Benfica vs Real Madrid: previa, predicciones y alineaciones
El Real Madrid no pudo clasificarse entre los mejores equipos de la UEFA Champions League y es por eso que tendrá que jugar los playoffs de esta temporada 2025/26 y lo hará justo contra el equipo que le propinó la derrota que los dejó sin esta posibilidad: el Benfica de José Mourinho, partido que se llevará a cabo este martes 17 de febrero en Lisboa.
Los recuerdos no son del todo lindos para la escuadra dirigida por Álvaro Arbeloa ya que el pasado 28 de enero se vieron la cara contra los de José Mourinho y les propinaron una derrota de cuatro goles por dos, haciendo más grande la racha de partidos en los que los lusos han derrotado a los merengues.
Pocas veces se han visto las caras estos equipo, pero comienzan a ser un clásico estos duelos y aunque sea un partido parejero, el Madrid ha ganado diez de sus últimos doce enfrentamientos a doble partido en la Champions League, así que no será nada sencillo avanzar para los portugueses.
¿A qué hora se juega el Benfica vs Real Madrid?
- Ciudad: Lisboa, Portugal
- Estadio: Do Sport Lisboa
- Fecha: martes 17 de febrero
- Hora: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP
- Árbitro: François Letexier
- VAR: Jarred Gillett
Historial de enfrentamientos directos entre Benfica y Real Madrid (últimos cinco partidos)
- Benfica: 4
- Empate: 0
- Real Madrid: 1
- Último partido entre ambos: 28/01/2026 - Benfica 4-2 Real Madrid - Champions League Fase de Liga
Últimos 5 partidos
Benfica
Real Madrid
Santa Clara 1-2 Benfica
Real Madrid 4-1 Real Sociedad
Benfica 2-1 Alverca
Valencia 0-2 Real Madrid
Tondela 0-0 Benfica
Real Madrid 2-1 Rayo Vallecano
Benfica 4-2 Real Madrid
Benfica 4-2 Real Madrid
Benfica 4-0 Estrela da Amadora
Villarreal 0-2 Real Madrid
¿Cómo ver el Benfica vs Real Madrid por Televisión y Streaming online?
País
Canal de TV / Streaming online
Estados Unidos
Paramount+, TUDN USA, UniMás y TUDN.com
México
TNT Sports y Max México
España
Movistar y Movistar+
Últimas noticias del Benfica
Para el Benfica también han sido semanas difíciles en cuanto a lesiones, aunque de a poco comienzan a recuperar jugadores, como es el caso de Richard Ríos quien ya regresó a los entrenamientos y podría ver actividad frente a los merengues por algunos minutos, aunque todavía no hay una postura oficial de su club.
Samuel Soares y João Veloso también están cerca de regresar de sus lesiones musculares y de hombro respectivamente, pero probablemente no a tiempo para el partido de hoy.
De igual manera, quien entró al hospital el pasado fin de semana, fue José Mourinho. El estratega sufrió un fuerte dolor en el oído que no lo dejó tranquilo y fue así que, según informes del diario A Bola, el técnico acudió por su propio pie para realizar las pruebas pertinentes y dentro del hospital estuvo menos de una hora, donde los médicos le trataron y medicaron.
Posible alineación del Benfica contra Real Madrid (4-5-1): Anatoliy Trubin; Amar Dedic, Tomás Araujo, Nicolás Otamendi, Samuel Dahl; Gianluca Prestianni, Leandro Barreiro, Enzo Barrenechea, Andreas Schjelderup, Georgiy Sudakov; Vangelis Pavlidis
Últimas noticias del Real Madrid
Paraciera que por fin está por terminar la sequía de partidos sin jugar para Kylian Mbappé y es que luego de la victoria frente a la Real Sociedad, el francés ya entrenó al parejo de sus compañeros para la preparación del encuentro contra el Benfica en Champions League.
El goleador merengue estuvo en la banca en el encuentro pasado y Álvaro Arbeloa afirmó que tenía algunas molestias físicas, por lo que iban a guardarlo para el encuentro del próximo martes, en donde podría ayudar a su equipo, seguramente por un lapso corto de tiempo, a buscar un resultado que los favorezca para la vuelta.
Además, la buena noticia para el técnico blanco es que Trent Alexander-Arnold y Antonio Rüdiger han regresado de sus lesiones, ya tuvieron minutos el fin de semana y están listos para reforzar la defensa. Mientras, Raúl Asencio será baja por sanción, igual que Rodrygo.
Posible alineación del Real Madrid contra Benfica (4-4-2): Thibaut Courtois; Trent Alexander Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Arda Güler, AurélienTchouameni, Eduardo Camavinga, Gonzalo García, Vinicius Junior.
Pronóstico SI Fútbol
Aunque los merengues saben jugar a dobles partidos y su historia lo avala, no hay que olvidar el último resultado entre estos equipos, así que tendremos un encuentro por demás parejo, en el cual podría darse un empate y así dejar todo listo para una vuelta electrizante en el Santiago Bernabéu.
Benfica 1-1 Real Madrid
