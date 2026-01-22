Bournemouth vs Liverpool: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La acción de la Premier League continúa este sábado con un duelo crucial en la costa sur. El Liverpool, vigente campeón pero actualmente cuarto en la tabla, visita al Bournemouth en el Vitality Stadium.

El equipo de Arne Slot llega con la urgencia de romper una racha de cuatro empates consecutivos en liga que ha puesto en peligro su clasificación a Champions. Por su parte, los de Andoni Iraola, ubicados en la posición 15, buscan recuperar la memoria tras una temporada de altibajos y la reciente salida de su figura Antoine Semenyo al Manchester City.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.

Olympique de Marseille v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | Liverpool FC/GettyImages

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Bournemouth vs Liverpool?

Ciudad : Bournemouth, Inglaterra

: Bournemouth, Inglaterra Fecha : sábado 24 de enero de 2026

: sábado 24 de enero de 2026 Horario : 12:30 (hora de EE.UU. ET), 11:30 horas (México), 18:30 horas (España)

: 12:30 (hora de EE.UU. ET), 11:30 horas (México), 18:30 horas (España) Estadio: Vitality Stadium

¿Cómo se podrá ver el Bournemouth vs Liverpool en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos Telemundo, Universo USA Network, SiriusXM México - FOX One España DAZN DAZN, Movistar+

Últimos cinco partidos del Bournemouth

Bournemouth Liverpool Brighton 1-1 Bournemouth

19/1/2026 Olympique de Marsella 0-3 Liverpool

21/1/2026 Newcastle 3 (7-6) 3 Bournemouth

10/1/2026 Liverpool 1-1 Burnley

17/1/2026 Bournemouth 3-2 Tottenham

7/1/2026 Liverpool 4-1 Barnsley

12/1/2026 Bournemouth 2-3 Arsenal

3/1/2026 Arsenal 0-0 Liverpool

8/1/2026 Chelsea 2-2 Bournemouth

30/12/2025 Fulham 2-2 Liverpool

4/1/2026

Últimas noticias del Bournemouth

El equipo de Andoni Iraola atraviesa una transición complicada. Aunque vencieron al Tottenham a principios de mes, esa fue su única victoria en los últimos 15 partidos. La baja de Antoine Semenyo, quien se marchó al Manchester City tras marcar el gol del triunfo ante los Spurs, deja un hueco enorme en el ataque.

Ubicados en el puesto 15 con 27 puntos, los Cherries dependen ahora totalmente de Evanilson para el gol. En el último partido empataron 1-1 ante Brighton, mostrando carácter pero falta de definición. Iraola apuesta por la juventud de Eli Junior Kroupi y la creatividad de Marcus Tavernier para intentar sorprender al campeón.

FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-TOTTENHAM | GLYN KIRK/GettyImages

Últimas noticias del Liverpool

El Liverpool de Arne Slot vive una paradoja: brilla en Europa (vienen de golear 3-0 al Marsella) pero se atasca en la Premier (cuatro empates al hilo). Situados en el cuarto lugar con 36 puntos, tienen al Manchester United respirándoles en la nuca a solo un punto.

La gran noticia es el regreso del "Rey Egipcio": Mohamed Salah vuelve al once titular para formar un tridente de miedo junto a Florian Wirtz y Hugo Ekitike. En defensa, Slot sorprende alineando a Jeremie Frimpong y Milos Kerkez como laterales ofensivos, buscando desbordar a un Bournemouth que suele conceder goles (promedio de 1.86 en contra por partido).

Liverpool v Bournemouth - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Posibles alineaciones

Bournemouth (4-2-3-1)

Portero : Djordje Petrović

: Djordje Petrović Defensas : Alex Jiménez, James Hill, Marcos Senesi, Adrien Truffert

: Alex Jiménez, James Hill, Marcos Senesi, Adrien Truffert Pivotes : Lewis Cook, Alex Scott

: Lewis Cook, Alex Scott Mediapuntas : Amine Adli, Marcus Tavernier, Eli Junior Kroupi

: Amine Adli, Marcus Tavernier, Eli Junior Kroupi Delantero: Evanilson.

Liverpool (4-3-3)

Portero : Alisson Becker

: Alisson Becker Defensas : Jeremie Frimpong, Joe Gomez, Virgil van Dijk, Milos Kerkez

: Jeremie Frimpong, Joe Gomez, Virgil van Dijk, Milos Kerkez Centrocampistas : Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister

: Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister Delanteros: Mohamed Salah, Hugo Ekitike, Florian Wirtz.

Pronóstico SI

El Bournemouth compite, pero la pérdida de Semenyo resta mucha pegada. El Liverpool llega motivado por su victoria en Champions y con Salah de vuelta para solucionar la falta de gol en liga. Los 'Reds' promedian 1.5 goles por partido y enfrentan a una defensa permisiva. Se espera que la calidad individual de los visitantes rompa la racha de empates.

Bournemouth 1-3 Liverpool

