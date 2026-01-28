Benfica vs Real Madrid: previa, predicciones y alineaciones

Hoy se disputa la última jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/26, en la que el Real Madrid visitará al Benfica con el pase directo a los octavos de final en juego.

Después de siete compromisos el conjunto español ocupa el tercer lugar de la clasificación con 15 puntos tras cinco victorias y dos derrotas. Los blancos se clasificarían directamente a octavos con una victoria, e incluso les puede servir el empate o la derrota, en función del resto de partidos.

Mientras, el cuadro portugués es vigesimonoveno con seis unidades producto de dos victoria y cinco derrotas. Los lusos tienen una mínima oportunidad de clasificarse para el playoff, pero pasa por ganar este partido y esperar que el resto de resultados le sean favorables.

A continuación, te damos toda la información sobre este enfrentamiento que será muy importante para el cuadro blanco en sus aspiraciones por avanzar a la siguiente ronda en la mejor posición posible.

¿A qué hora se juega el Benfica vs Real Madrid?

Ciudad : Lisboa, Portugal

: Lisboa, Portugal Estadio : da Luz

: da Luz Fecha : miércoles 28 de enero

: miércoles 28 de enero Hora : 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Davide Massa (ITA)

Davide Massa (ITA) VAR: Marco Di Bello (ITA)

Historial de enfrentamientos directos entre el Benfica y el Real Madrid

Benfica : 2

: 2 Empate : 0

: 0 Real Madrid: 1

Último partido entre ambos: 17/03/65 - Real Madrid 2-1 Benfica - Vuelta, cuartos de final Copa de Europa

Últimos 5 partidos

Benfica Real Madrid Benfica 4-0 Estrela Armadora Villarreal 0-2 Real Madrid 24/01/26 Juventus 2-0 Benfica 21/01/26 Real Madrid 6-1 Mónaco 20/01/26 Río Ave 0-2 Benfica 17/01/26 Real Madrid 2-0 Levante 17/01/26 Porto 1-0 Benfica 14/01/26 Albacete 3-2 Real Madrid 14/01/26 Benfica 1-3 Braga 07/01/26 Barcelona 3-2 Real Madrid 11/01/26

¿Cómo ver el Benfica vs Real Madrid por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX México HBO Max España Movistar+

Últimas noticias del Benfica

El Benfica de José Mourinho se impuso este domingo ante el Estrela de Amadora (4-0) en una victoria encabezada por un doblete del griego Vangelis Pavlidis, colocándose a tres puntos del Sporting, que va segundo, en la decimonovena jornada de la Liga de Portugal.

Los goles en este encuentro, diputado en el Estádio da Luz, tardaron en llegar, con un primer tanto del delantero griego en el minuto 42 de un cabezazo tras un córner del caboverdiano Sidny Lopes Cabral.

Los lusos llegan a este encuentro con bastantes bajas. Dodi Lukebakio, Richard Ríos, Alexander Bah, Nuno Félix, Henrique Araújo y Samuel Soares se pierden este partido por lesión.

Posible alineación del Benfica contra el Real Madrid (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Sudakov, Schjelderup, Paviidis.

Últimas noticias del Real Madrid

Con un doblete de Kylian Mbappé el conjunto merengue ganó 0-2 en La Cerámica ante el Villarreal y es sublíder de la clasificación a solo un punto del FC Barcelona.

Precisamente el francés está a punto de batir el record de Cristiano Ronaldo de ser el máximo goleador de la fase de grupos / fase de liga de la Champions en una misma temporada. El luso anotó 11 goles en seis partidos en la temporada 2015/16 y Mbappé en la actual lleva también 11 goles en seis encuentros, por lo que si marca hoy, rompería otra marca.

Para este encuentro Arbeloa, que se reencuentra con Mourinho después de que este fuese su entrenador en el conjunto blanco, no pdrá contar con Éder Militão, Ferland Mendy, Trent Alexander-Arnold y Antonio Rüdiger por lesión. Sin embargo, recupera tanto a Carreras como a Tchouaméni, y se espera que ambos jueguen de inicio.

Posible alineación del Real Madrid contra el Benfica (4-3-3): Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Guler, Tchouaméni, Bellingham; Mastantuono, Mbappé y Vinícius Jr.

Pronóstico SI Fútbol

El conjunto merengue saldrá con toda su artillería para tratar de avanzar en segundo o tercer lugar de la clasificación y tener mejores posibilidades en las rondas de eliminación, además, el cuadro portugués está prácticamente fuera de la competición.

Benfica 1-2 Real Madrid

