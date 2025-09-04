Boletos para el Mundial 2026: Precios, disponibilidad y cómo conseguirlos

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha comenzado oficialmente, y Estados Unidos, Canadá y México se preparan para organizar conjuntamente el evento más grande del deporte mundial.

Esta edición marcará varios hitos históricos: no solo es la primera vez que tres naciones coorganizan el torneo, sino que también debutará un formato expandido con 48 equipos, a diferencia de los 32 que compitieron en Catar 2022.

Con partidos programados a lo largo de toda Norteamérica, la emoción ya está creciendo, y con ella, la carrera por conseguir boletos. Aficionados de todo el mundo están ansiosos por asegurar su lugar desde ahora para lo que promete ser un torneo histórico.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre cuándo salen a la venta los boletos, cómo comprarlos y algunos consejos clave para asegurar tu asiento en el Mundial de 2026.

¿Cuándo es el Mundial de 2026?

A diferencia del Mundial de 2022 en Catar, que se celebró en noviembre y diciembre, la Copa del Mundo 2026 volverá a su calendario tradicional de verano, del 11 de junio al 19 de julio de 2026, con la inauguración en el Estadio Azteca.

Renovation works of the Azteca Stadium venue for the opening match of the FIFA World Cup 2026 | Anadolu/GettyImages

¿Cuándo salen a la venta los boletos para el Mundial 2026?

Los primeros paquetes de boletos oficiales para el Mundial 2026 estuvieron disponibles el 6 de mayo de 2025, pero solo para aquellos que buscan una experiencia premium.

En asociación con OnLocation, el proveedor exclusivo de paquetes de hospitalidad (hospitality) de la FIFA, se lanzó una gama de opciones de alta gama, con precios que comienzan en $5,300 dólares por persona y se disparan hasta la exorbitante cifra de $73,200.

Esta fase inicial aplica exclusivamente para partidos en Estados Unidos e incluye tres tipos de paquetes multi-partido:

Four-Match Series (Serie de Cuatro Partidos) : Un paquete que ofrece acceso de hospitalidad a cuatro partidos seleccionados.

: Un paquete que ofrece acceso de hospitalidad a cuatro partidos seleccionados. Venue Series (Serie por Sede) : Otorga acceso a todos los partidos en cualquiera de las 11 ciudades anfitrionas de EE. UU.

: Otorga acceso a todos los partidos en cualquiera de las 11 ciudades anfitrionas de EE. UU. Follow My Team Series (Serie Sigue a mi Equipo): Permite a los aficionados seguir a una selección nacional específica durante la fase de grupos, a partir de $6,600, a pesar de que la clasificación final al torneo aún se está determinando.

Según anunció FIFA, la venta de boletos generales comenzará el 1° de octubre de 2025, a través de un sorteo aleatorio; la notificación la recibirás en el correo al que te hayas registrado.

La venta de boletos para el Mundial 2026 comenzará el 1° de octubre | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Fases de venta de boletos del Mundial 2026 explicadas

El proceso de venta de boletos para un Mundial generalmente se desarrolla en cuatro etapas. Comienza con una fase de sorteo aleatorio, donde los aficionados aplican por boletos y son seleccionados al azar. La segunda fase sigue un formato de venta directa por orden de llegada (first-come, first-served), que se lanza después de que los 48 equipos hayan sido sorteados en sus grupos.

A continuación, viene una segunda fase de sorteo, similar a la primera. Finalmente, el proceso concluye con otra ventana de venta directa por orden de llegada para los boletos restantes.

Precios y categorías de los boletos

Los boletos regulares (no de Hospitality) se dividen en cuatro categorías de precios según la ubicación del asiento. La Categoría 1, la más cara, generalmente incluye asientos cerca de la línea de medio campo. La Categoría 2 cubre las esquinas del estadio y es un poco más barata, mientras que la Categoría 3 incluye asientos detrás de las porterías y es más asequible. La Categoría 4, también detrás de las porterías, suele ser la más económica y puede estar reservada para residentes del país anfitrión.

Como es de esperar, los asientos cerca del centro del campo costarán más que los de las esquinas o detrás de las porterías. Del mismo modo, los boletos de la fase de grupos tienden a ser más baratos que los de las rondas de eliminación directa o la final.

Según dio a conocer la FIFA en un comunicado este 3 de septiembre, el boleto más barato costará 60 dólares, para la fase de grupos; mientras que el más caro y exclusivo será de 6,730 dólares.

President Trump Announces The FIFA World Cup 2026 Draw Will Take Place At The Kennedy Center | Chip Somodevilla/GettyImages

Cómo comprar los boletos

Cómo asegurar tus boletos para el Mundial 2026 en línea

La FIFA subraya que comprar boletos en sitios web no oficiales no es seguro y que la forma más confiable de adquirirlos es a través del sitio web del organismo rector.

Para ello, necesitarás crear una cuenta de la FIFA en el sitio oficial, contar con FIFA ID y "registrar tu interés" usando este enlace. Si te interesan los paquetes de Hospitalidad Oficial, usa este otro enlace para "registrar tu interés".

Los métodos de pago aceptados por la FIFA son Visa y Mastercard. Si consigues boletos, recibirás la confirmación por correo electrónico. Es de suma importancia tener cuidado con los sitios web fraudulentos que afirman tener boletos disponibles mucho antes de la fecha de lanzamiento real.

Disponibilidad de boletos por región (Estados Unidos, México, Canadá)

Cómo conseguir boletos para partidos en Estados Unidos, México y Canadá

Dieciséis estadios mostrarán la emoción del Mundial 2026, con recintos icónicos como el Estadio Azteca, el MetLife Stadium (Nueva York/Nueva Jersey), el Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) y el AT&T Stadium (Dallas) entre las sedes clave.

Se espera que los residentes de los países anfitriones (EE. UU., México y Canadá) tengan acceso prioritario a los boletos, potencialmente con más opciones disponibles y a precios más bajos en comparación con los compradores internacionales, haciéndolo más asequible para los locales.

Aunque viajar a las tres naciones anfitrionas puede parecer tentador, recuerda que los gastos de viaje, incluyendo vuelos y alojamiento, deben ser considerados, ya que el torneo abarca toda Norteamérica.

Seattle will host crucial matches in the FIFA World Cup 2026 | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Reventa y transferencia de boletos

Guía oficial para revender y transferir boletos del Mundial 2026

La FIFA permite a los aficionados revender sus boletos, pero únicamente a través de su portal oficial de venta de boletos. Puedes encontrar información detallada sobre la política de transferencia y reventa de la FIFA, basada en el Mundial 2022, aquí.

La FIFA recomienda encarecidamente tener precaución al buscar boletos de forma anticipada, ya que actualmente no hay disponibles para el público general. Aunque vendedores verificados puedan afirmar tener boletos, lo mejor es esperar hasta finales de 2025 y comprar a través del sitio oficial para garantizar una transacción segura.

Consejos para asegurar tus boletos

Cómo aumentar tus posibilidades de conseguir boletos para el Mundial 2026

Regístrate temprano: Una forma de aumentar tus posibilidades es registrar tu interés con antelación, mantenerte al día con las noticias y activar las notificaciones para recibir actualizaciones. Usa varios dispositivos: Cuando se abra la venta, ten listos múltiples dispositivos para darte la mejor oportunidad de conseguir boletos. Aplica en grupo: Otra estrategia es que varios familiares o amigos apliquen. Cada persona sería el solicitante principal y puede listar a los invitados que asistirían con ellos. No te rindas: Si las fases iniciales se agotan, no pierdas la esperanza. Revisa rutinariamente el portal oficial de boletos de la FIFA para ver si otros aficionados han puesto sus entradas a la reventa.

San Francisco is expected to be one of the cities with more demand of tickets in the World Cup 2026 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Consejos de alojamiento y viaje para los poseedores de boletos

Si logras asegurar tus boletos, es una buena idea reservar el alojamiento lo antes posible para evitar precios inflados cerca del inicio del torneo en junio de 2026. Esperar hasta pocas semanas o meses antes podría resultar en costos significativamente más altos.

Airbnb ofrece una alternativa a los hoteles tradicionales. Dado el alto costo de los vuelos, tomar autobuses para los partidos entre los países anfitriones puede ser una opción de viaje más económica, aunque alquilar un coche también es una alternativa viable.

Mantente atento a paquetes especiales que incluyan tanto alojamiento como boletos. Además, asegúrate de tener un pasaporte válido si viajas desde fuera de los países anfitriones y solicita las visas necesarias si planeas asistir a partidos en diferentes países.