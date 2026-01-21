Slot asegura que no habrá represalias contra Mohamed Salah para la segunda mitad de la temporada

El entrenador del Liverpool, Arne Slot, ha sugerido que Mohamed Salah volverá a la alineación titular para el partido de la Champions League del miércoles contra el Marsella.

Salah regresó de su compromiso con Egipto en la Copa Africana de Naciones esta semana, reavivando de inmediato las preguntas sobre su papel bajo el mando de Slot, que se había pausado temporalmente debido a su ausencia con su selección internacional.

Poco antes de su marcha, las críticas públicas de Salah a Slot acapararon los titulares. Sin embargo, el técnico de los Reds ha intentado repetidamente poner fin a la saga, insistiendo en que ambos han dejado atrás sus problemas.

Ahora de regreso y disponible para ser seleccionado, Salah parece estar listo para regresar de inmediato a la alineación titular de Slot.

“Hubo un momento de la temporada en el que decidí no poner a jugar a Mo”, dijo Slot cuando se le preguntó si había reflexionado sobre el tema con Salah durante las últimas semanas. “Y un momento en el que decidí no llevarlo al partido [contra el Inter].

Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier League | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

“En todos los demás partidos, él estuvo en el equipo y fue el primer sustituto contra el Brighton, así que, en ese momento, nunca hubo un problema para mí.

Es la primera vez que puede volver a estar en la convocatoria, porque entrenó hoy y está en la convocatoria del Marsella. Veamos la alineación mañana si aún creen que hay algún problema".

Salah y el tiempo de ayudar al Liverpool a salir del bache

Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Durante su ausencia con Egipto, Salah anotó cuatro goles en seis partidos, quedándose a sólo uno de su total con el Liverpool en los primeros 20 partidos de la campaña actual.

Su decepcionante rendimiento fue clave para el equipo de Slot, que ha enderezado el rumbo en cuanto a resultados, pero sigue teniendo dificultades de cara al gol. El Liverpool llega al partido contra el Marsella con una racha de cuatro empates en sus últimos cinco partidos.

"Tener a Mo de vuelta es, por supuesto, útil porque en su ausencia hemos creado muchas oportunidades y no siempre hemos convertido muchas", dijo Slot.

"Hoy vi que Mo lleva 46 goles con el Liverpool en la Champions League, y el siguiente con más goles es Virgil van Dijk, con cinco. Así que es un placer tenerlo de vuelta, sobre todo si logra alcanzar los niveles que le permitieron volver a marcar 46 goles", sentenció Slot.

