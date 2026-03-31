Bosnia Herzegovina vs Italia: previa, predicciones y alineaciones

Se viene un partido cargado de drama. Bosnia Herzegovina e Italia definen mano a mano quién de los dos vuelve a disputar un Mundial después de 12 años. Aquí no hay revancha.

Para un gigante del fútbol como la Azzurra , cuatro veces campeón del mundo, la presión es enorme. Volver a quedar afuera de la máxima cita sería poco menos que una tragedia para el país. Bosnia tampoco juega una Copa desde Brasil 2014 y sus aspiraciones no son menos ambiciosas.

Italia viene de dejar en el camino a una Irlanda del Norte que dio pelea en Bérgamo. Los bosnios dieron el golpe en Galés y ahora van por un nuevo batacazo. La tensión estará en su máximo.

A continuación, todo lo necesario para vivir y sentir este partidazo.

Pronóstico SI Fútbol

Se espera un partido mucho más cerrado de lo que marcan los nombres. En este tipo de definiciones, el contexto suele pesar tanto como el juego, y Bosnia ya demostró que sabe moverse bien en ese terreno incómodo, con un planteo ordenado y apostando a no conceder espacios.

Italia deberá asumir el protagonismo y en el intento no deberá perder el equilibrio. Cuenta con más variantes individuales, pero aun así, no será un trámite sencillo. En este tipo de cruces el margen de error es mínimo y cualquier detalle puede inclinar la balanza.

Todo apunta a un desarrollo largo, cargadísimo de tensión. No sería extraño que el partido se extienda más allá de los 90 minutos, aunque si logra imponer su jerarquía en los momentos clave, Italia debería terminar sacando ventaja y quedarse con la clasificación.

Pronóstico: Bosnia 0-1 Italia

¿A qué hora se juega el Bosnia Herzegovina vs Italia?

Ciudad : Zenica, Bosnia Herzegovina

: Zenica, Bosnia Herzegovina Estadio : Stadion Bilino Polje

: Stadion Bilino Polje Fecha : martes 31 de marzo

: martes 31 de marzo Hora : 14:45 EE.UU (Este), 12:45 MEX, 20:45 ESP

: 14:45 EE.UU (Este), 12:45 MEX, 20:45 ESP Árbitro: Clément Turpin (Francia)

Historial de enfrentamientos directos entre Bosnia Herzegovina e Italia (últimos 5 partidos)

Bosnia Herzegovina: 0

0 Empate: 1

1 Italia: 4

Último partido entre ambos: 09/06/2024 - Italia 1-0 Bosnia Herzegovina- Amistoso Internacional

FBL-EURO-2024-FRIENDLY-ITA-BIH | ISABELLA BONOTTO/GettyImages

Últimos 5 partidos

Bosnia Herzegovina Italia Gales 1(2)-(4)1 Bosnia Herzegovina 26/03/26 Italia 2-0 Irlanda del Norte 26/03/26 Austria 1-1 Bosnia Herzegovina 18/11/25 Italia 1-4 Noruega 16/11/25 Bosnia Herzegovina 3-1 Rumania 15/11/25 Moldavia 0-2 Italia 13/11/25 Malta 1-4 Bosnia Herzegovina 12/10/25 Italia 3-0 Israel 14/10/25 Chipre 2-2 Bosnia Herzegovina 09/10/25 Estonia 1-3 Italia 11/10/25

¿Cómo ver Bosnia Herzegovina vs Italia por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Fox Sports 1, fuboTV, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App, FOX One México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España -

Últimas noticias de Bosnia Herzegovina

En Bosnia todavía se habla del gesto de los jugadores italianos celebrando la clasificación de los Dragones, insinuando que es un rival más accesible que los galeses. Miralem Pjanic, ex Barcelona, adivirtió: “No será agradable para ellos estar allí, créeme. Durante noventa minutos, o quizá más, no será simplemente un partido de fútbol: será una batalla deportiva”.

A esto se sumó un episodio que elevó aún más la temperatura. La Federación bosnia denunció la presencia de un supuesto espía italiano durante uno de los entrenamientos del equipo. El incidente ocurrió en Butmir, cuando una persona continuó grabando tras el cierre del acceso a la prensa. La seguridad intervino y el hecho derivó en una queja formal, en la previa de un partido ya de por sí decisivo.

En lo estrictamente futbolístico, el equipo de Sergej Barbarez no presentaría grandes cambios. Edin Dzeko, a sus 40 años, seguirá siendo la referencia ofensiva acompañado por Ermedin Demirovic. En defensa, aparecen nombres con experiencia en la Serie A como Sead Kolasinac y Tarik Muharemovic. La baja más importante es la de Dennis Hadzikadunic, mientras que el joven Kerim Alajbegovic podría meterse en el equipo.

Wales v Bosnia and Herzegovina - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO Play-off | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Posible alineación de Bosnia Herzegovina (4-4-2): Vasilj; Dedic, Muharemovic, Katic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Sunjic, Alajbegovic; Demirovic, Dzeko.

Últimas noticias de Italia

Italia afronta este partido con la presión al límite, algo que el propio Gennaro Gattuso dejó en claro en la previa. “Juegas al fútbol para momentos como estos, para noches como estas. Si no sientes esa emoción en estas circunstancias, tienes que parar”, expresó el entrenador.

En cuanto al equipo, todo indica que el DT mantendría la base que viene de superar a Irlanda del Norte, aunque podría haber un cambio en ataque. Mateo Retegui no terminó de convencer y el joven Francesco Pio Esposito aparece como una alternativa concreta, respaldado por su buen momento reciente. Junto a él, Moise Kean completa la competencia por un lugar en el frente ofensivo, mientras que Gianluca Scamacca sigue con molestias y está mas afuera que adentro.

Alessandro Bastoni, Gianluca Mancini y Riccardo Calafiori lograron recuperarse de sus molestias y estarán disponibles, no así Giovanni Di Lorenzo y Federico Chiesa, descartados por lesión.

Italy v Norway - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Image Photo Agency/GettyImages

Posible alineación de Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui.

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