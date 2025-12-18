Bologna vs Inter: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Mientras la Serie A disfruta de una temporada con altísimo nivel competitivo, la Supercoppa Italiana consagrará este fin de año al primer campeón de la temporada en dicho país: la primera semifinal será entre Bologna e Inter.
A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Bologna vs Inter?
Ciudad: Riyadh, Arabia Saudita
Fecha: viernes 19 de diciembre
Horario: 12:00 (costa este de EE.UU.), 13:00 (México), 20:00 (España)
Estadio: Al-Awwal Park
¿Cómo se podrá ver el Bologna vs Inter en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
DAZN USA
Paramount+
México
A confirmar
Disney+ Premium
España
DAZN España
DAZN España
Últimos cinco partidos del Bologna
Rival
Resultado
Competición
Juventus
1-0 D
Serie A
Celta de Vigo
2-1 V
UEFA Europa League
Lazio
1-1 E
Serie A
Parma
2-1 V
Coppa Italia
Cremonese
3-1 D
Serie A
Últimos cinco partidos del Inter
Rival
Resultado
Competición
Genoa
2-1 V
Serie A
Liverpool
1-0 D
UEFA Champions League
Como 1907
4-0 V
Serie A
Venezia
5-1 V
Coppa Italia
Pisa
2-0 V
Serie A
Últimas noticias del Bologna
El Bologna de Vincenzo Italiano llegó a esta competencia por haber sido campeón de la Coppa Italia 2024/25, en la que venció al AC Milan en la final. Actualmente están sextos de la Serie A, en puestos de clasificación a copas internacionales.
Para este compromiso, el entrenador no podrá contar con Lukasz Skorupski, Remo Freuler y Martin Vitik, mientras que Nicolò Casale está en duda.
Últimas noticias del Inter
El equipo de Cristian Chivu se clasificó por haber salido segundo de la Serie A pasada y buscará la gloria en Arabia Saudi para devolverle a sus fanáticos la ilusión de pelear por cosas importantes tras una temporada donde se quedaron con las ganas en todos los frentes.
Para este encuentro tienen las bajas confirmadas de Hakan Calhanoglu, Denzel Dumfries, Francesco Acerbi y Tomás Palacios, mientras que Matteo Darmian y Raffaele Di Gennaro están en duda.
Posibles alineaciones
Bologna
Portero: Federico Ravaglia
Defensas: Juan Miranda, Jhon Lucumí, Torbjörn Heggem, Nadir Zortea
Mediocampistas: Tommaso Pobega, Nikola Moro
Volantes ofensivos: Nicolò Cambiaghi, Lewis Ferguson, Riccardo Orsolini
Delantero: Thijs Dallinga.
Inter
Portero: Yann Sommer
Defensas: Alessandro Bastoni, Manuel Akanji, Yann Bisseck,
Mediocampistas: Carlos Augusto, Petar Sucic, Piotr Zielinski, Nicolo Barella
Delanteros: Luis Henrique, Pio Esposito y Lautaro Martínez.
Pronóstico SI
El Inter de Milán sacará pasaje a la gran final gracias a su excelente momento actual, en el que se encuentran punteros de la Serie A y momentáneamente clasificados a octavos de final de la UEFA Champions League.
Bologna 0-2 Inter
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo