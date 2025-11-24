Bodo/Glimt vs Juventus: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Jornada 5 de la UEFA Champions League presenta un desafío único para la Juventus. El equipo italiano viaja al norte de Noruega para enfrentar al Bodo/Glimt en el Aspmyra Stadion, un escenario conocido por sus condiciones climáticas extremas y su superficie sintética.
La Juve, que aún no gana en el torneo, necesita sumar de a tres con urgencia, mientras que los locales buscarán dar la sorpresa ante su gente.
A continuación, con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el martes.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Bodo/Glimt vs Juventus?
- Ciudad: Bodø, Noruega
- Fecha: martes 25 de noviembre
- Horario: 16:00 (hora de EE.UU. ET), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
- Estadio: Aspmyra Stadion
¿Cómo se podrá ver el Bodo/Glimt vs Juventus en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
Sin Transmisión
Paramount+, VIX
México
Sin Transmisión
HBO Max
España
Movistar
Movistar+
Argentina
ESPN 2
Disney+
Últimos cinco partidos del Bodo/Glimt
Rival
Resultado
Competición
KFUM Oslo
2-1 V
Eliteserien
Bryne FK
5-0 V
Copa de Noruega
Mónaco
0-1 D
UEFA Champions League
Vålerenga
1-3 D
Eliteserien
Brann
2-1 V
Eliteserien
Últimos cinco partidos de la Juventus
Rival
Resultado
Competición
Fiorentina
1-1 E
Serie A
Torino
0-0 E
Serie A
Sporting Lisboa
1-1 E
UEFA Champions League
Cremonese
2-1 V
Serie A
Udinese
3-1 V
Serie A
Últimas noticias del Bodo/Glimt
El campeón noruego, dirigido por Kjetil Knutsen, llega a este partido en el puesto 29 de la tabla general de la Champions con solo 2 puntos.
A pesar de su derrota por la mínima ante el Mónaco en la jornada anterior, el equipo ha mostrado fortaleza en casa, como lo demostró en su reciente victoria liguera ante el KFUM Oslo.
Buscarán aprovechar el frío y el césped artificial para incomodar a los italianos.
Últimas noticias de la Juventus
El equipo de Luciano Spalletti vive una situación preocupante en Europa. Se ubican en el puesto 26 con solo 3 puntos, producto de tres empates y una derrota. Todavía no conocen la victoria en esta edición de la Champions y siguen acoplándose a la llegada del estratega italiano.
Vienen de empatar 1-1 en Florencia por la Serie A, sumando su tercer empate consecutivo en todas las competiciones, por lo que la presión por conseguir un triunfo es máxima para no comprometer su clasificación.
Posibles alineaciones
Bodo/Glimt
- Portero: Nikita Haikin
- Defensas: Fredrik Sjovold, Odin Luras Bjortuft, Brede Moe, Fredrik Bjorkan
- Centrocampistas: Sondre Auklend, Patrick Berg, Sondre Fet
- Delanteros: Isak Dybvik Maatta, Kasper Waarst Hogh, Ole Didrik Blomberg.
Juventus
- Portero: Michele Di Gregorio
- Defensas: Pierre Kalulu, Federico Gatti, Lloyd Kelly
- Centrocampistas: Andrea Cambiaso, Manuel Locatelli, Kephren Thuram, Filip Kostić
- Delanteros: Teun Koopmeiners, Kenan Yıldız, Dusan Vlahovic.
Pronóstico SI
Será un partido trabado. La Juventus tiene mucha más calidad individual, pero el Bodo/Glimt es un equipo muy difícil en su estadio. Las condiciones del campo y el clima jugarán un papel importante. La necesidad de la Juve podría llevarlos a arriesgar, pero su falta de gol reciente sugiere un marcador ajustado.
Bodo/Glimt 0-1 Juventus
