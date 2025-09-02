Brasil vs Chile: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico para el partido por Eliminatorias Sudamericanas
El Pentacampeón recibirá al eliminado: Brasil se despedirá de su gente en Rio de Janeiro antes de viajar a Bolivia para jugar la última jornada de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo del 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Brasil vs Chile por Eliminatorias Sudamericanas?
Ciudad: Río de Janeiro, Brasil
Estadio: Maracanã
Fecha: jueves 4 de septiembre
Horario: 20:30 (costa este de Estados Unidos), 18:30 (México), 21:30 (Argentina) y 02:30 del viernes (España).
Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
¿Cómo se podrá ver Brasil vs Chile en TV y streaming online?
El partido va a poder disfrutarse en vivo por Peacock en los Estados Unidos, por Vix en México, por Chilevisión en Chile y por TyC Sports 2 en la República Argentina.
Últimos 5 partidos de Brasil
Rival
Resultado
Competencia
Paraguay
1-0 V
Eliminatorias
Ecuador
0-0 E
Eliminatorias
Argentina
4-1 D
Eliminatorias
Colombia
2-1 V
Eliminatorias
Uruguay
1-1 E
Eliminatorias
Últimos 5 partidos de Chile
Rival
Resultado
Competencia
Bolivia
2-0 D
Eliminatorias
Argentina
1-0 D
Eliminatorias
Ecuador
0-0 E
Eliminatorias
Paraguay
1-0 D
Eliminatorias
Panamá
6-1 V
Amistoso
Últimas noticias de Brasil
La selección dirigida por Carlo Ancelotti sacará su pasaje al Mundial en esta doble fecha de Eliminatorias y tendrá una gira de amistosos por Asia el mes próximo, preparándose así para buscar su sexta estrella en el 2026.
Últimas noticias de Chile
La Roja perdió sus chances de clasificarse al Mundial al perder 1-0 con Argentina y tendrá que ver por televisión su tercera Copa del Mundo consecutiva tras aquella buena presentación en Brasil 2014, hace ya más de una década.
Posibles alineaciones
Brasil
Portero: Alisson
Defensas: Alex Sandro, Alexsandro Ribeiro, Marquinhos, Vanderson
Mediocampistas: Casemiro, Bruno Guimarães
Volantes ofensivos: Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Raphinha
Delantero: Vinicius
Chile
Portero: Brayan Cortés
Defensas: Gabriel Suazo, Benjamin Kuscevic, Igor Lichnovsky, Fabián Hormazabal
Mediocampistas: Rodrigo Echeverría, Felipe Loyola
Volantes ofensivos: Darío Osorio, Lucas Assadi, Lucas Cepeda
Delantero: Alexis Sanchez
Pronóstico SI Fútbol
La Canarinha sacará a relucir todo el jogo bonito y aplastará a Chile en el mítico Maracaná.
Brasil 4-0 Chile
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo