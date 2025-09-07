Bolivia vs. Brasil: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico para el partido por Eliminatorias Sudamericanas
El Pentacampeón recibirá al eliminado: Brasil se despedirá de su gente en Rio de Janeiro antes de viajar a Bolivia para jugar la última jornada de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo del 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Bolivia vs. Brasil por Eliminatorias Sudamericanas?
Ciudad: La Paz, Bolivia
Estadio: Municipal de El Alto
Fecha: martes 9 de septiembre
Horario: 19:30 (costa este de Estados Unidos), 17:30 (México), 20:30 (Argentina) y 01:30 del viernes (España).
Árbitro: Cristian Garay (CHI)
¿Cómo se podrá ver Bolivia vs. Brasil en TV y streaming online?
El partido va a poder disfrutarse en vivo por Fanatiz USA en los Estados Unidos, por Vix en México, por TyC Sports Play en Argentina, en Bolivia por Tigo Sports y Tuves.
Últimos 5 partidos de Bolivia
Rival
Resultado
Competición
Colombia
3-0 D
Eliminatorias
Chile
2-0 V
Eliminatorias
Venezuela
2-0 D
Eliminatorias
Uruguay
0-0 E
Eliminatorias
Perú
3-1 D
Eliminatorias
Últimos 5 partidos de Brasil
Rival
Resultado
Competición
Chile
3-0 V
Eliminatorias
Paraguay
1-0 V
Eliminatorias
Ecuador
0-0 E
Eliminatorias
Argentina
4-1 D
Eliminatorias
Colombia
2-1 V
Eliminatorias
Últimas noticias de Bolivia
Quiere volver a un Mundial después de Estados Unidos 1994, justamente en el mismo país se organizará el de 2026, próximo a disputarse. Debe ganarle a Brasil y esperar que Venezuela no le gane a Colombia para llegar al Repechaje y seguir soñando.
Últimas noticias de Brasil
La selección dirigida por Carlo Ancelotti sacó su pasaje al Mundial y tendrá una gira de amistosos por Asia el mes próximo, para prepararse de la mejor manera y hacerse con su sexta estrella en el 2026.
Posibles alineaciones
Brasil
Portero: Alisson
Defensas: Alex Sandro, Gabriel, Marquinhos, Fofana
Mediocampistas: Casemiro, Bruno Guimarães
Volantes ofensivos: Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Raphinha
Delantero: João Pedro
Bolivia
Portero: Lampe
Defensas: Sagredo, Morales, Haquin, Medina
Mediocampistas: Matheus, Vaca, Villamil
Delantero: Fernández, Terceros, Paniagua
Pronóstico SI Fútbol
Bolivia 1 - Brasil 2
Argentino, pero acomoda sus horarios para ver a la Casablanca del fútbol en el televisor.