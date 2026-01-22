Sports Illustrated Fútbol

Bournemouth vs Liverpool: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Los 'Reds' visitan el Vitality con el regreso de Salah para enfrentar a unos 'Cherries' sin Semenyo.
La acción de la Premier League continúa este sábado con un duelo crucial en la costa sur. El Liverpool, vigente campeón pero actualmente cuarto en la tabla, visita al Bournemouth en el Vitality Stadium.

El equipo de Arne Slot llega con la urgencia de romper una racha de cuatro empates consecutivos en liga que ha puesto en peligro su clasificación a Champions. Por su parte, los de Andoni Iraola, ubicados en la posición 15, buscan recuperar la memoria tras una temporada de altibajos y la reciente salida de su figura Antoine Semenyo al Manchester City.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Bournemouth vs Liverpool?

  • Ciudad: Bournemouth, Inglaterra
  • Fecha: sábado 24 de enero de 2026
  • Horario: 12:30 (hora de EE.UU. ET), 11:30 horas (México), 18:30 horas (España)
  • Estadio: Vitality Stadium

¿Cómo se podrá ver el Bournemouth vs Liverpool en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

Telemundo, Universo

USA Network, SiriusXM

México

-

FOX One

España

DAZN

DAZN, Movistar+

Últimos cinco partidos del Bournemouth

Bournemouth

Liverpool

Brighton 1-1 Bournemouth
19/1/2026

Olympique de Marsella 0-3 Liverpool
21/1/2026

Newcastle 3 (7-6) 3 Bournemouth
10/1/2026

Liverpool 1-1 Burnley
17/1/2026

Bournemouth 3-2 Tottenham
7/1/2026

Liverpool 4-1 Barnsley
12/1/2026

Bournemouth 2-3 Arsenal
3/1/2026

Arsenal 0-0 Liverpool
8/1/2026

Chelsea 2-2 Bournemouth
30/12/2025

Fulham 2-2 Liverpool
4/1/2026

Últimas noticias del Bournemouth

El equipo de Andoni Iraola atraviesa una transición complicada. Aunque vencieron al Tottenham a principios de mes, esa fue su única victoria en los últimos 15 partidos. La baja de Antoine Semenyo, quien se marchó al Manchester City tras marcar el gol del triunfo ante los Spurs, deja un hueco enorme en el ataque.

Ubicados en el puesto 15 con 27 puntos, los Cherries dependen ahora totalmente de Evanilson para el gol. En el último partido empataron 1-1 ante Brighton, mostrando carácter pero falta de definición. Iraola apuesta por la juventud de Eli Junior Kroupi y la creatividad de Marcus Tavernier para intentar sorprender al campeón.

Últimas noticias del Liverpool

El Liverpool de Arne Slot vive una paradoja: brilla en Europa (vienen de golear 3-0 al Marsella) pero se atasca en la Premier (cuatro empates al hilo). Situados en el cuarto lugar con 36 puntos, tienen al Manchester United respirándoles en la nuca a solo un punto.

La gran noticia es el regreso del "Rey Egipcio": Mohamed Salah vuelve al once titular para formar un tridente de miedo junto a Florian Wirtz y Hugo Ekitike. En defensa, Slot sorprende alineando a Jeremie Frimpong y Milos Kerkez como laterales ofensivos, buscando desbordar a un Bournemouth que suele conceder goles (promedio de 1.86 en contra por partido).

Posibles alineaciones

Bournemouth (4-2-3-1)

  • Portero: Djordje Petrović
  • Defensas: Alex Jiménez, James Hill, Marcos Senesi, Adrien Truffert
  • Pivotes: Lewis Cook, Alex Scott
  • Mediapuntas: Amine Adli, Marcus Tavernier, Eli Junior Kroupi
  • Delantero: Evanilson.

Liverpool (4-3-3)

  • Portero: Alisson Becker
  • Defensas: Jeremie Frimpong, Joe Gomez, Virgil van Dijk, Milos Kerkez
  • Centrocampistas: Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister
  • Delanteros: Mohamed Salah, Hugo Ekitike, Florian Wirtz.

Pronóstico SI

El Bournemouth compite, pero la pérdida de Semenyo resta mucha pegada. El Liverpool llega motivado por su victoria en Champions y con Salah de vuelta para solucionar la falta de gol en liga. Los 'Reds' promedian 1.5 goles por partido y enfrentan a una defensa permisiva. Se espera que la calidad individual de los visitantes rompa la racha de empates.

Bournemouth 1-3 Liverpool

