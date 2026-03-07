Bernardo Silva dejaría el Manchester City cuando finalice la temporada. El mediocampista portugués, cuyo contrato vence el 30 de junio, se marcharía del club inglés como agente libre y, según trascendió en Europa, no habría negociaciones en curso para extender el vínculo.

La información fue adelantada por el periodista Matteo Moretto y confirmaría lo que en las últimas semanas comenzaba a tomar fuerza en el mercado. El futbolista de 31 años atraviesa su último semestre de contrato en el equipo dirigido por Pep Guardiola y todo indica que su ciclo en el conjunto de los Citizens llegará a su fin después de nueve temporadas.

Se espera que Bernardo Silva abandone el Manchester City en junio como agente libre.



No hay negociaciones en curso para renovar su contrato. pic.twitter.com/2yZrR2c1ub — Matteo Moretto (@MatteMoretto) March 7, 2026

Silva llegó a Manchester en 2017 procedente del Monaco y con el paso de los años se convirtió en uno de los jugadores más importantes del proyecto deportivo. Su rendimiento sostenido y su versatilidad lo transformaron en una pieza clave dentro del sistema de Guardiola, al punto de ser uno de los referentes del plantel y asumir la capitanía tras las salidas de Kevin De Bruyne y Kyle Walker.

Durante su etapa en el club inglés acumuló 445 partidos oficiales. En ese período marcó 75 goles y entregó 77 asistencias. Esos números reflejan su peso en el funcionamiento ofensivo del equipo. Además, fue protagonista en una de las etapas más exitosas de la historia de la institución, que incluyó la conquista de seis títulos de la Premier League y la Champions League obtenida en 2023.

En la temporada actual también mantiene un rol importante dentro del plantel. Hasta el momento suma 2.782 minutos en cancha entre todas las competiciones, con dos goles y cinco asistencias.

De confirmarse que no habrá renovación, el mediocampista portugués se perfila como uno de los futbolistas más codiciados del próximo mercado de pases. Ante estos entredichos, varios clubes ya siguen de cerca su situación.

Entre los destinos que comenzaron a mencionarse aparece el Benfica, club en el que se formó como profesional. También surge nuevamente el interés del Barcelona, que en diferentes mercados intentó incorporarlo. Otra opción que aparece en el horizonte es la Saudi Pro League.