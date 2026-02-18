Bodo/Glimt vs Inter de Milán: previa, predicciones y alineaciones

El Aspmyra Stadion vuelve a marcarse con un pin dentro del mapa europeo porque el Bodo/Glimt recibe este miércoles al Inter de Milán en la ida de los playoffs de la Champions League 2025/26, en un cruce que enfrenta a una de las grandes revelaciones del torneo con un subcampeón que quiere volver a pelear por el título.

El conjunto noruego terminó 23º en la fase de liga y aseguró su clasificación en la última jornada tras derrotar al Manchester City y al Atlético de Madrid en una semana histórica. El Inter, décimo en la tabla general con 15 puntos (cinco victorias y tres derrotas), no logró el pase directo a octavos y está obligado a imponer su jerarquía para evitar una sorpresa que comprometa su continuidad.

No existen antecedentes en la era moderna de la Champions entre ambos. El único registro oficial se remonta a la Recopa de Europa 1978/79, con un global de 7-1 a favor de los italianos. Sin embargo, el presente invita a un análisis distinto ya que el clima, el césped sintético y la fortaleza del Bodo/Glimt como local (ha ganado 11 de sus últimos 16 partidos europeos en casa) añaden un componente extra a la eliminatoria.

A continuación, las últimas novedades de cada equipo antes del duelo de ida.

¿A qué hora se juega el Bodo/Glimt vs Inter de Milán?

Ciudad : Bodø, Noruega

: Bodø, Noruega Estadio : Aspmyra Stadion

: Aspmyra Stadion Fecha : miércoles 18 de febrero

: miércoles 18 de febrero Hora : 15:00 (Estados Unidos), 14:00 (México), 21:00 (España)

: 15:00 (Estados Unidos), 14:00 (México), 21:00 (España) Árbitro: Daniel Siebert (GER)

Daniel Siebert (GER) VAR: Christian Dingert (GER)

Historial de enfrentamientos directos entre el Bodo/Glimt vs Inter de Milán

Bodo/Glimt : 0

: 0 Empate : 0

: 0 Inter de Milán: 2

Último partido entre ambos: 25/10/78 - Bodo/Glimt 1-2 Inter de Milán - Recopa de Europa, octavos de final (vuelta)

Últimos cinco partidos

Bodo/Glimt Inter de Milán Atlético de Madrid 1-2 Bodo/Glimt 28/1/26 Inter 3-2 Juventus 14/2/26 Bodo/Glimt 3-1 Manchester City 20/1/26 Sassuolo 0-5 Inter 8/2/26 Borussia Dortmund 2-2 Bodo/Glimt 10/12/25 Inter 2-1 Torino 4/2/26 Bodo/Glimt 5-0 Fredrikstad 30/11/25 Cremonese 0-2 Inter 1/2/26 Bodo/Glimt 2-3 Juventus 25/11/25 Borussia Dortmund 0-2 Inter 28/1/26

¿Cómo ver el Bodo/Glimt vs Inter de Milán por televisión y streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Univisión, TUDN México FOX, FOX One España Movistar Liga de Campeones

Últimas noticias del Bodo/Glimt

El equipo dirigido por Kjetil Knutsen llega reforzado anímicamente tras su victoria 2-1 ante el Atlético de Madrid en la última jornada de la fase liga. En sus dos compromisos decisivos superó también al Manchester City en casa. Este triunfo marcó el mayor impacto internacional en la historia del club.

Los noruegos, pese a encontrarse fuera de temporada (la Eliteserien finalizó en noviembre, con el Bodø subcampeón), han mantenido un ritmo competitivo alto en Europa.

En lo deportivo, Sondre Fet es duda junto a Ulrik Saltnes. En ataque, Kasper Hogh atraviesa un gran momento tras cortar una sequía de diez partidos sin marcar y firmar cinco goles en sus últimas tres presentaciones. A su lado, Jens Petter Hauge llega en un nivel destacado, con gol incluido ante el Colchonero.

El técnico valoró el momento del equipo tras la victoria en Madrid y aseguró sentirse “muy orgulloso”. También subrayó que los logros recientes “hablan por sí solos”. Por lo tanto, el plan será aprovechar la intensidad y la localía para tomar ventaja antes de viajar a Milán.

FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | Quality Sport Images/GettyImages

Posible alineación del Bodo/Glimt contra el Inter de Milán (4-3-3): Haikin; Bjorkan, Gundersen, Bjortuft, Sjovold; Maatta, Berg, Evjen; Hauge, Hogh, Blomberg.

Últimas noticias del Inter de Milán

El conjunto nerazzurro atraviesa su mejor racha de la temporada. Viene de imponerse 3-2 a la Juventus en el Derby d'Italia con un gol de Piotr Zielinski en el minuto 90 y suma seis victorias consecutivas en todas las competiciones. En la Serie A encadena 13 partidos sin perder (12 triunfos y un empate) y lidera con ocho puntos de ventaja, aunque con un encuentro más.

En la Champions, el balance fue más irregular tras un inicio perfecto. Obtuvo 12 puntos de 12 posibles y luego tres derrotas que lo relegaron al décimo puesto. Ahora deberá superar una eliminatoria exigente si quiere aspirar a repetir, al menos, la final alcanzada la temporada pasada.

En cuanto a la plantilla, Denzel Dumfries es la única baja confirmada por lesión. Federico Dimarco atraviesa un momento determinante desde el carril izquierdo, con nueve contribuciones directas de gol en los últimos cinco partidos, mientras que la capitanía de Lautaro Martínez será clave en un escenario complejo.

Federico Dimarco, Inter de Milán - Serie A | SOPA Images/GettyImages

El DT Cristian Chivu advirtió en la previa que cada partido de la Champions presenta retos distintos y destacó que el Bodo/Glimt ha demostrado ser una amenaza tanto en casa como a domicilio. El Inter buscará apoyarse en su experiencia internacional y en su solidez para regresar a Italia con ventaja.

Posible alineación del Inter de Milán contra el Bodo/Glimt (3-5-2): Sommer; Bastoni, Akanji, Bisseck; Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Martinez.

Pronóstico SI

El contexto invita a pensar en un cruce parejo, sobre todo por lo que suele generar el Aspmyra. Sin embargo, el momento del Inter y la contundencia que viene mostrando en los partidos grandes inclinan la balanza a su favor. Puede sufrir por tramos, pero tiene argumentos para llevarse una ventaja mínima a Italia.

Bodo/Glimt 1-2 Inter de Milán

