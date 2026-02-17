Benfica vs Real Madrid: previa, predicciones y alineaciones

El Real Madrid no pudo clasificarse entre los mejores equipos de la UEFA Champions League y es por eso que tendrá que jugar los playoffs de esta temporada 2025/26 y lo hará justo contra el equipo que le propinó la derrota que los dejó sin esta posibilidad: el Benfica de José Mourinho, partido que se llevará a cabo este martes 17 de febrero en Lisboa.

Los recuerdos no son del todo lindos para la escuadra dirigida por Álvaro Arbeloa ya que el pasado 28 de enero se vieron la cara contra los de José Mourinho y les propinaron una derrota de cuatro goles por dos, haciendo más grande la racha de partidos en los que los lusos han derrotado a los merengues.

Pocas veces se han visto las caras estos equipo, pero comienzan a ser un clásico estos duelos y aunque sea un partido parejero, el Madrid ha ganado diez de sus últimos doce enfrentamientos a doble partido en la Champions League, así que no será nada sencillo avanzar para los portugueses.

¿A qué hora se juega el Benfica vs Real Madrid?

Ciudad : Lisboa, Portugal

: Lisboa, Portugal Estadio : Do Sport Lisboa

: Do Sport Lisboa Fecha : martes 17 de febrero

: martes 17 de febrero Hora : 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro : François Letexier

: François Letexier VAR: Jarred Gillett

Historial de enfrentamientos directos entre Benfica y Real Madrid (últimos cinco partidos)

Benfica : 4

: 4 Empate : 0

: 0 Real Madrid: 1

Último partido entre ambos: 28/01/2026 - Benfica 4-2 Real Madrid - Champions League Fase de Liga

Últimos 5 partidos

Benfica Real Madrid Santa Clara 1-2 Benfica

13/02/2026 Real Madrid 4-1 Real Sociedad

14/02/2026 Benfica 2-1 Alverca

08/02/2026 Valencia 0-2 Real Madrid

08/02/2026 Tondela 0-0 Benfica

01/02/2026 Real Madrid 2-1 Rayo Vallecano

01/02/2026 Benfica 4-2 Real Madrid

28/01/2026 Benfica 4-2 Real Madrid

28/01/2026 Benfica 4-0 Estrela da Amadora

25/01/2026 Villarreal 0-2 Real Madrid

24/01/2026

¿Cómo ver el Benfica vs Real Madrid por Televisión y Streaming online?

País Canal de TV / Streaming online Estados Unidos Paramount+, TUDN USA, UniMás y TUDN.com México TNT Sports y Max México España Movistar y Movistar+

Últimas noticias del Benfica

Para el Benfica también han sido semanas difíciles en cuanto a lesiones, aunque de a poco comienzan a recuperar jugadores, como es el caso de Richard Ríos quien ya regresó a los entrenamientos y podría ver actividad frente a los merengues por algunos minutos, aunque todavía no hay una postura oficial de su club.

Samuel Soares y João Veloso también están cerca de regresar de sus lesiones musculares y de hombro respectivamente, pero probablemente no a tiempo para el partido de hoy.

De igual manera, quien entró al hospital el pasado fin de semana, fue José Mourinho. El estratega sufrió un fuerte dolor en el oído que no lo dejó tranquilo y fue así que, según informes del diario A Bola, el técnico acudió por su propio pie para realizar las pruebas pertinentes y dentro del hospital estuvo menos de una hora, donde los médicos le trataron y medicaron.

Posible alineación del Benfica contra Real Madrid (4-5-1): Anatoliy Trubin; Amar Dedic, Tomás Araujo, Nicolás Otamendi, Samuel Dahl; Gianluca Prestianni, Leandro Barreiro, Enzo Barrenechea, Andreas Schjelderup, Georgiy Sudakov; Vangelis Pavlidis

Últimas noticias del Real Madrid

Paraciera que por fin está por terminar la sequía de partidos sin jugar para Kylian Mbappé y es que luego de la victoria frente a la Real Sociedad, el francés ya entrenó al parejo de sus compañeros para la preparación del encuentro contra el Benfica en Champions League.

El goleador merengue estuvo en la banca en el encuentro pasado y Álvaro Arbeloa afirmó que tenía algunas molestias físicas, por lo que iban a guardarlo para el encuentro del próximo martes, en donde podría ayudar a su equipo, seguramente por un lapso corto de tiempo, a buscar un resultado que los favorezca para la vuelta.

Además, la buena noticia para el técnico blanco es que Trent Alexander-Arnold y Antonio Rüdiger han regresado de sus lesiones, ya tuvieron minutos el fin de semana y están listos para reforzar la defensa. Mientras, Raúl Asencio será baja por sanción, igual que Rodrygo.

Posible alineación del Real Madrid contra Benfica (4-4-2): Thibaut Courtois; Trent Alexander Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Arda Güler, AurélienTchouameni, Eduardo Camavinga, Gonzalo García, Vinicius Junior.

Pronóstico SI Fútbol

Aunque los merengues saben jugar a dobles partidos y su historia lo avala, no hay que olvidar el último resultado entre estos equipos, así que tendremos un encuentro por demás parejo, en el cual podría darse un empate y así dejar todo listo para una vuelta electrizante en el Santiago Bernabéu.

Benfica 1-1 Real Madrid

