Bolonia vs Juventus: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Jornada 15 de la Serie A cierra con un plato fuerte en la región de Emilia-Romaña. El Bolonia, instalado en la zona noble de la tabla, recibe a una Juventus que intenta encontrar consistencia bajo el mando de Luciano Spalletti.
Ambos equipos llegan con el desgaste y la euforia de haber ganado sus compromisos europeos a mitad de semana, pero con la urgencia de sumar en liga para no perder de vista los puestos de Champions League.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el domingo.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Bolonia vs Juventus?
- Ciudad: Bolonia, Italia
- Fecha: domingo 14 de diciembre
- Horario: 14:45 (hora de EE.UU. ET), 13:45 horas (México), 20:45 horas (España)
- Estadio: Stadio Renato Dall'Ara
¿Cómo se podrá ver el Bolonia vs Juventus en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
CBS Sports
Paramount+, Fubo
México
ESPN
Disney+
España
DAZN
DAZN
Argentina
ESPN
Disney+
Últimos cinco partidos del Bolonia
Rival
Resultado
Competición
Celta de Vigo
2-1 V
UEFA Europa League
Parma
2-1 V
Copa Italia
Cremonese
1-3 D
Serie A
RB Salzburg
4-1 V
UEFA Europa League
Udinese
3-0 V
Serie A
Últimos cinco partidos de la Juventus
Rival
Resultado
Competición
Pafos
2-0 V
UEFA Champions League
Napoli
1-2 D
Serie A
Cagliari
2-1 V
Serie A
Bodø/Glimt
3-2 V
UEFA Champions League
Fiorentina
1-1 E
Serie A
Últimas noticias del Bolonia
El equipo de Vincenzo Italiano vive un sueño del que no quiere despertar. A pesar del tropiezo reciente en casa ante el Cremonese, el Bolonia se ubica en la quinta posición con 25 puntos, superando a su rival de este fin de semana.
Vienen de una semana perfecta tras eliminar al Parma en Copa y vencer al Celta de Vigo en Europa. La profundidad de la plantilla será puesta a prueba, ya que se espera que jugadores clave como Riccardo Orsolini y Lewis Ferguson regresen al once titular tras rotar en el compromiso europeo, supliendo las bajas de Skorupski y Freuler.
Últimas noticias de la Juventus
La Juventus navega en aguas turbulentas en la Serie A, ocupando un inusual séptimo lugar con 23 puntos. La derrota ante el Napoli encendió las alarmas, aunque la victoria europea ante el Pafos sirvió de bálsamo.
El gran dolor de cabeza para Spalletti es la ausencia de Dusan Vlahovic. Sin su goleador, y con una defensa improvisada donde Teun Koopmeiners podría actuar de central ante las bajas de Gatti y la falta de ritmo de Bremer, la Juve necesita una actuación perfecta de Jonathan David o Kenan Yildiz para asaltar el Dall'Ara.
Posibles alineaciones
Bolonia
- Portero: Federico Ravaglia
- Defensas: Emil Holm, Jhon Lucumí, Torbjørn Heggem, Juan Miranda
- Centrocampistas: Nikola Moro, Lewis Ferguson
- Medios Ofensivos: Riccardo Orsolini, Jens Odgaard, Nicolò Cambiaghi
- Delantero: Santiago Castro.
Juventus
- Portero: Michele Di Gregorio
- Defensas: Pierre Kalulu, Lloyd Kelly, Teun Koopmeiners (Rol híbrido defensivo)
- Centrocampistas: Weston McKennie, Manuel Locatelli, Khéphren Thuram, Andrea Cambiaso
- Delanteros: Francisco Conceição, Kenan Yildiz, Jonathan David.
Pronóstico SI
Estamos ante un cambio de paradigma momentáneo en el Calcio. El Bolonia llega con mejor funcionamiento colectivo y mayor confianza, mientras que la Juventus depende de chispazos individuales y sufre en defensa. Sin embargo, el peso de la camiseta bianconera siempre influye. Se prevé un empate táctico donde el cansancio europeo juegue un papel crucial en la segunda mitad.
Bolonia 1-1 Juventus
Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.