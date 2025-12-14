Bolonia vs Juventus: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Jornada 15 de la Serie A cierra con un plato fuerte en la región de Emilia-Romaña. El Bolonia, instalado en la zona noble de la tabla, recibe a una Juventus que intenta encontrar consistencia bajo el mando de Luciano Spalletti.

Ambos equipos llegan con el desgaste y la euforia de haber ganado sus compromisos europeos a mitad de semana, pero con la urgencia de sumar en liga para no perder de vista los puestos de Champions League.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el domingo.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Bolonia vs Juventus?

Ciudad : Bolonia, Italia

: Bolonia, Italia Fecha : domingo 14 de diciembre

: domingo 14 de diciembre Horario : 14:45 (hora de EE.UU. ET), 13:45 horas (México), 20:45 horas (España)

: 14:45 (hora de EE.UU. ET), 13:45 horas (México), 20:45 horas (España) Estadio: Stadio Renato Dall'Ara

Juventus v Pafos FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | Juventus FC/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Bolonia vs Juventus en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos CBS Sports Paramount+, Fubo México ESPN Disney+ España DAZN DAZN Argentina ESPN Disney+

Últimos cinco partidos del Bolonia

Rival Resultado Competición Celta de Vigo 2-1 V UEFA Europa League Parma 2-1 V Copa Italia Cremonese 1-3 D Serie A RB Salzburg 4-1 V UEFA Europa League Udinese 3-0 V Serie A

Últimos cinco partidos de la Juventus

Rival Resultado Competición Pafos 2-0 V UEFA Champions League Napoli 1-2 D Serie A Cagliari 2-1 V Serie A Bodø/Glimt 3-2 V UEFA Champions League Fiorentina 1-1 E Serie A

Football, Italian Serie A: SS Lazio vs Bologna FC | Mondadori Portfolio/GettyImages

Últimas noticias del Bolonia

El equipo de Vincenzo Italiano vive un sueño del que no quiere despertar. A pesar del tropiezo reciente en casa ante el Cremonese, el Bolonia se ubica en la quinta posición con 25 puntos, superando a su rival de este fin de semana.

Vienen de una semana perfecta tras eliminar al Parma en Copa y vencer al Celta de Vigo en Europa. La profundidad de la plantilla será puesta a prueba, ya que se espera que jugadores clave como Riccardo Orsolini y Lewis Ferguson regresen al once titular tras rotar en el compromiso europeo, supliendo las bajas de Skorupski y Freuler.

Últimas noticias de la Juventus

La Juventus navega en aguas turbulentas en la Serie A, ocupando un inusual séptimo lugar con 23 puntos. La derrota ante el Napoli encendió las alarmas, aunque la victoria europea ante el Pafos sirvió de bálsamo.

El gran dolor de cabeza para Spalletti es la ausencia de Dusan Vlahovic. Sin su goleador, y con una defensa improvisada donde Teun Koopmeiners podría actuar de central ante las bajas de Gatti y la falta de ritmo de Bremer, la Juve necesita una actuación perfecta de Jonathan David o Kenan Yildiz para asaltar el Dall'Ara.

Bologna v Juventus - Serie A | Daniele Badolato - Juventus FC/GettyImages

Posibles alineaciones

Bolonia

Portero : Federico Ravaglia

: Federico Ravaglia Defensas : Emil Holm, Jhon Lucumí, Torbjørn Heggem, Juan Miranda

: Emil Holm, Jhon Lucumí, Torbjørn Heggem, Juan Miranda Centrocampistas : Nikola Moro, Lewis Ferguson

: Nikola Moro, Lewis Ferguson Medios Ofensivos : Riccardo Orsolini, Jens Odgaard, Nicolò Cambiaghi

: Riccardo Orsolini, Jens Odgaard, Nicolò Cambiaghi Delantero: Santiago Castro.

Juventus

Portero : Michele Di Gregorio

: Michele Di Gregorio Defensas : Pierre Kalulu, Lloyd Kelly, Teun Koopmeiners (Rol híbrido defensivo)

: Pierre Kalulu, Lloyd Kelly, Teun Koopmeiners (Rol híbrido defensivo) Centrocampistas : Weston McKennie, Manuel Locatelli, Khéphren Thuram, Andrea Cambiaso

: Weston McKennie, Manuel Locatelli, Khéphren Thuram, Andrea Cambiaso Delanteros: Francisco Conceição, Kenan Yildiz, Jonathan David.

Pronóstico SI

Estamos ante un cambio de paradigma momentáneo en el Calcio. El Bolonia llega con mejor funcionamiento colectivo y mayor confianza, mientras que la Juventus depende de chispazos individuales y sufre en defensa. Sin embargo, el peso de la camiseta bianconera siempre influye. Se prevé un empate táctico donde el cansancio europeo juegue un papel crucial en la segunda mitad.

Bolonia 1-1 Juventus