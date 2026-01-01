Sports Illustrated Fútbol

Bournemouth vs Arsenal: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El líder de la Premier League visita a uno de los equipos que está en la zona baja de la tabla para sumar de a tres y seguir mirando a todos desde lo más alto
Gonzalo Orellano|
Arsenal v Aston Villa - Premier League
Arsenal v Aston Villa - Premier League | David Price/GettyImages

El Arsenal de Mikel Arteta busca seguir blindando el liderato como visitante ante un equipo que está en la posición 15 y lleva 10 partidos sin ganar como el Bournemouth.

El líder absoluto de la competencia debe ganar para no tener que especular con lo que haga el Manchester City, quien es su más inmediato perseguidor en su partido ante nada más y nada menos que el Chelsea, donde existe la posibilidad que los dirigidos por Guardiola dejen puntos y así los Gunners estiren su diferencia con los Citizens.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Bournemouth vs Arsenal?

  • Ciudad: Bournemouth, Inglaterra
  • Fecha: sábado 3 de enero
  • Horario: 12:30 (hora de EE.UU. ET), 11:30 horas (México), 18.30 horas (España)
  • Estadio: Vitality Stadium
Bournemouth v Chelsea - Premier League
Bournemouth v Chelsea - Premier League | Chris Lee - Chelsea FC/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Bournemouth vs Arsenal en TV y streaming online?

País

TV

Streaming

EEUU

Telemundo, Universo

NBCSN, Peacock

México

-

Fox One

España

DAZN

DAZN

Últimos cinco partidos del Bournemouth

Rival

Resultado

Competición

Chelsea

2-2 E

Premier League

Brentford

4-1 D

Premier League

Manchester United

4-4 E

Premier League

Chelsea

0-0 E

Premier League

Sunderland

3-2 D

Premier League

Últimos cinco partidos del Arsenal

Rival

Resultado

Competición

Aston Villa

4-1 V

Premier League

Brighton

2-1 V

Premier League

Crystal Palace

1-1 E (8-7 V)

EFL Cup cuartos de final

Everton

1-0 V

Premier League

Brujas

3-0 V

Champions League

Últimas noticias del Bournemouth

Antoine Semenyo
Chelsea v Bournemouth - Premier League | Robin Jones - AFC Bournemouth/GettyImages

La situación en la costa sur es preocupante. Tras un octubre de ensueño, los Cherries se han desinflado dramáticamente, acumulando nueve partidos sin ganar. Su última presentación fue desastrosa: una goleada 4-1 en contra ante el Brentford, donde Antoine Semenyo anotó el gol del honor.

Últimas noticias del Arsenal

William Saliba, Martin Odegaard
Arsenal v Aston Villa - Premier League | David Price/GettyImages

El conjunto de Mikel Arteta llega en un momento de forma envidiable, liderando la tabla con 45 puntos. En la Premier League, los 'Gunners' han mostrado una solidez defensiva notable, encajando solo 12 goles en 19 partidos.

Vienen de una victoria contundente por 4-1 ante el Aston Villa como local. A pesar de la carga de partidos, el Arsenal sabe que no puede ceder puntos en casa con el Manchester City acechando a solo dos unidades.

Posibles alineaciones

Bournemouth

  • Portero: Djordje Petrović
  • Defensas: Arnau Martínez (o J. Jimenez), Bafodé Diakité, Marcos Senesi, Adrien Truffert
  • Centrocampistas: Alex Scott, Lewis Cook
  • Medios Ofensivos: David Brooks, Justin Kluivert, Antoine Semenyo
  • Delantero: Evanilson.

Arsenal

  • Portero: David Raya
  • Defensas: Jurrien Timber, William Saliba, Piero Hincapié, Riccardo Calafiori
  • Centrocampistas: Declan Rice, Martín Zubimendi, Martin Ødegaard
  • Delanteros: Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Leandro Trossard.

Pronóstico SI

El Arsenal es una fortaleza absoluta y tiene la confianza por las nubes. Además, su defensa es la mejor del campeonato.

Bournemouth 0 - Arsenal 2

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE

Published | Modified
Gonzalo Orellano
GONZALO ORELLANO

Argentino, pero acomoda sus horarios para ver a la Casablanca del fútbol en el televisor.

Home/Futbol