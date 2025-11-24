Bodo/Glimt vs Juventus: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Jornada 5 de la UEFA Champions League presenta un desafío único para la Juventus. El equipo italiano viaja al norte de Noruega para enfrentar al Bodo/Glimt en el Aspmyra Stadion, un escenario conocido por sus condiciones climáticas extremas y su superficie sintética.

La Juve, que aún no gana en el torneo, necesita sumar de a tres con urgencia, mientras que los locales buscarán dar la sorpresa ante su gente.

A continuación, con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el martes.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Bodo/Glimt vs Juventus?

Ciudad : Bodø, Noruega

: Bodø, Noruega Fecha : martes 25 de noviembre

: martes 25 de noviembre Horario : 16:00 (hora de EE.UU. ET), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)

: 16:00 (hora de EE.UU. ET), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España) Estadio: Aspmyra Stadion

FBL-EUR-C1-BODOE GLIMT-MONACO | FREDRIK VARFJELL/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Bodo/Glimt vs Juventus en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos Sin Transmisión Paramount+, VIX México Sin Transmisión HBO Max España Movistar Movistar+ Argentina ESPN 2 Disney+

Últimos cinco partidos del Bodo/Glimt

Rival Resultado Competición KFUM Oslo 2-1 V Eliteserien Bryne FK 5-0 V Copa de Noruega Mónaco 0-1 D UEFA Champions League Vålerenga 1-3 D Eliteserien Brann 2-1 V Eliteserien

Últimos cinco partidos de la Juventus

Rival Resultado Competición Fiorentina 1-1 E Serie A Torino 0-0 E Serie A Sporting Lisboa 1-1 E UEFA Champions League Cremonese 2-1 V Serie A Udinese 3-1 V Serie A

FBL-ITA-SERIEA-FIORENTINA-JUVENTUS | ALBERTO PIZZOLI/GettyImages

Últimas noticias del Bodo/Glimt

El campeón noruego, dirigido por Kjetil Knutsen, llega a este partido en el puesto 29 de la tabla general de la Champions con solo 2 puntos.

A pesar de su derrota por la mínima ante el Mónaco en la jornada anterior, el equipo ha mostrado fortaleza en casa, como lo demostró en su reciente victoria liguera ante el KFUM Oslo.

Buscarán aprovechar el frío y el césped artificial para incomodar a los italianos.

Últimas noticias de la Juventus

El equipo de Luciano Spalletti vive una situación preocupante en Europa. Se ubican en el puesto 26 con solo 3 puntos, producto de tres empates y una derrota. Todavía no conocen la victoria en esta edición de la Champions y siguen acoplándose a la llegada del estratega italiano.

Vienen de empatar 1-1 en Florencia por la Serie A, sumando su tercer empate consecutivo en todas las competiciones, por lo que la presión por conseguir un triunfo es máxima para no comprometer su clasificación.

FBL-EUR-C1-GALATASARAY-BODO GLIMT | YASIN AKGUL/GettyImages

Posibles alineaciones

Bodo/Glimt

Portero : Nikita Haikin

: Nikita Haikin Defensas : Fredrik Sjovold, Odin Luras Bjortuft, Brede Moe, Fredrik Bjorkan

: Fredrik Sjovold, Odin Luras Bjortuft, Brede Moe, Fredrik Bjorkan Centrocampistas : Sondre Auklend, Patrick Berg, Sondre Fet

: Sondre Auklend, Patrick Berg, Sondre Fet Delanteros: Isak Dybvik Maatta, Kasper Waarst Hogh, Ole Didrik Blomberg.

Juventus

Portero : Michele Di Gregorio

: Michele Di Gregorio Defensas : Pierre Kalulu, Federico Gatti, Lloyd Kelly

: Pierre Kalulu, Federico Gatti, Lloyd Kelly Centrocampistas : Andrea Cambiaso, Manuel Locatelli, Kephren Thuram, Filip Kostić

: Andrea Cambiaso, Manuel Locatelli, Kephren Thuram, Filip Kostić Delanteros: Teun Koopmeiners, Kenan Yıldız, Dusan Vlahovic.

Pronóstico SI

Será un partido trabado. La Juventus tiene mucha más calidad individual, pero el Bodo/Glimt es un equipo muy difícil en su estadio. Las condiciones del campo y el clima jugarán un papel importante. La necesidad de la Juve podría llevarlos a arriesgar, pero su falta de gol reciente sugiere un marcador ajustado.

Bodo/Glimt 0-1 Juventus

