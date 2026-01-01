Bournemouth vs Arsenal: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Arsenal de Mikel Arteta busca seguir blindando el liderato como visitante ante un equipo que está en la posición 15 y lleva 10 partidos sin ganar como el Bournemouth.

El líder absoluto de la competencia debe ganar para no tener que especular con lo que haga el Manchester City, quien es su más inmediato perseguidor en su partido ante nada más y nada menos que el Chelsea, donde existe la posibilidad que los dirigidos por Guardiola dejen puntos y así los Gunners estiren su diferencia con los Citizens.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Bournemouth vs Arsenal?

Ciudad : Bournemouth, Inglaterra

: Bournemouth, Inglaterra Fecha : sábado 3 de enero

: sábado 3 de enero Horario : 12:30 (hora de EE.UU. ET), 11:30 horas (México), 18.30 horas (España)

: 12:30 (hora de EE.UU. ET), 11:30 horas (México), 18.30 horas (España) Estadio: Vitality Stadium

Bournemouth v Chelsea - Premier League | Chris Lee - Chelsea FC/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Bournemouth vs Arsenal en TV y streaming online?

País TV Streaming EEUU Telemundo, Universo NBCSN, Peacock México - Fox One España DAZN DAZN

Últimos cinco partidos del Bournemouth

Rival Resultado Competición Chelsea 2-2 E Premier League Brentford 4-1 D Premier League Manchester United 4-4 E Premier League Chelsea 0-0 E Premier League Sunderland 3-2 D Premier League

Últimos cinco partidos del Arsenal

Rival Resultado Competición Aston Villa 4-1 V Premier League Brighton 2-1 V Premier League Crystal Palace 1-1 E (8-7 V) EFL Cup cuartos de final Everton 1-0 V Premier League Brujas 3-0 V Champions League

Últimas noticias del Bournemouth

Chelsea v Bournemouth - Premier League | Robin Jones - AFC Bournemouth/GettyImages

La situación en la costa sur es preocupante. Tras un octubre de ensueño, los Cherries se han desinflado dramáticamente, acumulando nueve partidos sin ganar. Su última presentación fue desastrosa: una goleada 4-1 en contra ante el Brentford, donde Antoine Semenyo anotó el gol del honor.

Últimas noticias del Arsenal

Arsenal v Aston Villa - Premier League | David Price/GettyImages

El conjunto de Mikel Arteta llega en un momento de forma envidiable, liderando la tabla con 45 puntos. En la Premier League, los 'Gunners' han mostrado una solidez defensiva notable, encajando solo 12 goles en 19 partidos.

Vienen de una victoria contundente por 4-1 ante el Aston Villa como local. A pesar de la carga de partidos, el Arsenal sabe que no puede ceder puntos en casa con el Manchester City acechando a solo dos unidades.

Posibles alineaciones

Bournemouth

Portero : Djordje Petrović

: Djordje Petrović Defensas : Arnau Martínez (o J. Jimenez), Bafodé Diakité, Marcos Senesi, Adrien Truffert

: Arnau Martínez (o J. Jimenez), Bafodé Diakité, Marcos Senesi, Adrien Truffert Centrocampistas : Alex Scott, Lewis Cook

: Alex Scott, Lewis Cook Medios Ofensivos : David Brooks, Justin Kluivert, Antoine Semenyo

: David Brooks, Justin Kluivert, Antoine Semenyo Delantero: Evanilson.

Arsenal

Portero : David Raya

: David Raya Defensas : Jurrien Timber, William Saliba, Piero Hincapié, Riccardo Calafiori

: Jurrien Timber, William Saliba, Piero Hincapié, Riccardo Calafiori Centrocampistas : Declan Rice, Martín Zubimendi, Martin Ødegaard

: Declan Rice, Martín Zubimendi, Martin Ødegaard Delanteros: Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Leandro Trossard.

Pronóstico SI

El Arsenal es una fortaleza absoluta y tiene la confianza por las nubes. Además, su defensa es la mejor del campeonato.

Bournemouth 0 - Arsenal 2

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE