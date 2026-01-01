Bournemouth vs Arsenal: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Arsenal de Mikel Arteta busca seguir blindando el liderato como visitante ante un equipo que está en la posición 15 y lleva 10 partidos sin ganar como el Bournemouth.
El líder absoluto de la competencia debe ganar para no tener que especular con lo que haga el Manchester City, quien es su más inmediato perseguidor en su partido ante nada más y nada menos que el Chelsea, donde existe la posibilidad que los dirigidos por Guardiola dejen puntos y así los Gunners estiren su diferencia con los Citizens.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Bournemouth vs Arsenal?
- Ciudad: Bournemouth, Inglaterra
- Fecha: sábado 3 de enero
- Horario: 12:30 (hora de EE.UU. ET), 11:30 horas (México), 18.30 horas (España)
- Estadio: Vitality Stadium
¿Cómo se podrá ver el Bournemouth vs Arsenal en TV y streaming online?
País
TV
Streaming
EEUU
Telemundo, Universo
NBCSN, Peacock
México
-
Fox One
España
DAZN
DAZN
Últimos cinco partidos del Bournemouth
Rival
Resultado
Competición
Chelsea
2-2 E
Premier League
Brentford
4-1 D
Premier League
Manchester United
4-4 E
Premier League
Chelsea
0-0 E
Premier League
Sunderland
3-2 D
Premier League
Últimos cinco partidos del Arsenal
Rival
Resultado
Competición
Aston Villa
4-1 V
Premier League
Brighton
2-1 V
Premier League
Crystal Palace
1-1 E (8-7 V)
EFL Cup cuartos de final
Everton
1-0 V
Premier League
Brujas
3-0 V
Champions League
Últimas noticias del Bournemouth
La situación en la costa sur es preocupante. Tras un octubre de ensueño, los Cherries se han desinflado dramáticamente, acumulando nueve partidos sin ganar. Su última presentación fue desastrosa: una goleada 4-1 en contra ante el Brentford, donde Antoine Semenyo anotó el gol del honor.
Últimas noticias del Arsenal
El conjunto de Mikel Arteta llega en un momento de forma envidiable, liderando la tabla con 45 puntos. En la Premier League, los 'Gunners' han mostrado una solidez defensiva notable, encajando solo 12 goles en 19 partidos.
Vienen de una victoria contundente por 4-1 ante el Aston Villa como local. A pesar de la carga de partidos, el Arsenal sabe que no puede ceder puntos en casa con el Manchester City acechando a solo dos unidades.
Posibles alineaciones
Bournemouth
- Portero: Djordje Petrović
- Defensas: Arnau Martínez (o J. Jimenez), Bafodé Diakité, Marcos Senesi, Adrien Truffert
- Centrocampistas: Alex Scott, Lewis Cook
- Medios Ofensivos: David Brooks, Justin Kluivert, Antoine Semenyo
- Delantero: Evanilson.
Arsenal
- Portero: David Raya
- Defensas: Jurrien Timber, William Saliba, Piero Hincapié, Riccardo Calafiori
- Centrocampistas: Declan Rice, Martín Zubimendi, Martin Ødegaard
- Delanteros: Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Leandro Trossard.
Pronóstico SI
El Arsenal es una fortaleza absoluta y tiene la confianza por las nubes. Además, su defensa es la mejor del campeonato.
Bournemouth 0 - Arsenal 2
