Bournemouth vs Chelsea: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Chelsea viene de perder de manera inesperada con el Leeds y cedió terreno en la lucha por los puestos de privilegio en la Premier League, mientras que los dirigidos por Andoni Iraola están de la mitad de la tabla para abajo y necesitan levantar urgente para no comprometerse.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Bournemouth vs Chelsea?

Ciudad: Bournemouth, Inglaterra

Fecha: sábado 6 de diciembre

Horario: 10:00 (costa este de EE.UU.), 09:00 (México), 16:00 (España)

Estadio: Vitality Stadium

¿Cómo se podrá ver el Bournemouth vs Chelsea en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos A confirmar Peacock México A confirmar A confirmar España DAZN DAZN

Últimos cinco partidos del Bournemouth

Rival Resultado Competición Everton 1-0 D Premier League Sunderland 3-2 D Premier League West Ham 2-2 E Premier League Aston Villa 4-0 D Premier League Manchester City 3-1 D Premier League

Últimos cinco partidos del Chelsea

Rival Resultado Competición Leeds 3-1 D Premier League Arsenal 1-1 E Premier League FC Barcelona 3-0 V UEFA Champions League Burnley 2-0 V Premier League Wolves 3-0 V Premier League

Últimas noticias del Bournemouth

Tras ser una de las sorpresas de la temporada pasada y tener un buen arranque, los de Andoni Iraola se pincharon y cayeron al décimo cuarto puesto de la tabla de la Premier League. Están todos muy apretados, por lo que tienen margen para resurgir y no comprometerse con la lucha en la zona baja.

Últimas noticias del Chelsea

Cayeron al cuarto puesto de la Premier League al perder 3-1 frente al Leeds en Elland Road y necesitan volver a ganar para no perderle pisada a la cima del campeonato, además de la necesidad de permanecer en zona de UEFA Champions League de cara a la próxima campaña.

Posibles alineaciones

Bournemouth

Portero: Djordje Petrovic

Defensas: Adrien Truffert, Marcos Senesi, Veljko Milosavljević, Álex Jiménez

Mediocampistas: Alex Scott, Tyler Adams

Volantes ofensivos: Antoine Semenyo, Justin Kluivert, Amine Adli



Delantero: Eli Kroupi.

Chelsea

Portero: Robert Sanchez

Defensas: Marc Cucurella, Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah

Mediocampistas: Andrey Santos, Enzo Fernández

Volantes ofensivos: Jamie Bynoe-Gittens, João Pedro, Estêvão

Delantero: Liam Delap.

Pronóstico SI

El Chelsea se recuperará contra un rival que está en caída libre, ganando gracias a su explosivo ataque y necesidad de resurgir.

Bournemouth 0-2 Chelsea

