Bournemouth vs Chelsea: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Los de Enzo Maresca recibieron un duro golpe este miércoles y buscarán levantar cabeza el próximo sábado.
Bruno Pernigotti|
Leeds United v Chelsea - Premier League
Leeds United v Chelsea - Premier League | Alex Livesey - Danehouse/GettyImages

El Chelsea viene de perder de manera inesperada con el Leeds y cedió terreno en la lucha por los puestos de privilegio en la Premier League, mientras que los dirigidos por Andoni Iraola están de la mitad de la tabla para abajo y necesitan levantar urgente para no comprometerse.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Bournemouth vs Chelsea?

Ciudad: Bournemouth, Inglaterra

Fecha: sábado 6 de diciembre

Horario: 10:00 (costa este de EE.UU.), 09:00 (México), 16:00 (España)

Estadio: Vitality Stadium

AFC Bournemouth v Everton FC - Premier League
AFC Bournemouth v Everton FC - Premier League | Richard Heathcote/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Bournemouth vs Chelsea en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

A confirmar

Peacock

México

A confirmar

A confirmar

España

DAZN

DAZN

Últimos cinco partidos del Bournemouth

Rival

Resultado

Competición

Everton

1-0 D

Premier League

Sunderland

3-2 D

Premier League

West Ham

2-2 E

Premier League

Aston Villa

4-0 D

Premier League

Manchester City

3-1 D

Premier League

Últimos cinco partidos del Chelsea

Rival

Resultado

Competición

Leeds

3-1 D

Premier League

Arsenal

1-1 E

Premier League

FC Barcelona

3-0 V

UEFA Champions League

Burnley

2-0 V

Premier League

Wolves

3-0 V

Premier League

Últimas noticias del Bournemouth

Marcos Senesi
Bournemouth v Real Sociedad - Pre-Season Friendly | Michael Steele/GettyImages

Tras ser una de las sorpresas de la temporada pasada y tener un buen arranque, los de Andoni Iraola se pincharon y cayeron al décimo cuarto puesto de la tabla de la Premier League. Están todos muy apretados, por lo que tienen margen para resurgir y no comprometerse con la lucha en la zona baja.

Últimas noticias del Chelsea

Enzo Maresca
Leeds United v Chelsea - Premier League | Alex Livesey - Danehouse/GettyImages

Cayeron al cuarto puesto de la Premier League al perder 3-1 frente al Leeds en Elland Road y necesitan volver a ganar para no perderle pisada a la cima del campeonato, además de la necesidad de permanecer en zona de UEFA Champions League de cara a la próxima campaña.

Posibles alineaciones

Bournemouth

Portero: Djordje Petrovic

Defensas: Adrien Truffert, Marcos Senesi, Veljko Milosavljević, Álex Jiménez

Mediocampistas: Alex Scott, Tyler Adams

Volantes ofensivos: Antoine Semenyo, Justin Kluivert, Amine Adli

Delantero: Eli Kroupi.

Chelsea

Portero: Robert Sanchez

Defensas: Marc Cucurella, Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah

Mediocampistas: Andrey Santos, Enzo Fernández

Volantes ofensivos: Jamie Bynoe-Gittens, João Pedro, Estêvão

Delantero: Liam Delap.

Pronóstico SI

El Chelsea se recuperará contra un rival que está en caída libre, ganando gracias a su explosivo ataque y necesidad de resurgir.

Bournemouth 0-2 Chelsea

