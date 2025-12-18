Bologna vs Inter: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Mientras la Serie A disfruta de una temporada con altísimo nivel competitivo, la Supercoppa Italiana consagrará este fin de año al primer campeón de la temporada en dicho país: la primera semifinal será entre Bologna e Inter.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Bologna vs Inter?

Ciudad: Riyadh, Arabia Saudita

Fecha: viernes 19 de diciembre

Horario: 12:00 (costa este de EE.UU.), 13:00 (México), 20:00 (España)

Estadio: Al-Awwal Park

FC Internazionale v AC Milan - Italian Super Cup Final | Mattia Ozbot - Inter/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Bologna vs Inter en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos DAZN USA Paramount+ México A confirmar Disney+ Premium España DAZN España DAZN España

Últimos cinco partidos del Bologna

Rival Resultado Competición Juventus 1-0 D Serie A Celta de Vigo 2-1 V UEFA Europa League Lazio 1-1 E Serie A Parma 2-1 V Coppa Italia Cremonese 3-1 D Serie A

Últimos cinco partidos del Inter

Rival Resultado Competición Genoa 2-1 V Serie A Liverpool 1-0 D UEFA Champions League Como 1907 4-0 V Serie A Venezia 5-1 V Coppa Italia Pisa 2-0 V Serie A

Últimas noticias del Bologna

AC Milan v Bologna - Coppa Italia Final | Danilo Di Giovanni/GettyImages

El Bologna de Vincenzo Italiano llegó a esta competencia por haber sido campeón de la Coppa Italia 2024/25, en la que venció al AC Milan en la final. Actualmente están sextos de la Serie A, en puestos de clasificación a copas internacionales.



Para este compromiso, el entrenador no podrá contar con Lukasz Skorupski, Remo Freuler y Martin Vitik, mientras que Nicolò Casale está en duda.

Últimas noticias del Inter

Genoa CFC v FC Internazionale - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

El equipo de Cristian Chivu se clasificó por haber salido segundo de la Serie A pasada y buscará la gloria en Arabia Saudi para devolverle a sus fanáticos la ilusión de pelear por cosas importantes tras una temporada donde se quedaron con las ganas en todos los frentes.



Para este encuentro tienen las bajas confirmadas de Hakan Calhanoglu, Denzel Dumfries, Francesco Acerbi y Tomás Palacios, mientras que Matteo Darmian y Raffaele Di Gennaro están en duda.

Posibles alineaciones

Bologna

Portero: Federico Ravaglia

Defensas: Juan Miranda, Jhon Lucumí, Torbjörn Heggem, Nadir Zortea

Mediocampistas: Tommaso Pobega, Nikola Moro

Volantes ofensivos: Nicolò Cambiaghi, Lewis Ferguson, Riccardo Orsolini

Delantero: Thijs Dallinga.

Inter

Portero: Yann Sommer

Defensas: Alessandro Bastoni, Manuel Akanji, Yann Bisseck,

Mediocampistas: Carlos Augusto, Petar Sucic, Piotr Zielinski, Nicolo Barella

Delanteros: Luis Henrique, Pio Esposito y Lautaro Martínez.

Pronóstico SI

El Inter de Milán sacará pasaje a la gran final gracias a su excelente momento actual, en el que se encuentran punteros de la Serie A y momentáneamente clasificados a octavos de final de la UEFA Champions League.

Bologna 0-2 Inter