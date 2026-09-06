Breel Embolo debutó con Atlanta United y evitó un nuevo triunfo del Inter Miami al cerrar el empate 2-2

Este sábado, y a causa de una tormenta, se retrasó por poco más de una hora el encuentro entre Inter Miami y Atlanta United en el Nu Stadium. El equipo local se adelantó dos veces a través del brasileño Carlos Casemiro y el uruguayo Luis Suárez, sin embargo, el paraguayo Miguel Almirón y el suizo Breel Embolo arruinaron la fiesta porque consiguieron el empate 2-2.

𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐌𝐈𝐀𝐌𝐈 𝐃𝐑𝐎𝐏 𝐏𝐎𝐈𝐍𝐓𝐒 𝐀𝐆𝐀𝐈𝐍 𝐀𝐒 𝐄𝐌𝐁𝐎𝐋𝐎 𝐒𝐓𝐑𝐈𝐊𝐄𝐒 𝐎𝐍 𝐇𝐈𝐒 𝐃𝐄𝐁𝐔𝐓 💥



Breel Embolo with a dream debut for Atlanta United as he grabs a late equalizer 👏🇨🇭



Leo Messi had earlier assisted Casemiro for his 4️⃣2️⃣2️⃣nd career assist, while… pic.twitter.com/rMuXG41Bb9 — 433 (@433) September 6, 2026

A los 32 minutos se dio el primer tanto de los Herons. El encargado de asistir fue el capitán argentino Lionel Messi, quien consiguió su séptima contribución de gol en sus últimos tres compromisos de la MLS. Todo se originó en un tiro de esquina, con La Pulga poniendo la redonda en el corazón del área para que Casemiro metiera un fuerte frentazo, celebrando así su segundo pirulo con la casaca rosa.



No obstante, a los tres minutos Las Cinco Rayas consiguieron la igualada. Desde el costado derecho el argentino Tomás Jacob lanzó una diagonal que Casemiro desvió con una barrida y aunque el guardameta canadiense Dayne St. Clair alcanzó a detener el casi autogol, el rebote le quedó a Almirón, quien aprovechó el regalito.



Antes del silbatazo para ponerle fin al primer tiempo, El Pistolero hizo su aparición. El venezolano Telasco Segovia le cedió el esférico al uruguayo, quien aprovechó que un defensa no pudo cortar el pase, adentrándose al área para definir con suavidad ante la salida del arquero. Con esto, el delantero arribó a los 242 goles en su carrera y sumó doce anotaciones en sus últimos 19 compromisos.

Luis Suárez 🇺🇾 llega a 2️⃣4️⃣2️⃣ goles en su carrera desde que cumplió 30 años, igualando los 242 tantos de Ferenc Puskas 🇭🇺, también desde esa edad.



Suárez ya es el 1️⃣7️⃣avo jugador con más goles en la historia después de haber cumplido 30 años.



El puesto 1️⃣6️⃣ es Karim Benzema 🇫🇷… pic.twitter.com/zt8GH1V9GH — Only Stats (@TheGoatStats) September 6, 2026

Para el complemento, los pupilos del argentino Gerardo 'Tata' Martino tuvieron la oportunidad de igualar desde el manchón penal, luego que Casemiro cometiera una falta imprudente, la cual fue revisada en el VAR. Sin embargo, St. Clair se puso el traje de héroe al adivinar el disparo de Almirón, que iba hacia el lado derecho.



Al final, Embolo hizo su debut con el cuadro de Georgia consiguiendo la diana que les permitió dividir dividendos. Al minuto 87, el ecuatoriano Fricio Caicedo derribó al delantero europeo tomándole del hombro, marcándose la pena máxima. Almirón tomó la decisión de cederle el tiro al helvético, quien mandó a guardar la pelota, teniendo un inicio de ensueño dentro de la MLS.



Con este resultado, Inter Miami se mantiene como sublíder de la Conferencia Este con 43 unidades, siendo superado solamente por el Nashville SC con 53, mientras el Atlanta United está hundido en el penúltimo sitio con 22 puntos, sacando solamente uno de diferencia al sotanero CF Montréal.