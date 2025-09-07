Bolivia vs. Brasil: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico para el partido por Eliminatorias Sudamericanas

El Pentacampeón recibirá al eliminado: Brasil se despedirá de su gente en Rio de Janeiro antes de viajar a Bolivia para jugar la última jornada de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo del 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Bolivia vs. Brasil por Eliminatorias Sudamericanas?

Ciudad: La Paz, Bolivia

Estadio: Municipal de El Alto

Fecha: martes 9 de septiembre

Horario: 19:30 (costa este de Estados Unidos), 17:30 (México), 20:30 (Argentina) y 01:30 del viernes (España).

Árbitro: Cristian Garay (CHI)

FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-BOL-COL | AIZAR RALDES/GettyImages

¿Cómo se podrá ver Bolivia vs. Brasil en TV y streaming online?

El partido va a poder disfrutarse en vivo por Fanatiz USA en los Estados Unidos, por Vix en México, por TyC Sports Play en Argentina, en Bolivia por Tigo Sports y Tuves.

Últimos 5 partidos de Bolivia

Rival Resultado Competición Colombia 3-0 D Eliminatorias Chile 2-0 V Eliminatorias Venezuela 2-0 D Eliminatorias Uruguay 0-0 E Eliminatorias Perú 3-1 D Eliminatorias

Últimos 5 partidos de Brasil

Rival Resultado Competición Chile 3-0 V Eliminatorias Paraguay 1-0 V Eliminatorias Ecuador 0-0 E Eliminatorias Argentina 4-1 D Eliminatorias Colombia 2-1 V Eliminatorias

Últimas noticias de Bolivia

FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-COL-BOL | LUIS ACOSTA/GettyImages

Quiere volver a un Mundial después de Estados Unidos 1994, justamente en el mismo país se organizará el de 2026, próximo a disputarse. Debe ganarle a Brasil y esperar que Venezuela no le gane a Colombia para llegar al Repechaje y seguir soñando.

Últimas noticias de Brasil

FBL-WC-SAMERICA-QUALIFIERS-BRA-PRESSER | PABLO PORCIUNCULA/GettyImages

La selección dirigida por Carlo Ancelotti sacó su pasaje al Mundial y tendrá una gira de amistosos por Asia el mes próximo, para prepararse de la mejor manera y hacerse con su sexta estrella en el 2026.

Posibles alineaciones

Brasil

Portero: Alisson

Defensas: Alex Sandro, Gabriel, Marquinhos, Fofana

Mediocampistas: Casemiro, Bruno Guimarães

Volantes ofensivos: Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Raphinha

Delantero: João Pedro

Bolivia

Portero: Lampe

Defensas: Sagredo, Morales, Haquin, Medina

Mediocampistas: Matheus, Vaca, Villamil

Delantero: Fernández, Terceros, Paniagua

Pronóstico SI Fútbol

Bolivia 1 - Brasil 2