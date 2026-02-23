Bomba en la MLS: Orlando City negocia el fichaje de Antoine Griezmann desde el Atlético de Madrid

El contrato de Antoine Griezmann con el Atlético de Madrid se extiende hasta junio de 2027; sin embargo, diversos clubes alrededor del mundo han comenzado a sondear al delantero francés con la intención de convencerlo de cambiar de aires este mismo verano.

En semanas recientes trascendió la posibilidad de que el histórico referente colchonero pudiera arribar a Rayados de Monterrey en la Liga MX, aunque la propia directiva regiomontana se encargó de desmentir esa versión.

Ahora, un reporte reciente señala que el Orlando City de la MLS estaría seriamente interesado en hacerse con los servicios del atacante de 34 años e incluso ya habría iniciado contactos formales para intentar concretar su fichaje.

De acuerdo con información del periodista Tom Bogert, de The Athletic, la directiva de Los Leones ya se encontraría en pláticas para fichar al jugador del Atlético de Madrid. El director deportivo del club, Ricardo Moreira, habría realizado varios viajes a España para trabajar en el acuerdo.

💣🇫🇷🟣 BREAKING: Orlando City is in talks to sign Antoine Griezmann from Atletico Madrid, sources tell @PaulTenorio, @MarioCortegana and me.



Orlando has an open DP spot. Griezmann a top option they are chasing. https://t.co/65dZaF63Tb — Tom Bogert (@tombogert) February 23, 2026

Sin embargo, hasta el momento el Orlando City todavía no cierra la operación por Griezmann y la directiva analiza la llegada de otras figuras, según el reporte de The Athletic.

Orlando sería uno de los cuatro clubes de la MLS que han manifestado interés en fichar a Griezmann; no obstante, el conjunto de Florida posee sus derechos de descubrimiento en la liga, lo que le otorga prioridad y la primera opción para negociar su contratación.

Griezmann no sería la primera gran estrella en vestir la camiseta del Orlando City. Los Leones ya contaron con la presencia de Ricardo Kaká entre 2015 y 2017, quien se convirtió en el principal referente del club en sus primeros años en la MLS.

Asimismo, el equipo tuvo en sus filas al portugués Nani, recordado por sus destacadas etapas con el Manchester United. Aunque su impacto mediático no fue comparable al de Kaká, dejó actuaciones importantes durante su paso por la franquicia de Florida.

A pesar de sus 34 años, el delantero francés se mantiene como una pieza habitual en el esquema del Atlético de Madrid. En la presente temporada, Griezmann registra 12 goles y dos asistencias en 35 partidos disputados en todas las competiciones, entre LaLiga, UEFA Champions League, Copa del Rey y Supercopa de España.