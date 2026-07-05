Brasil vs Noruega - Mundial 2026: resultado en vivo y estadísticas del partido

Brasil y Noruega se enfrentarán en un duelo repleto de estrellas en el MetLife Stadium, donde se jugará un puesto en los cuartos de final del Mundial.

Brasil, máximo campeón mundial, cuenta con una vasta experiencia en eliminatorias en este torneo y deberá inspirarse en las leyendas del pasado para poner fin a su sequía de 24 años sin títulos este verano. Un comienzo titubeante en su campaña eliminatoria le permitió superar a Japón por la mínima gracias a un gol en el tiempo de descuento, y Noruega representará una amenaza igualmente formidable.

Los escandinavos han acogido con entusiasmo su regreso a la competición tras 28 años de ausencia, ganando tres de sus cuatro partidos contra Irak, Senegal y Costa de Marfil para alcanzar los octavos de final por segunda vez desde la Segunda Guerra Mundial. Erling Haaland ha sido la figura del partido con cinco goles, pero Ståle Solbakken cuenta con un arsenal de armas a su disposición.

Curiosamente, Brasil nunca ha vencido a Noruega, a pesar de haberse enfrentado en cuatro ocasiones. Los europeos tienen dos empates y dos victorias en este encuentro, incluyendo un memorable triunfo por 2-1 en la fase de grupos del Mundial de 1998 .

Sin embargo, ese historial de enfrentamientos directos quedará en el olvido cuando comience el partido del domingo, ya que la Seleção es la favorita para asegurarse un puesto en los cuartos de final contra Inglaterra o México.

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