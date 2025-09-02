Brasil vs Chile: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico para el partido por Eliminatorias Sudamericanas

El Pentacampeón recibirá al eliminado: Brasil se despedirá de su gente en Rio de Janeiro antes de viajar a Bolivia para jugar la última jornada de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo del 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Brasil vs Chile por Eliminatorias Sudamericanas?

Ciudad: Río de Janeiro, Brasil

Estadio: Maracanã

Fecha: jueves 4 de septiembre

Horario: 20:30 (costa este de Estados Unidos), 18:30 (México), 21:30 (Argentina) y 02:30 del viernes (España).

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

FBL-BRAZIL-STADIUM-MARACANA | PABLO PORCIUNCULA/GettyImages

¿Cómo se podrá ver Brasil vs Chile en TV y streaming online?

El partido va a poder disfrutarse en vivo por Peacock en los Estados Unidos, por Vix en México, por Chilevisión en Chile y por TyC Sports 2 en la República Argentina.

Últimos 5 partidos de Brasil

Rival Resultado Competencia Paraguay 1-0 V Eliminatorias Ecuador 0-0 E Eliminatorias Argentina 4-1 D Eliminatorias Colombia 2-1 V Eliminatorias Uruguay 1-1 E Eliminatorias

Últimos 5 partidos de Chile

Rival Resultado Competencia Bolivia 2-0 D Eliminatorias Argentina 1-0 D Eliminatorias Ecuador 0-0 E Eliminatorias Paraguay 1-0 D Eliminatorias Panamá 6-1 V Amistoso

Últimas noticias de Brasil

Brazil v Paraguay - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Wagner Meier/GettyImages

La selección dirigida por Carlo Ancelotti sacará su pasaje al Mundial en esta doble fecha de Eliminatorias y tendrá una gira de amistosos por Asia el mes próximo, preparándose así para buscar su sexta estrella en el 2026.

Últimas noticias de Chile

Chile v Argentina - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Marcelo Hernandez/GettyImages

La Roja perdió sus chances de clasificarse al Mundial al perder 1-0 con Argentina y tendrá que ver por televisión su tercera Copa del Mundo consecutiva tras aquella buena presentación en Brasil 2014, hace ya más de una década.

Posibles alineaciones

Brasil

Portero: Alisson

Defensas: Alex Sandro, Alexsandro Ribeiro, Marquinhos, Vanderson

Mediocampistas: Casemiro, Bruno Guimarães

Volantes ofensivos: Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Raphinha

Delantero: Vinicius

Chile

Portero: Brayan Cortés

Defensas: Gabriel Suazo, Benjamin Kuscevic, Igor Lichnovsky, Fabián Hormazabal

Mediocampistas: Rodrigo Echeverría, Felipe Loyola

Volantes ofensivos: Darío Osorio, Lucas Assadi, Lucas Cepeda

Delantero: Alexis Sanchez

Pronóstico SI Fútbol

La Canarinha sacará a relucir todo el jogo bonito y aplastará a Chile en el mítico Maracaná.

Brasil 4-0 Chile