álvaro Arbeloa afirmó que tenía algunas molestias físicas, por lo que iban a guardarlo para el encuentro del próximo martes, en donde podría ayudar a su equipo, seguramente por un lapso corto de tiempo, a buscar un resultado que los favorezca para la vuelta.

Además, la buena noticia para el técnico blanco es que Trent Alexander-Arnold y Antonio Rüdiger han regresado de sus lesiones, ya tuvieron minutos el fin de semana y están listos para reforzar la defensa. Mientras, Raúl Asencio será baja por sanción, igual que Rodrygo.

Posible alineación del Real Madrid contra Benfica (4-4-2): Thibaut Courtois; Trent Alexander Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Arda Güler, AurélienTchouameni, Eduardo Camavinga, Gonzalo García, Vinicius Junior.

Pronóstico SI Fútbol

Aunque los merengues saben jugar a dobles partidos y su historia lo avala, no hay que olvidar el último resultado entre estos equipos, así que tendremos un encuentro por demás parejo, en el cual podría darse un empate y así dejar todo listo para una vuelta electrizante en el Santiago Bernabéu.

Benfica 1-1 Real Madrid

