Bournemouth vs Liverpool: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La acción de la Premier League continúa este sábado con un duelo crucial en la costa sur. El Liverpool, vigente campeón pero actualmente cuarto en la tabla, visita al Bournemouth en el Vitality Stadium.
El equipo de Arne Slot llega con la urgencia de romper una racha de cuatro empates consecutivos en liga que ha puesto en peligro su clasificación a Champions. Por su parte, los de Andoni Iraola, ubicados en la posición 15, buscan recuperar la memoria tras una temporada de altibajos y la reciente salida de su figura Antoine Semenyo al Manchester City.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Bournemouth vs Liverpool?
- Ciudad: Bournemouth, Inglaterra
- Fecha: sábado 24 de enero de 2026
- Horario: 12:30 (hora de EE.UU. ET), 11:30 horas (México), 18:30 horas (España)
- Estadio: Vitality Stadium
¿Cómo se podrá ver el Bournemouth vs Liverpool en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
Telemundo, Universo
USA Network, SiriusXM
México
-
FOX One
España
DAZN
DAZN, Movistar+
Últimos cinco partidos del Bournemouth
Bournemouth
Liverpool
Brighton 1-1 Bournemouth
Olympique de Marsella 0-3 Liverpool
Newcastle 3 (7-6) 3 Bournemouth
Liverpool 1-1 Burnley
Bournemouth 3-2 Tottenham
Liverpool 4-1 Barnsley
Bournemouth 2-3 Arsenal
Arsenal 0-0 Liverpool
Chelsea 2-2 Bournemouth
Fulham 2-2 Liverpool
Últimas noticias del Bournemouth
El equipo de Andoni Iraola atraviesa una transición complicada. Aunque vencieron al Tottenham a principios de mes, esa fue su única victoria en los últimos 15 partidos. La baja de Antoine Semenyo, quien se marchó al Manchester City tras marcar el gol del triunfo ante los Spurs, deja un hueco enorme en el ataque.
Ubicados en el puesto 15 con 27 puntos, los Cherries dependen ahora totalmente de Evanilson para el gol. En el último partido empataron 1-1 ante Brighton, mostrando carácter pero falta de definición. Iraola apuesta por la juventud de Eli Junior Kroupi y la creatividad de Marcus Tavernier para intentar sorprender al campeón.
Últimas noticias del Liverpool
El Liverpool de Arne Slot vive una paradoja: brilla en Europa (vienen de golear 3-0 al Marsella) pero se atasca en la Premier (cuatro empates al hilo). Situados en el cuarto lugar con 36 puntos, tienen al Manchester United respirándoles en la nuca a solo un punto.
La gran noticia es el regreso del "Rey Egipcio": Mohamed Salah vuelve al once titular para formar un tridente de miedo junto a Florian Wirtz y Hugo Ekitike. En defensa, Slot sorprende alineando a Jeremie Frimpong y Milos Kerkez como laterales ofensivos, buscando desbordar a un Bournemouth que suele conceder goles (promedio de 1.86 en contra por partido).
Posibles alineaciones
Bournemouth (4-2-3-1)
- Portero: Djordje Petrović
- Defensas: Alex Jiménez, James Hill, Marcos Senesi, Adrien Truffert
- Pivotes: Lewis Cook, Alex Scott
- Mediapuntas: Amine Adli, Marcus Tavernier, Eli Junior Kroupi
- Delantero: Evanilson.
Liverpool (4-3-3)
- Portero: Alisson Becker
- Defensas: Jeremie Frimpong, Joe Gomez, Virgil van Dijk, Milos Kerkez
- Centrocampistas: Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister
- Delanteros: Mohamed Salah, Hugo Ekitike, Florian Wirtz.
Pronóstico SI
El Bournemouth compite, pero la pérdida de Semenyo resta mucha pegada. El Liverpool llega motivado por su victoria en Champions y con Salah de vuelta para solucionar la falta de gol en liga. Los 'Reds' promedian 1.5 goles por partido y enfrentan a una defensa permisiva. Se espera que la calidad individual de los visitantes rompa la racha de empates.
Bournemouth 1-3 Liverpool
MÁS NOTICIAS SOBRE EL LIVERPOOL
Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.