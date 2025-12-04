Bournemouth vs Chelsea: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Chelsea viene de perder de manera inesperada con el Leeds y cedió terreno en la lucha por los puestos de privilegio en la Premier League, mientras que los dirigidos por Andoni Iraola están de la mitad de la tabla para abajo y necesitan levantar urgente para no comprometerse.
A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Bournemouth vs Chelsea?
Ciudad: Bournemouth, Inglaterra
Fecha: sábado 6 de diciembre
Horario: 10:00 (costa este de EE.UU.), 09:00 (México), 16:00 (España)
Estadio: Vitality Stadium
¿Cómo se podrá ver el Bournemouth vs Chelsea en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
A confirmar
Peacock
México
A confirmar
A confirmar
España
DAZN
DAZN
Últimos cinco partidos del Bournemouth
Rival
Resultado
Competición
Everton
1-0 D
Premier League
Sunderland
3-2 D
Premier League
West Ham
2-2 E
Premier League
Aston Villa
4-0 D
Premier League
Manchester City
3-1 D
Premier League
Últimos cinco partidos del Chelsea
Rival
Resultado
Competición
Leeds
3-1 D
Premier League
Arsenal
1-1 E
Premier League
FC Barcelona
3-0 V
UEFA Champions League
Burnley
2-0 V
Premier League
Wolves
3-0 V
Premier League
Últimas noticias del Bournemouth
Tras ser una de las sorpresas de la temporada pasada y tener un buen arranque, los de Andoni Iraola se pincharon y cayeron al décimo cuarto puesto de la tabla de la Premier League. Están todos muy apretados, por lo que tienen margen para resurgir y no comprometerse con la lucha en la zona baja.
Últimas noticias del Chelsea
Cayeron al cuarto puesto de la Premier League al perder 3-1 frente al Leeds en Elland Road y necesitan volver a ganar para no perderle pisada a la cima del campeonato, además de la necesidad de permanecer en zona de UEFA Champions League de cara a la próxima campaña.
Posibles alineaciones
Bournemouth
Portero: Djordje Petrovic
Defensas: Adrien Truffert, Marcos Senesi, Veljko Milosavljević, Álex Jiménez
Mediocampistas: Alex Scott, Tyler Adams
Volantes ofensivos: Antoine Semenyo, Justin Kluivert, Amine Adli
Delantero: Eli Kroupi.
Chelsea
Portero: Robert Sanchez
Defensas: Marc Cucurella, Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah
Mediocampistas: Andrey Santos, Enzo Fernández
Volantes ofensivos: Jamie Bynoe-Gittens, João Pedro, Estêvão
Delantero: Liam Delap.
Pronóstico SI
El Chelsea se recuperará contra un rival que está en caída libre, ganando gracias a su explosivo ataque y necesidad de resurgir.
Bournemouth 0-2 Chelsea
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo